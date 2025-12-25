男死者中窪新太郎。(日本電視台截圖)

日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。

這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在練馬區再另租一間公寓，警察在公寓內，再發現中窪的屍體。據警察表示，中窪的屍體被發現時只穿上一件長袖衫及內褲，被發現時被藏在一個入牆衣櫃，櫃外被人用膠紙封上所有的邊沿。有前日本調查警員在受訪中指出，死早中窪身體上有19處的刀上並不常見，相信是因為行兇者對死者有相當大的恨意。

案件發生日程。(日本電視台截圖)

女死者車內發現男友手機

據警察調查發現，野村發現中窪屍體前8日，即本月14日曾閉路電視被拍到進出中窪居住的公寓，之後2日（即16日）中窪的公司手機向發出訊息表示不適請假，並在野村的車內，發現多部中窪的手提電話，包括有關的公司手機。而警察指，根據閉路電視影像亦發現野村曾將一個空氣清新機搬入中窪住所。

日本媒體亦向野村的鄰居了解，不少鄰居指野村樣兒娟好，但很少與鄰居交流。又有鄰居稱，從未見過野村與丈夫一同外出。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/東京母子4人與男友死亡案件-女死者曾搬空氣清新機入男友屋/631084?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral