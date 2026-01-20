【東京改裝車展2026】鈴木展區現場直擊！魔物獵人聯名車款引爆焦點！

2026年1月9日(五)至11日(日)於幕張展覽館舉辦的改裝車盛典「東京改裝車展2026」中，鈴木展區特別展出了與「 魔物獵人 」聯名的改裝車款！

究竟是什麼樣的車呢・・・。

我們到攤位去做了報導！

我們到了鈴木×魔物獵人荒野聯名區域！

鈴木×魔物獵人荒野聯名！

立刻到了鈴木攤位！

JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition

馬上就可看到背景一面都是鎖刃龍的「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」！

兩者所散發出的野性魅力令人無法抗拒。

被迫力十足的氣勢震撼著走近一看・・・。

Jimny NOMADE正面

引擎蓋上有一道很深的刮痕。

車身粗糙的拼接設計也極具特色。

Jimny NOMADE背面

調查隊的徽章也醒目地展示出來。

讓人感受到在戰火紛飛的世界中求生的獵人們的呼吸

DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition

旁邊的就是「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」。

設計以遊戲中支持獵人行動的「鷺鷹龍」為靈感。

曲線與直線的對比，展現出一種狂野的美感！

調查隊的徽章設計

這款車身上也印有調查隊的標誌。

勾起了與魔物們戰鬥的回憶・・・。

重現鷺鷹龍道具袋！

還重現了會另粉絲欣喜的「鷺鷹龍道具袋」。

發現小小獵人！？

小小獵人似乎也很受歡迎。

一定可以成為頂尖獵人！

希望大錘

展位上還展出了一把真實大小的希望大錘。

更加凸顯了場館的世界觀氛圍。

「SUZUKIxMONSTER HUNTER 聯名車款票選」實施中！

此外，還有正在進行的「SUZUKIxMONSTER HUNTER 聯名車款票選」宣佈廣告。

這是一場關於鈴木的喜歡車款以及魔物獵人系列中最喜歡魔物的票選活動。

意味著票選出第一名的組合聯名車款將可能會真的誕生！

還有機會贏得原創商品，請趕快把握機會在活動期間投票吧！

有機本活動的詳細資訊，可上「SUZUKIxMONSTER HUNTER 聯名車款票選」官方網站確認。

也有販售聯名周邊！

SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 T恤 圖示

攤位上還販售鈴木和魔物獵人聯名款商品！

照片是印有武器圖示的聯名T恤「SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 T恤 圖示: 4,400日圓(含稅)」。

Jimny與魔物獵人風格的標誌融合在一起，真是太可愛了！

這裡也有！

袖子上也有Jimny。

珍貴的聯名標誌

後領處印有聯名標誌設計。

這將是此次聯名的珍貴紀念！

SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 T恤 Jimny

這款商品由鈴木的內部設計師所繪製的「SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 T恤 Jimny: 4,400日圓(含稅)」

Jimny的吉祥物犀牛與魔物獵人荒野的招牌魔物板鎖刃龍面對面的畫面是本次聯名獨有的。

「一我們去旅行吧。」這句口號真的讓人興奮不已！

SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 拉鍊連帽衫

這是「SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 拉鍊連帽衫: 8,800日圓(含稅)」

這也是鈴木公司內部設計師創作的限量版設計服裝。

騎著鈴木著名車款「KATANA」的獵人與艾露真的很可愛！

與上述商品截然不同的「SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 壓克力立牌: 各1,100日圓(含稅)」

以 Katana 和 Jimny 為主題的限量版設計非常吸引人。

想把它裝飾在桌子上！

SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 貼紙套組

最後是「SUZUKI × MONSTER HUNTER 聯名 貼紙套組: 1,100日圓(含稅)」

艾露與汽車的組合真是出乎意料的罕見。

也想把這個貼附近。

結合了鈴木與魔物獵人魅力與世界觀的很棒的攤位！

持續關注兩者未來的發展！