東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起

日本機票優惠｜年尾清假外遊必睇 東京機票來回連稅低至$1,385起

年尾又到，或有很多打工仔需要清假，考慮外遊首選當然是港人最愛的目的地日本！Yahoo購物專員搜尋過東京直航機票，11月尾出發，來回連稅最平不用$1,400，即睇多個日子出發的機票價格。趁住東京開始有冬季sale，天氣又適合浸溫泉，盡情食買玩！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

飛東京11月尾最抵

Yahoo購物專員在10月28日晚上搜尋過Google Flights，11月及12月最平出發日子是11月底，其中11月20-25日、11月22-27日的來回機票為例，最低價的航班都來自香港快運航空（快運），最平$1,410有交易，不過要留意全部快運的最低價機票，一般只包一件小型隨身行李，沒有寄艙行李。以下列出最低價航班的價格截圖，亦會推薦最優惠的機票平台。購物專員提提大家，Google Flights會顯示多個第三方機票平台的價格，格價之餘都要慎選有信譽的平台呀！

Google Flights東京最平票價截圖

即睇其他機票平台票價

以下是其他機票平台及各大航空公司的東京直航來回機票價位，均以11月20日出發、11月25日回程為搜尋日期。想知道提供最低價錢的購買平台，可以留意標示＊且粗體的價錢！機票格價浮動，以下價格僅供參考，以各網站實時顯示的價格為準。

Agoda最平票價｜香港快運：$1,398起（原價：$1,453起）

按此經Agoda預訂

Agoda東京機票價格截圖

Trip.com最平票價｜香港快運：$1,458起

按此經Trip.com預訂

Trip.com最平票價截圖

HopeGoo最平票價｜香港快運：$1,451起

按此經HopeGoo預訂

HopeGoo最平票價截圖

＊KAYAK最平票價｜香港快運：$1,385起

按此經Kayak預訂

Kayak最平票價截圖

＊Expedia最平票價｜香港快運：$1,385起

按此經Expedia預訂

永安旅遊最平票價｜香港快運：$1,430起

按此經永安旅遊預訂

