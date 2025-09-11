東京暴雨破紀錄交通大亂｜美股三指數齊創新高｜甘比街頭排隊等食勁貼地｜9 月 12 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 12 日星期五，預測本港地區今日天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約 34度，新界再高一兩度。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：東京暴雨破紀錄 河川氾濫停電交通大亂 碼頭貨櫃倒塌釀 1 死 1 傷

東京昨日（11 日）午後遭遇破紀錄暴雨，多區單小時雨量超過 100 毫米，部分地區更錄得 134 毫米。暴雨導致河川氾濫、道路淹水、停電及交通大亂，羽田機場超過 50 班航班取消，鐵路及新幹線一度停駛。在東京都大田區令和島，一個貨櫃碼頭因貨櫃倒塌，造成 2 名工人被壓，1 人死亡、1 人受傷。警方正調查事故是否與當時的暴雨及強風有關。

廣告 廣告

Now 新聞台：控煙十招懶人包｜立法會三讀通過2025年控煙修例草案摘要

立法會三讀通過控煙法例修訂條例草案以加強控煙，相關草案內容包括加強管控電子煙、擴大禁煙區、施行煙草完稅標籤制度等等，俗稱「控煙十招」。

Yahoo 體育：香港羽毛球公開賽 「鄧謝配」淘汰歐錦賽季軍組合 勇闖8強成港隊「獨苗」

「鄧謝配」又過一關！港隊亞洲冠軍混雙組合鄧俊文/謝影雪周四（11日）在世界羽聯超級500香港公開羽毛球錦標賽重拾狀態，以直落2局擊敗應屆歐錦賽季軍丹麥年輕球手Mads Vestergaard/Christine Busch，昂然殺入8強。

暴雨導致河川氾濫、道路淹水。 (AP Photo/Eugene Hoshiko)

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：美股日誌｜三指數齊創新高 道指首破4萬6

美股上升，三大指數均創歷史新高，道瓊斯指數首次突破46,000點收市，升幅610點或逾1%，納斯達克指數則收在22,000點關口以上。美國通脹上升但符合預期，市場將著眼點放在放緩的就業市場上，估計聯儲局會較大幅度減息來刺激經濟，帶動風險資產上揚。美元轉弱，黃金再破頂後回軟。

彭博：黃金再破紀錄 價格超越45年前通脹調整後峰值

市場對美國經濟走向的擔憂加劇推動黃金三年牛市延續，金價突破逾45年前創下的經通脹調整的紀錄高點。現貨黃金本月迄今上漲約5%，周二觸及每盎司3,674.27美元的歷史新高。今年以來已創下超過30次名義紀錄，最近一波漲勢更是突破了1980年1月21日創下的經通膨調整的紀錄高點，當時金價觸及850美元。

信報：科企發債抽水拓AI 阿里籌250億

內地科技巨頭在人工智能（AI）領域的投資如火如荼，資金需求大增，促使本周多間科企接連在市場融資，為未來的AI競賽儲銀彈。繼百度（9888.HK）之後，今年初宣布未來3年擬投資至少3800億元人民幣用於建設AI和雲計算基礎設施的阿里巴巴（9988.HK），昨日公布發行約32億美元（約249.6億港元）、2032年到期的零息可轉換優先票據，集資所得主要用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。

Yahoo 財經：Larry Ellison夫婦年齡相差半世紀 揭美國富豪「愛情商業學」

81歲Oracle創辦人Larry Ellison近日因人工智能熱潮，一度登上「全球首富」寶座，除了近4,000億美元龐大身家，他與第五任太太、原籍中國朱可仁的婚姻同樣受到關注。這段相差48年的跨代婚姻，被視為美國商界「愛情商業學」的最新案例，感情與事業，往往密不可分。

美股日誌｜三指數齊創新高 道指首破4萬6 · ASSOCIATED PRESS

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地

陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。

Yahoo 娛樂圈：「打波先嚟落雨」經典廣告童星孖孖「爆肌李敏鎬」拍廣告 挑戰全港最大型拗手瓜比賽

全港最大型拗手瓜比賽「香港國際腕力公開賽 2025」，將於2025年10月11 日（星期六）在舉行。曾拍攝「打波先嚟落雨」經典廣告的童星鄭仲軒（Eric），以及貌似韓國男神李敏鎬的健身教練Henry（爆肌李敏鎬）率先參加，更大騷「麒麟臂」拍攝宣傳照。