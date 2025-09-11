Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
東京暴雨破紀錄交通大亂｜美股三指數齊創新高｜甘比街頭排隊等食勁貼地｜9 月 12 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 12 日星期五，預測本港地區今日天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約 34度，新界再高一兩度。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：東京暴雨破紀錄 河川氾濫停電交通大亂 碼頭貨櫃倒塌釀 1 死 1 傷
東京昨日（11 日）午後遭遇破紀錄暴雨，多區單小時雨量超過 100 毫米，部分地區更錄得 134 毫米。暴雨導致河川氾濫、道路淹水、停電及交通大亂，羽田機場超過 50 班航班取消，鐵路及新幹線一度停駛。在東京都大田區令和島，一個貨櫃碼頭因貨櫃倒塌，造成 2 名工人被壓，1 人死亡、1 人受傷。警方正調查事故是否與當時的暴雨及強風有關。
Now 新聞台：控煙十招懶人包｜立法會三讀通過2025年控煙修例草案摘要
立法會三讀通過控煙法例修訂條例草案以加強控煙，相關草案內容包括加強管控電子煙、擴大禁煙區、施行煙草完稅標籤制度等等，俗稱「控煙十招」。
Yahoo 體育：香港羽毛球公開賽 「鄧謝配」淘汰歐錦賽季軍組合 勇闖8強成港隊「獨苗」
「鄧謝配」又過一關！港隊亞洲冠軍混雙組合鄧俊文/謝影雪周四（11日）在世界羽聯超級500香港公開羽毛球錦標賽重拾狀態，以直落2局擊敗應屆歐錦賽季軍丹麥年輕球手Mads Vestergaard/Christine Busch，昂然殺入8強。
【今日重點財經新聞】
美股上升，三大指數均創歷史新高，道瓊斯指數首次突破46,000點收市，升幅610點或逾1%，納斯達克指數則收在22,000點關口以上。美國通脹上升但符合預期，市場將著眼點放在放緩的就業市場上，估計聯儲局會較大幅度減息來刺激經濟，帶動風險資產上揚。美元轉弱，黃金再破頂後回軟。
市場對美國經濟走向的擔憂加劇推動黃金三年牛市延續，金價突破逾45年前創下的經通脹調整的紀錄高點。現貨黃金本月迄今上漲約5%，周二觸及每盎司3,674.27美元的歷史新高。今年以來已創下超過30次名義紀錄，最近一波漲勢更是突破了1980年1月21日創下的經通膨調整的紀錄高點，當時金價觸及850美元。
內地科技巨頭在人工智能（AI）領域的投資如火如荼，資金需求大增，促使本周多間科企接連在市場融資，為未來的AI競賽儲銀彈。繼百度（9888.HK）之後，今年初宣布未來3年擬投資至少3800億元人民幣用於建設AI和雲計算基礎設施的阿里巴巴（9988.HK），昨日公布發行約32億美元（約249.6億港元）、2032年到期的零息可轉換優先票據，集資所得主要用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。
Yahoo 財經：Larry Ellison夫婦年齡相差半世紀 揭美國富豪「愛情商業學」
81歲Oracle創辦人Larry Ellison近日因人工智能熱潮，一度登上「全球首富」寶座，除了近4,000億美元龐大身家，他與第五任太太、原籍中國朱可仁的婚姻同樣受到關注。這段相差48年的跨代婚姻，被視為美國商界「愛情商業學」的最新案例，感情與事業，往往密不可分。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。
Yahoo 娛樂圈：「打波先嚟落雨」經典廣告童星孖孖「爆肌李敏鎬」拍廣告 挑戰全港最大型拗手瓜比賽
全港最大型拗手瓜比賽「香港國際腕力公開賽 2025」，將於2025年10月11 日（星期六）在舉行。曾拍攝「打波先嚟落雨」經典廣告的童星鄭仲軒（Eric），以及貌似韓國男神李敏鎬的健身教練Henry（爆肌李敏鎬）率先參加，更大騷「麒麟臂」拍攝宣傳照。
其他人也在看
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 15 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
曾淵滄專欄│慢牛格局 港股趁調整低吸（曾淵滄）
除了港股表現得好之外，內地A股的表現也很好，不過，多數香港股民對個別A股的認識不深，因此，最佳選擇是買A股ETF，以趕上A股的上升大浪。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 18 小時前
財經｜甲骨文(美：ORCL)收市升36% 創辦人艾利森單晚身家漲逾千億美元 登世界首富
軟件服務供應商甲骨文(美：ORCL)昨晚(10日)股價大幅上漲，一度升超過四成；收市升35.95%，報328美元。據彭博億萬富豪指數顯示，受惠股價上揚，甲骨文創辦人之一的艾利森(Larry Ellison)的個人資產總值單日錄得1010億美元的升幅，身家達到3930億美元(約3.06萬億港元)，曾超越特斯拉(美：TSLA)行政總裁馬斯克，一度成為全球首富。Fortune Insight ・ 21 小時前
阿里傳今公布夥高德拓團購 料重啟口碑網 美團受壓逆市挫2.3%
今日是阿里巴巴（9988.HK）成立26周年，內地媒體引述網傳消息稱，阿里巴巴將於今日早上在杭州舉行發布會，屆時將會有「重磅業務發布」，而大批傳媒則已收到邀請前往杭州。信報財經新聞 ・ 2 天前
泡泡龍講投資│呢隻美股唔好亂估頂（泡泡龍）
美股一些競爭力比較強的企業，股價很多時候都是長升長有。原因一來公司的確是愈做愈好，不斷開拓彊土，令收入及利潤上升。另一方面， 市場見到公司的收入及盈利的可持續性，亦會相應上調估值，形成 「戴維斯雙擊」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數齊創新高 道指首破4萬6
美股上升，三大指數均創歷史新高，道瓊斯指數首次突破46,000點收市，升幅610點或逾1%，納斯達克指數則收在22,000點關口以上。美國通脹上升但符合預期，市場將著眼點放在放緩的就業市場上，估計聯儲局會較大幅度減息來刺激經濟，帶動風險資產上揚。美元轉弱，黃金再破頂後回軟。Yahoo財經 ・ 1 小時前
David Webb轟包浩斯買樓不派息
包浩斯國際（0483.HK）日前公布，以832萬元（昨更正為835萬元）買入觀塘麗港城12座8樓一個單位，並已支付25萬元訂金，會作為員工宿舍用途，但此舉引起持股逾8%的獨立股評人David Webb不滿。信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜標指納指驚險破頂 甲骨文暴漲36%
美股三大指數先升後回，收市個別發展，標普500指數和納斯達克指數連續兩日創新高，雖然納指一道倒跌，道瓊斯指數跌220點。甲骨文狂升近36%收市，帶動人工智能相關股份造好，但其他科技股以至非科技股表現參差不齊。美國批發價格按月意外下降，投資者觀望星期四公布的消費層面的通脹數據，以部署息口策略。油價向上，俄羅斯遙控機深入波蘭境內遭擊落，被視為對北大西洋公約組織成員國的直接挑釁。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃金再破紀錄 價格超越45年前通脹調整後峰值
市場對美國經濟走向的擔憂加劇推動黃金三年牛市延續，金價突破逾45年前創下的經通膨調整的紀錄高點。Bloomberg ・ 7 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前
阿里巴巴擬發行可轉換債券籌資31.7億美元 料為今年最大規模同類交易
【彭博】— 阿里巴巴擬發行2032年到期的零息可轉換債券，籌資31.7億美元，有望成為今年最大規模同類交易。Bloomberg ・ 1 天前
美國8月CPI通脹2.9%符預期
美國公布2025年8月份消費者價格指數（CPI）通脹數據，按年升2.9%，較上月2.7%上升，符合預期；核心CPI按年升3.1%，同樣符合預期。Yahoo財經 ・ 11 小時前
華爾街神算子預測 比特幣年底前「輕鬆」站上20萬美元
有「華爾街神算子」之稱、美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創始辦人 Tom Lee 最新預測，比特幣價格在今年底前可望輕鬆達到 20 萬美元。鉅亨網 ・ 1 天前
環球債券3年來重返牛市 中東局勢升溫 期金衝穿3700關
憧憬美國聯儲局即將減息以刺激經濟，追蹤發達國家及新興市場主權和企業債券的彭博全球綜合債券指數（Bloomberg Global Aggregate Index）周二從2022年低位反彈逾20%，重踏牛市。與此同時，中東局勢再度緊張，國際金價繼續破頂，紐約期金首次升破每盎斯3700美元關，高見3715.2美元，抽升1.03%，現貨金價上揚1.05%，至3674.27美元。信報財經新聞 ・ 2 天前
東亞債主變業主 購陳紅天山頂屋
近年樓市風高浪急，物業市場接連出現「債主變業主」的交易。原本由深圳祥祺集團主席陳紅天或相關人士持有的山頂歌賦山道15號大宅，上月遭銀主以7.9億元沽出，樓價約9年大幅貶值13.1億元或62.4%，震驚市場。信報財經新聞 ・ 1 天前
騰訊時隔四年重返「點心債」市場 專家曝兩大意義及兩大原因
中國網路巨擘騰訊控股 (00700-HK) 正悄悄推動一項資本市場重大版面，打算最快本月發行離岸人民幣債券，為該科技巨頭自 2021 年 4 月以來首次重返離岸債券市場，鉅亨網 ・ 1 天前
美元空頭部位大減只是暫歇？分析師稱熊市趨勢未改
根據《路透》周四 (11 日) 報導，美元今年上半年創紀錄重挫 11% 後雖已止跌回穩，但匯市參與者認為美元仍處熊市，預期將進一步下跌。鉅亨網 ・ 7 小時前