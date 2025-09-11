東京暴雨破紀錄 河川氾濫停電交通大亂 碼頭貨櫃倒塌釀 1 死 1 傷︱Yahoo

暴雨導致河川氾濫、道路淹水。 (AP Photo/Eugene Hoshiko)

【Yahoo新聞報道】東京今日（11 日）午後遭遇破紀錄暴雨，多區單小時雨量超過 100 毫米，部分地區更錄得 134 毫米。暴雨導致河川氾濫、道路淹水、停電及交通大亂，羽田機場超過 50 班航班取消，鐵路及新幹線一度停駛。在東京都大田區令和島，一個貨櫃碼頭因貨櫃倒塌，造成 2 名工人被壓，1 人死亡、1 人受傷。警方正調查事故是否與當時的暴雨及強風有關。

綜合外媒報道，東京都目黑區綠丘在下午 3 時 20 分觀測到 1 小時 134 毫米雨量，創下當地紀錄。大田區及品川區在同一時段也錄得 120 毫米，世田谷區達 92 毫米，神奈川川崎及橫濱部分地區則有 100 毫米以上。多條河川包括立會川、目黑川及谷澤川先後氾濫或發布氾濫危險情報，部分區域一度發布「緊急安全確保」。

品川區錄得 120 毫米雨量。（網上相片）

神奈川川崎則有 100 毫米以上雨量。（網上相片）

逾 7000 戶一度無電可用

暴雨同時引發大規模停電，東京及周邊縣市合共有逾 7000 戶一度無電可用。交通網絡陷入混亂，東海道新幹線、JR 南武線、山手線、東急目黑線等多條路線停駛，JR 武藏小杉站及品川站月台出現積水，部分自動閘機因浸水故障。羽田機場自下午 3 時起暫停起降及地面作業，部分地區風速一度接近颱風級，至傍晚陸續恢復。

氣象廳指，受暖濕氣流及冷空氣影響，大氣極度不穩，關東甲信與東海地區短時間內可能再出現每小時 50 毫米以上的強降雨，呼籲居民警惕淹水、山崩及土石流等災害。