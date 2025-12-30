東京新宿美容院經理遭刺傷 警拘 35 歲中國籍男子 案件疑涉金錢糾紛｜Yahoo

疑兇朱煜被警方拘捕。（ANNnewsCH 截圖）

【Yahoo 新聞報道】一名中國籍男子被指昨日（29 日）在東京新宿區一棟大樓內刺傷一名 30 多歲女子，警方同晚以涉嫌殺人未遂拘捕涉事男子。當地傳媒報道，案件疑涉金錢糾紛。

事發在當地時間昨日中午 12 時 10 分左右，居於千葉市的 35 歲疑兇朱煜當時身處新宿區高田馬場一棟大樓二樓的公共走廊，他被指使用疑似刀具行兇，令女子胸部、腹部等 4 處受傷，她傷勢嚴重但無生命危險。

警方指，傷者是美容院經理，事發時進入美容院期間遭突襲。翻查閉路電視片段後，發現疑兇逃離現場後搭的士往新宿站返回千葉市，追查後在晚上 9 時許於千葉市美濱區的一家餐廳內找到疑兇，並將他拘捕。

消息指，疑兇在今年 8 月以來曾經多次光顧上述美容院，懷疑疑兇跟美容院經理在付款問題上有糾紛，將作進一步調查。