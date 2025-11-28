宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
東京新酒店2025｜Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo澳洲設計工作室操刀！離地鐵站2分鐘步程
這家酒店位於日本金融中心與創意社區之中，竟特別設有全天候社交空間Talk Shop，又找了澳洲知名設計工作室打造各個客房。今天就由Yahoo購物專員帶大家看看，這間新酒店為什麼值得你們一試！
接下來去東京又新酒店住宿選擇了！凱悅嘉薈酒店旗下第二間日本及首間東京酒店「Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo」已正式揭幕，除了地點便利、設施設備齊全外，這家酒店位於日本金融中心與創意社區之中，竟特別設有全天候社交空間Talk Shop，又找了澳洲知名設計工作室打造各個客房。今天就由Yahoo購物專員帶大家看看，這間新酒店為什麼值得你們一試！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
坐落東京歷史悠久金融中心 鄰近東京站、銀座地區
這家酒店位於日本橋兜町（Nihonbashi Kabutocho），距離茅場町及日本橋地鐵站僅數步之遙，地點非常方便。而且往返羽田及成田機場同樣便捷，是大家去東京遊玩的便捷新住宿選擇。
酒店室內設計融入兜町文化 展現日本傳統工藝精髓
Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo設有195間客房，包括236-301平方呎的標準客房、269-301平方呎的高層客房、301-365平方呎的豪華客房及581平方呎的套房，並以兜町的多元歷史與文化為靈感，分為「橋樑」、「社區」、「新舊」及「未來」四大主題。酒店室內設計由澳洲設計工作室Mitchell & Eades（M&E）操刀，他們把兜町文化與日本傳統工藝完美融入，大家入住酒店就好像經驗了一場真實的東京生活體驗。根本在房間或酒店內部都可以打卡拍美照啊！
Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo
客房(雙人床) 房型：11月-1月每晚房價低至$2,069，人均$1,034.5起
按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Hyatt預訂
全天候社交空間及自助市集
酒店特設全天候社交空間Talk Shop，讓旅客與當地居民隨時在此品嚐美食、工作連結或聚會暢談，日照時間有咖啡甜點，夜晚則變為品酒的聚會場所。另外酒店還有全天候自助市集Market，匯聚即食美食與飲品、生活用品，以及來自日本橋老字號品牌的精選商品。
Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo
地址：日本國東京都中央區日本橋兜町12-1（地圖按此）
交通：可搭乘地鐵至茅場町站（東京地鐵日比谷線、東西線，12號出口步行約1分鐘）或日本橋站（東京地鐵銀座線、東西線，都營淺草線，D1出口步行約2分鐘）
更多相關文章：
東京新酒店19大推介、人均低至$205！望東京鐵塔暢泳/機器人遞毛巾/鄰近東京站
東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場
東京酒店｜新宿高CP值靚景酒店推介！每晚人均低至$432起 房間直望棒球聖地、秋季眺望明治神宮銀杏林
東京酒店2025｜東京9大溫泉酒店推介！最平人均$572起 大型水療中心、東京靚景大浴場、免費拉麵/雪條/乳酸飲品
東京酒店推介｜OMO3淺草by星野集團 淺草站步行5分鐘直達、打卡晴空塔+淺草寺
東京酒店推介｜JR東日本METS酒店人均只需$267起！JR站出閘即達 24小時自助飲品吧/多款浴鹽、入浴劑選擇
日本旅遊｜東京近郊5大人氣景點！河口湖/鎌倉/箱根/川越/輕井澤 附交通方法及車程資訊
其他人也在看
adidas「這裡」突發Black Friday減價低至26折！宋雨琦同款adidas運動外套8折、Cap帽3折後只需$50、爆款潮鞋Samba都有折
asos今次Black Friday帶來驚喜優惠，adidas亦強勢加入！折扣低至26折，多款人氣單品限時登場：宋雨琦同款運動外套8折、Cap帽3折後僅$50，經典爆款潮鞋Samba也同步推出優惠。於asos官網購物滿HKD 650，更可享免費直送香港。不論是潮流愛好者還是運動風格追隨者，馬上把握機會，以超值價格入手心儀的 adidas單品，為冬季造型增添亮點。Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
比特幣升近9.2萬關 金價回軟
周四為美國感恩節假期，金融市場休市，歐洲股市頓時缺乏方向，走勢窄幅上落，英股微跌0.02%，法股及德股分別升0.13%和0.28%。德國體育用品商Puma傳獲買家洽購，刺激股價大幅抽升逾15%。信報財經新聞 ・ 6 小時前
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。 ※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。LIVE JAPAN ・ 1 天前
西藏高鐵 2025 去西藏必看：拉薩 －日喀則 ／ 林芝高鐵、旅遊小貼士 | Trip.com
西藏以獨特的高原風光吸引旅客，近年，西藏更迎來了高鐵的便捷加持！Trip.com 小編特意為你整理了西藏高鐵的詳細資訊，助你輕鬆規劃一個完美的假期行程！Trip.com ・ 20 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Marriott酒店優惠低至75折！酒店多達7,000間 9月深圳灣新酒店人均低至$304
Black Friday即將來臨，除了旅遊產品平台如KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊、Rakuten Travel、Agoda等，酒店集團優惠也是各位旅人的搶購對象！Marriott公布Cyber Week Sale詳情，會員經Marriott APP預訂指定酒店可享75折優惠，更可儲Marriott Bonvoy會員積分，參與酒店達7千多間，不妨到官網格價。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜北海道一日遊半價優惠、人均只需$269！札幌出發，遊盡洞爺湖、登別、昭和新山
北海道向來是港人最愛目的地之一，但北國幅員廣，沒有駕駛執照難以玩到盡，推介善用旅行社的一日遊，讓旅遊計劃充滿彈性。如大家12月打算往北國走，絕不可錯過KKday的Black Friday大優惠，由札幌出發的洞爺湖・登別・昭和新山一日遊，設有二人同行的半價優惠，人均只需$269，就可以體驗火山、溫泉、湖泊與冰雪，結尾還有港人最愛的outlet，機會難逢。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
同程上季多賺23% 用戶新高
同程旅行（0780.HK）昨收市後公布截至9月底止季度業績，收入錄得55.09億元（人民幣．下同），按年升10.4%。當中，核心在線旅遊平台業務收入達46.09億元，餘下9億元是度假業務收入。信報財經新聞 ・ 2 天前
《大行》滙研：中日航線取消對內地航空公司盈利構成直接風險 同程、攜程受惠穩健旅遊需求
近日中國呼籲國民避免前往日本，另據報內地航空公司收到要求，削減日本航班的措施將維持至明年3月底。滙豐研究發表報告指，將對內地航空公司的盈利構成直接風險。自疫情以來，中國至日本航線一直是內地航空公司的高利潤航線，而延長航班削減的措施涵蓋了最具利潤的農曆新年假期。 不過，滙豐研究認為，雖然前往日本的遊客減少，但旅遊需求並未消失，因此旅客傾向更改目的地，當中同程旅行(00780.HK)可受惠於國內旅行需求上升，而攜程-S(09961.HK)則受惠於旅客轉往其他國外目的地。 該行表示，雖然今年第三季季節性表現強勁，但預期三大內地航空股將在第四季重陷虧損，料屆時三企將錄得60億元人民幣虧損。該行看好同程及攜程可受惠於穩健的旅遊需求，重申予國航(00753.HK)、東航(00670.HK)及南航(01055.HK)H股「減持」評級，目標價分別4.3元、2.6元及3.3元。該行予同程「買入」評級，目標價26元；並予攜程(TCOM.US)美股「買入」評級，目標價90美元。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手
1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 20 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 19 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 20 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前