東京暴雨｜羽田機場逾50個航班停飛、新幹線停駛！多區水浸、數千戶一度停電
東京昨日（11日）被突如其來的暴雨打得措手不及，羽田機場與新幹線都無法倖免！東京至神奈川縣多區錄得超過100毫米降雨量，數千戶一度停電，而網上流傳片段，見多區嚴重水浸，多條河川泛濫。這場突如其來的暴風雨，令羽田機場超過50個航班停飛，新幹線亦停駛，而東京都內交通亦出現大混亂，由市民日常至旅客出行均嚴重受影響。
龍捲風般的狂風暴雨
昨日（9月11日）東京及關東地區出現雷陣雨，部分地區的降雨量更是達到驚人的紀錄。日本氣象廳指出，由於暖濕氣流流入鋒面與上空冷空氣影響，大氣變得極度不穩，關東地區由中午開始，多個地區錄得超過100毫米雨量，目黑區1小時達134毫米降雨量，另大田區、品川區、港區、神奈川縣橫濱市都築區及川崎市高津區，均達100至120毫米，導致多區的嚴重水浸，目黑區一度3,800戶停電，墨田區則有1,190戶停電，世田谷區780戶停電。NHK指出，流經世田谷區的谷澤川氾濫，東京其餘河川也發布氾濫危險情報，警報終在6pm解除。
交通癱瘓 旅客受困
羽田機場則錄得75毫米的降雨量，國土交通省稍早指出，羽田機場受雷擊影響，自3pm起暫停所有航班，導致超過50個國內航班被迫取消，4:20pm逐漸恢復，但亦有過萬名旅客受到影響。JR東海道線和東海道新幹線東京至新橫濱區間等，亦因大雨而停駛，部分列車延誤，東急目黑線、東急池上線、東急新橫濱線等一度停駛，旅客多使用的山手線、京成線、淺草線均大混亂。
