東京河口湖交通攻略！一文睇清6大交通方法好與壞、車程時間、車費 哪款JR Pass適用呢？
山梨縣北部的河口湖向來都是東京近郊熱門景點，它是富士山腳下的富士五湖之一，不僅能欣賞湖面映照出的「逆富士」美景，還能體驗豐富多元的活動，如露營、景觀纜車、遊覽船、溫泉、釣魚、博物館等，每年櫻花季及紅葉季都吸引大量旅客前往欣賞不一樣的富士山。今次整理了來往東京及河口湖的6種交通方式，包括直達列車「富士回遊」、高速巴士、包車、自駕遊以及巴士遊等，讓大家能夠找到適合自己的河口湖前往方式。
河口湖交通1.「富士回遊」新宿直達河口湖
好處：最方便舒適、快、不用轉車、不怕塞車
壞處：班次很少、車費貴
JR東日本營運的「富士回遊」於2019年3月通車，是目前日本唯一一條能直接連接東京和富士山地區的直達列車！列車由新宿站出發，行駛在JR中央線和富士急行線上，沿途經過立川、八王子、大月、都留文科大學前、下吉田、富士山、富士急樂園，不用轉車直達河口湖，車程最快只需最快1小時53分鐘，方便快捷亦不怕塞車。
現時「富士回遊」每日有3班列車來回新宿站至河口湖，全車採用指定席， 單程票價為成人4,130日圓（約港幣$223）、小童2,170日圓（約港幣$117.2），除了直接購票，旅客可考慮購買JR Pass「JR東京廣域周遊券」，3日周遊券成人$821、6-11歲小童$410，可無限次乘搭JR東日本路線列車，包括指定區域內新幹線、特急列車、普通列車等，如富士回遊、東京近郊新幹線、成田特快NEX等，無須加額外費用，前往伊豆、日光、輕井澤等地區都得！
富士回遊號列車票
價錢：成人4,130日圓（約港幣$223）、小童2,170日圓（約港幣$117.2）
JR Pass 東京廣域周遊券
價錢：成人$821、6-11歲小童$410
河口湖交通2. JR中央線＋富士急行線 要轉車
好處：班次多，時間較有彈性
壞處：需要轉車、路線和列車種類眾多易搭錯車
「富士回遊」每日只有3班列車，錯過了就要等待一段時間，反而乘搭JR中央線＋富士急行線，時間上較易遷就，但需要轉車！JR中央線起點站為新宿站，搭至大月站轉乘富士急行線，兩段鐵路各有「普通列車」和「特急列車」，如果全程搭普通列車，中間停靠站和轉乘次數就會很多，車程約需3小時。「特急列車」速度較快，車程約2小時，中間只要在大月轉乘一次即可，但缺點是車資貴。若乘坐JR中央線特急列車「甲斐路號」，轉乘富士急行線普通列車，票價為3,530日圓（約港幣$191），車程約為2小時4分，轉車一次。
河口湖交通3. 高速巴士 最簡單便宜
好處：車票最便宜、適合行李多的人、不用轉車
壞處：有塞車風險
電車路線複雜，不少人會選擇最簡單最便宜的「高速巴士」，從東京市區的新宿、澀谷或東京車站等地點都能搭乘，途中無需停靠其他車站，亦無需換乘直達河口湖，車程與電車相近約2-3小時，價錢經濟實惠，單程約$138起。不過巴士可能會受到交通狀況的影響，尤其大時節日包括日本國定假日或旅遊旺季如河口湖櫻花祭、紅葉祭等，很大機會出現大塞車，延後抵達的時間。
東京 - 河口湖接駁巴士（VIP Liner 提供）
價錢：$138
日本河口湖巴士｜東京・河口湖單程直達高速巴士票
價錢：$170
河口湖交通4. 包車 專業司機接載
好處：行程及時間有彈性，適合親子旅客
壞處：有塞車風險，貴
私人包車遊覽由專業司機開車直接從酒店接載，直達目的地富士山，出發時間、停靠站點全部由旅客自己決定，行程及時間有彈性，尤其適合家庭、團體或行程緊湊的遊客。缺點就是費用較高，而且也有可能會遇到塞車。
東京私人包車 │ 富士山・河口湖・忍野八海 │ 行程自由搭配
價錢：$2,362起
河口湖交通5. 自駕 話停就停夠自由
好處：行程最有彈性，人多較划算
壞處：有塞車風險，易行錯路
如果有旅伴持有國際車牌，租車自駕絕對是最自由的旅遊方式。根據租用的車型費用有所不同，一天租車費用大約落在9,000-10,000日圓（約港幣$486-540）之間，未計油費、高速公路費及停車費用。從東京市中心開車到河口湖車程大約需時2個小時，自駕的好處就是隨喜好話停就停，可順路前往御殿場 Outlet、富士急樂園，不過會因塞車或行錯路而延誤行程。
東京租車
價錢：一日$137起
河口湖交通6. 巴士遊 充裕自由時間
好處：同行有英文/中文導覽、5小時自由時間
壞處：有塞車風險
此類巴士遊從東京接載旅客到河口湖一帶，一同遊覽部份景點如富士吉田復古商店街，再於其中一個指定地點下車，如河口湖站、河口湖纜車乘車處、大石公園、鳴澤冰穴，經過5小時自由活動，最終於河口湖纜車乘車處集合，一同坐巴士回東京，與直達高速巴士不同的是，同行有團友及英文/中文導覽，隨時有個照應。
東京出發，富士山美景及河口湖站自由活動巴士遊
價錢：$351
