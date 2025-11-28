Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

東京新酒店2025｜Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo澳洲設計工作室操刀！離地鐵站2分鐘步程

接下來去東京又新酒店住宿選擇了！凱悅嘉薈酒店旗下第二間日本及首間東京酒店「Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo」已正式揭幕，除了地點便利、設施設備齊全外，這家酒店位於日本金融中心與創意社區之中，竟特別設有全天候社交空間Talk Shop，又找了澳洲知名設計工作室打造各個客房。今天就由Yahoo購物專員帶大家看看，這間新酒店為什麼值得你們一試！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

坐落東京歷史悠久金融中心 鄰近東京站、銀座地區

這家酒店位於日本橋兜町（Nihonbashi Kabutocho），距離茅場町及日本橋地鐵站僅數步之遙，地點非常方便。而且往返羽田及成田機場同樣便捷，是大家去東京遊玩的便捷新住宿選擇。

廣告 廣告

酒店無論室內外的設計都充滿兜町文化與日本傳統味道。（圖片：酒店官方網站）

酒店室內設計融入兜町文化 展現日本傳統工藝精髓

Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo設有195間客房，包括236-301平方呎的標準客房、269-301平方呎的高層客房、301-365平方呎的豪華客房及581平方呎的套房，並以兜町的多元歷史與文化為靈感，分為「橋樑」、「社區」、「新舊」及「未來」四大主題。酒店室內設計由澳洲設計工作室Mitchell & Eades（M&E）操刀，他們把兜町文化與日本傳統工藝完美融入，大家入住酒店就好像經驗了一場真實的東京生活體驗。根本在房間或酒店內部都可以打卡拍美照啊！

Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo

客房(雙人床) 房型：11月-1月每晚房價低至$2,069，人均$1,034.5起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Hyatt預訂

連房內設計都非常有特色， 可以窩在裡面瘋狂打卡！（圖片：酒店官方網站）

全天候社交空間及自助市集

酒店特設全天候社交空間Talk Shop，讓旅客與當地居民隨時在此品嚐美食、工作連結或聚會暢談，日照時間有咖啡甜點，夜晚則變為品酒的聚會場所。另外酒店還有全天候自助市集Market，匯聚即食美食與飲品、生活用品，以及來自日本橋老字號品牌的精選商品。

特設住客社交空間及自助市集，有創意又新穎。（圖片：酒店官方網站）

創意文藝愛好者一定非常喜歡，下次去東京必住！（圖片：酒店官方網站）

Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo

地址：日本國東京都中央區日本橋兜町12-1（地圖按此）

交通：可搭乘地鐵至茅場町站（東京地鐵日比谷線、東西線，12號出口步行約1分鐘）或日本橋站（東京地鐵銀座線、東西線，都營淺草線，D1出口步行約2分鐘）

更多相關文章：

東京新酒店19大推介、人均低至$205！望東京鐵塔暢泳/機器人遞毛巾/鄰近東京站

東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場

東京酒店｜新宿高CP值靚景酒店推介！每晚人均低至$432起 房間直望棒球聖地、秋季眺望明治神宮銀杏林

東京酒店2025｜東京9大溫泉酒店推介！最平人均$572起 大型水療中心、東京靚景大浴場、免費拉麵/雪條/乳酸飲品

東京酒店推介｜OMO3淺草by星野集團 淺草站步行5分鐘直達、打卡晴空塔+淺草寺

東京酒店推介｜JR東日本METS酒店人均只需$267起！JR站出閘即達 24小時自助飲品吧/多款浴鹽、入浴劑選擇

到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單

日本旅遊｜東京近郊5大人氣景點！河口湖/鎌倉/箱根/川越/輕井澤 附交通方法及車程資訊

日本旅遊｜河口湖12大住宿推介！人均最平$631.5起 日本首間酒莊Villa、山梨唯一米芝蓮星鑰、星空帳幕睇逆富士