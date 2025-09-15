【東京景點大對決】淺草V.S銀座！住過的人分享兩地優點＆特色

東京是一個豐富多元的大都市，各個區域都有著獨自的魅力，像淺草和銀座雖然都是觀光客喜愛造訪的熱門街區，但淺草有著充滿日式風情的復古現代感，銀座則是充滿大人時髦成熟感的高級街區，想必兩地都能夠擄獲不少觀光客的芳心。

這次邀請了居住在淺草與銀座生活圈的外國人，就淺草與銀座的居住品質、美食、購物便利性來與我們分享他們的看法，一起從當地人的角度來看看淺草與銀座這兩個熱門觀光地如何吧！

※本文整理自受訪者個人意見

【環境品質】江戶風情滿溢的淺草vs匯集世界潮流的銀座

會選擇住在淺草或銀座，究竟是受到哪項關鍵吸引，而決定居住於此的呢？

「淺草的魅力就在於能夠感受到濃濃的古早日本味，街道風景就非常地有日本當地風情，也常能看見穿著和服在路上走的人，也有忍者主題餐廳等等，光是在淺草的路上逛逛就是一件雀躍歡欣的事情」（澳洲／男性）

以著名的淺草寺為中心，淺草有著許多復古街景與商店街，在被視為日本最古老商店街之一的仲見世通上也能夠充份享受到此樂趣，居住在此的外國人想必也都是被淺草的這個特色給擄獲。而近代也能看到越來越多新的魅力景點進駐淺草。

「我認為淺草的魅力在於新舊兼容並蓄這一點。走在淺草寺周邊能感受到日本的歷史，在晴空塔則能找到水族館、天象館、商場百貨等設施，兩個區塊的氛圍截然不同呀」（美國／女性）

634公尺高的晴空塔是全世界最高的自立式電波塔，設置在地面350公尺、450公尺高的展望台上可以欣賞東京首都圈的全方位視野，腳下還有好幾間流行商家進駐的商業設施。因此能夠同時發現日本的復古風情與現代嶄新也是淺草的最大魅力與特色。

淺草寺

2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo

淺草

03-3842-0181

東京晴空塔®

1-1-2 Oshiage, Sumida Ward, Tokyo

東京晴空塔

0570-55-0634

另一方面，銀座因為擁有多間世界高級品牌商家進駐，整個街區都充滿上流時尚氛圍。

「銀座的魅力就在於這既漂亮又充滿時髦高級氣氛的街道，雖然大多數的店都貴到讓人買不下手，但就算只逛不買也很開心呀」（法國／女性）

的確，在匯集了世界潮流信息的銀座就算只是看看也很開心。而銀座的商業大廈的外觀設計也幾乎都別有一番用心巧思，對於喜歡接觸時尚新文化的人來說，銀座的確是一個不可多得的好所在。除了能親眼見識時下流行，銀座還有另一個特色，那就是有許多知名老字號商家也都有在銀座設點。

「銀座有很多氣氛很棒的店家，也有很多打扮時髦的人走在路上。在街上可以看到很多百貨公司或是知名精品店，周末時還會規畫步行者天國，整個街區看起來更為優雅。有趣的是銀座的小巷子氛圍又不太一樣，尤其是昭和通方向的小巷道，有很多從以前保留至今的店家，很推薦大家去逛逛」（義大利／男性）

銀座的街道設計呈棋盤式網格狀，大道與大道間有小巷相通，在小巷中常能找到自古就在銀座設點的老店，而因為銀座是日本地價最貴的地方，這些小巷中的店家大部份都很小間，也能夠看得出店家在歷史洪流中想盡辦法於銀座生存的用心良苦。對於外國人來說，這些帶有歷史色彩的店家就是深度探遊銀座最好的方法了。

【美食】要吃東西怎麼辦？淺草的的老店與國民美食vs銀座的世界級美饌

淺草是東京著名的下町街區，有許多充滿昭和復古味的餐廳，提供日本人靈魂中熟悉的懷舊國民美食滋味。

「若問到淺草的美食，第一個想到的果然還是御好燒跟文字燒的餐廳。雖然我第一次吃文字燒時覺得超驚嚇的，但現在文字燒可是我最喜歡的日本料理之一呢」（澳洲／男性）

御好燒及文字燒可以說是日式速食的一種，也是日本的靈魂美食。而文字燒的調理方式跟吃法其實相當獨特，不少外國人都會覺得非常印象深刻。

「雖然仲見世通上都是小攤販而非餐廳，但走在仲見世通上常能聞到各種食物的香味，忍不住就會買下手。像我個人就覺得炸饅頭好好吃喔」（美國／女性）

仲見世通及周邊有許多街邊美食值得一嚐，既有甜有鹹也有炸有烤，很多還都是一枚銅板就能買到的平價美食。雖然仲見世通規定禁止邊走邊吃，但是每間店旁都會有一小塊區域供人站著品嘗剛買到的食物，這也成為到淺草觀光的樂趣之一呢。

高級商家多不勝數的銀座的餐廳種類囊括世界，能夠吃到各種高品質的異國料理。

「無論是義式還是法式、中式還是日式，在銀座幾乎都找得到，而且很多都是能夠讓你慢慢坐的悠閒好店，在銀座完全不用擔心會為吃飯煩惱」（義大利／男性）

正因為銀座給人高級又灑脫的感覺，所以才會讓這位受訪外國人留下許多餐廳都是能讓人悠閒度過的印象。而銀座除了餐廳種類豐富，甜點類美食也很多元。

「銀座整個街區都給我一種時髦俐落感，有很多看起來很棒的餐廳、酒吧及咖啡館，我就很喜歡坐在銀座的咖啡廳點杯茶跟甜點度過，能讓人十足感受到銀座的上流氛圍。另外我也很推薦銀座的Corridor街，那邊有很多商家，非常地熱鬧」（法國／女性）

沒想到就連咖啡館文化深植的法國人都這麼肯定銀座的咖啡館品質，看來銀座的咖啡廳真的是很不錯呀。而她所提到的Corridor街算是銀座裡面相對新潮的區域，有很多新店家在此嶄露頭角，廣受二十至三十多歲族群歡迎。

Corridor街推薦餐廳

【購物】有地方買土產嗎？淺草的伴手禮商店vs銀座的百貨地下商場

Sean Pavone / Shutterstock.com

Sean Pavone / Shutterstock.com

「在淺草想買伴手禮的話，推薦到仲見世通這邊來，這裡有很多充滿日本味的小雜貨、口味不錯的小點心可以買，種類也是多到讓人選擇困難呢」（澳洲／男性）

在淺草想逛伴手禮的話果然到仲見世通來最快，因為仲見世通是淺草寺的參道，店家數量非常多，有許多富有日本風情、吉祥幸運物，當作伴手禮剛剛好。

「我有去淺草的『合羽橋』逛過，那裡有很多販賣廚具、可愛餐具與小零食的店家，很適合當作伴手禮」（美國／女性）

淺草的合羽橋道具街橋是一條販售廚具、餐具、食品模型等烹飪相關產品的商店街，能用划算價格買到各種專業的廚房器材，而且也提供零售單買的服務，幾乎人人都能在這買到屬意的東西，對於餐飲相關人士、食品雜貨愛好者來說是一定必去的知名採購點，也是相當受到觀光客喜愛的人氣景點。

合羽橋道具街

1, Matsugaya, Taitou-ku, Tokyo

田原町

03-3844-1225

另一方面，擁有多間上流百貨公司進駐的銀座也很受歡迎，最大的特色就在於一棟建築內就有豐富多元的商家進駐，光是逛這些商家就能獲得無比樂趣。

「百貨公司的食品販售區就有賣很多適合當作伴手禮的零食點心及美食呢」（義大利／男性）

「百貨公司的地下街可以買到很多包裝精美又新潮的西式甜點或和菓子，想買土產時我一定會去那逛逛」（法國／女性）

住在銀座的兩位外國人都對銀座的百貨公司讚譽有加。而且銀座本身就有很多西點及和菓子店，雖然很多店的面積都不大，但這些知名老店也都有推出適合當作伴手禮的商品，把這些店家當作選購土產伴手禮的地方也很不錯呢。

松屋銀座

3-6-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

銀座

03-3567-1211

各具風情與樂趣的淺草＆銀座！

若是用心去探訪每個街道與景點，無論是淺草還是銀座都是用上一整天也玩不完的好地方，推薦大家有機會也親自走訪這兩個呈現不同特色的熱門觀光地，親自見識一下該地的魅力所在哦！

Written by:DALI CORPORATION, Inc. 小西尚美

※本文為2020年6月採訪、製作時之資訊

