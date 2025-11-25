東京景點哪個最失望？台人票選冠軍竟是「它」，網友：都被中國人占據了

東京作為亞洲最熱門的旅遊城市之一，每年吸引數百萬台灣遊客造訪，然而並非所有知名景點都能讓人留下美好回憶。近日網路上掀起一波討論熱潮，針對東京最令人失望的觀光景點進行排名投票，結果第１名竟是知名商圈「上野阿美橫町」，引發不少民眾共鳴與熱烈討論。

東京景點哪個最讓人失望

旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分享，他近日看到網紅日文老師秋山由菜在YouTube頻道發布一部主題為《東京最讓人失望的５個景點》的影片，而景點第１名到第５名分別是淺草仲見世通、澀谷十字路口、原宿竹下通、銀座、東京晴空塔展望台。

廣告 廣告

除了秋山由菜的排名，林氏璧也分享了日本網友投票名單，從第１名到第10名依序為東京晴空塔、澀谷十字路口、三麗鷗彩虹樂園、原宿竹下通、上野阿美橫町、六本木之丘、東京鐵塔、淺草花屋敷、秋葉原電器街、表參道之丘。

令台灣人失望的東京景點

林氏璧表示，針對景點名單，他個人的感想是「我在東京沒有覺得失望的景點」，但也好奇大家的看法，因此在臉書發起投票。而經過13小時的投票，雖然大多數人與林氏璧持相同看法，但還是有些東京景點令台灣人失望，前２名分別是上野阿美橫町、原宿竹下通，東京晴空塔與澀谷十字路口並列第３名，第５名則是秋葉原電器街。

網友分享東京旅遊心得

文章曝光後，許多人分享東京旅遊心得，「真的硬要挑毛病應該就晴空塔吧，太高了看下去反而沒什麼特色，然後上面人真的太多了，完全不會想要久留」「澀谷的十字路口，第一次去的時候發現怎麼那麼小」「上次去秋葉原感覺沒落了」「失望的是我財力不足不能多住幾天」「原宿竹下通＋表参道，就是逛街，沒什麼特別，商品不是我的喜好，不如去明治神宮」。

上野阿美橫町評價兩極

而對於上野阿美橫町登上台灣版榜首，網友留言表示，「作為景點，我選了上野阿美橫町，但上野住宿跟交通是很讚的」「在上野遇到一個上班族在我面前尿尿」「上野阿美橫町根本都被中國人占據了」「上野阿美橫丁比起過去變質許多」「應該是上野吧！好多店是中國人開的，空氣中彌漫食物的味道，路邊賣的鞋子真假難辨，我還是比較喜歡中野」。

▲上野阿美橫町商店林立，從藥妝、服飾到零食應有盡有，吸引許多觀光客造訪。（圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩

３星座「傻人有傻福」有望變有錢人！射手樂觀吸財富，這星座易獲貴人相助

11月LINE免費貼圖８款！爆笑諧音哏圖、超實用日常必備，一鍵下載爽用180天

３縣市大雨狂炸！專家示警：這時將變天「急凍12度」強度直逼冷氣團

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章