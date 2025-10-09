東京機場交通優惠｜羽田機場利木津巴士票買1送1！單程只需$36.9起、最快40分鐘直達新宿站及多間酒店

港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
去東京旅行，帶大行李喼搭地鐵可能不太方便，但如果往返新宿等熱門地區，搭利木津巴士絕對是更方便又舒適的選擇。由羽田機場最快40分鐘到達新宿站西口，更會停靠多間酒店門口。Trip.com推出限定買一送一優惠，折扣後單程票只需$36.9起，預訂日期起90日內有效，啱用記得校鬧鐘9號中午12時開搶！
利木津巴士機場直達市區
以往由羽田或成田機場前往新宿，不少旅客都會選擇搭鐵路，由成田機場去新宿站有直接的「成田特快 - N'EX」，但羽田機場就要搭東京單軌列車轉山手線或京急鐵鐵的特快列車，不止要搬上搬落行李，而且是普通列車沒法預約座位，繁忙時間隨時要企足全程。如果提早安排好，就不妨選擇利木津巴士，兩個機場都有直達市區的路線，不止新宿，亦有東京站、日本橋地區、銀座、淺草、六本木地區、赤坂地區、澀谷等等，上車一定有位坐，不用轉綫及擔心行李麻煩，而且由羽田機場T3最快40分鐘到達新宿西口，十分推薦。最好預訂巴士站附近的酒店，做到直達門口的效果！
買一送一優惠、單程$36.9起
利木津巴士的票價親民，以羽田機場至新宿綫為例，單程票價約$73.71，配合Trip.com最新的限量買一送一優惠，單程只需$36.9起，每人最多可帶兩件行李喼上車，嚟緊去東京旅行必搶！新宿綫停車點包括新宿站西口（京王百貨店前）、BUSTA新宿、新宿華盛頓酒店、京王廣場大飯店、東京凱悅酒店、小田急世紀南悅酒店、東京希爾頓飯店、新宿太陽道廣場大飯店及中野站北口。
【買一送一】出發站：羽田機場－新宿（成人）
買一送一優惠價：$73.71/兩張，平均$36.9
（原價$$73.71）
預訂日期起90日內有效
乘車前記得網上預約班次
經Trip.com買車票後，會電郵收到含有連結的訂單確認信，記得要去官網預約希望乘坐的利木津巴士班次，預約成功會收到乘車用的QR code，上車時向巴士站工作人員或司機出示即可，簡單又直接。不過要留意，優惠車票無法乘坐深夜或早晨班次，記得去網站睇清楚班次時間表！
