東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

去東京旅行想浸溫泉，難道一定要專程坐車去箱根或熱海？頂級溫泉旅館品牌「馥府（FUFU）」正式進駐銀座，於2025年11月開幕的「馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）」讓各位愛日本的港人可以在繁華鬧市中，享受直送天然溫泉與私人綠洲空間，絕對是今年最受注目的奢華住宿！

高級溫泉旅館品牌馥府一向以私隱度高、設計精緻聞名，由箱根、日光到京都，每間分店都一房難求。（圖片來源：官方網站）

都市中的極致奢華綠洲

高級溫泉旅館品牌馥府一向以私隱度高、設計精緻聞名，由箱根、日光到京都，每間分店都一房難求。今次選址銀座這個時尚核心地段，酒店延續了品牌一貫的「低調奢華」風格。建築設計將現代美學與自然元素完美融合，旨在為繁忙的旅客在鋼鐵森林中開闢一個可以「深呼吸」的療癒空間。酒店不僅僅是下榻之所，更像是一座充滿和風禪意的都市庭園，讓住客在喧囂的銀座也能享受度假般的寧靜。

酒店特別安排將來自熱海的天然溫泉水定期運送到銀座，讓住客在市區就能體驗到具備美肌與放鬆功效的「美人湯」。（圖片來源：官方圖片）

溫泉設施設計極具私隱感，優雅的石造浴池配上微弱的燈光與溫泉氤氳，能徹底釋放身心疲勞，享受最純粹的日式入浴時光。（圖片來源：官方圖片）

熱海直送！天然溫泉養生

要在東京市中心浸到高質素的天然溫泉並非易事，但「馥府東京銀座」做到了！酒店特別安排將來自熱海的天然溫泉水定期運送到銀座，讓住客在市區就能體驗到具備美肌與放鬆功效的「美人湯」。溫泉設施設計極具私隱感，優雅的石造浴池配上微弱的燈光與溫泉氤氳，讓你在結束整天的瘋狂購物行程後，能徹底釋放身心疲勞，享受最純粹的日式入浴時光。

為了落實「都市森林」的概念，酒店所有房型均設有私人風呂及獨立花園或綠化露台。（圖片來源：官方圖片）

設計師巧妙地利用綠色植物作為天然屏障，將窗外的銀座繁華轉化為室內的靜謐風景。（圖片來源：官方圖片）

全客房附私人風呂及獨立花園

客房設計是這間酒店的一大亮點。為了落實「都市森林」的概念，酒店所有房型均設有私人風呂及獨立花園或綠化露台。設計師巧妙地利用綠色植物作為天然屏障，將窗外的銀座繁華轉化為室內的靜謐風景。房間內部採用了大量天然木材與高級織物，營造出溫暖而現代的氛圍。部分高端房型更設有室內溫泉浴池，配合窗外的綠植，讓人彷彿置身於深山中的高級別墅，極盡奢華。

「壽司GINGA」及「日本料理銀座GAYU」嚴選來自日本各地的當季食材，讓住客以五感享受四季之美。（圖片來源：官方圖片）

舌尖上的銀座時令盛宴

馥府的餐飲向來有極高評價，銀座店亦不例外。酒店餐廳專注於「地產地消」的理念，優先在自己所在的地區購買、食用本地生產的農產品和海鮮，強調縮短食物里程，以確保新鮮、安全並降低環境衝擊，從而促進在地農業發展和飲食文化。雖然酒店地處東京，但食材均嚴選自日本各地當季的頂級漁獲與農產品。位於B1層的「壽司GINGA」由專業職人於客前親手握製時令鮮魚，將日本料理精髓融入每一貫壽司中；另一間「日本料理銀座GAYU」則讓住客在私隱度極高的空間，以五感享受四季之美。

酒店地理位置極優越，從銀座站或有樂町站步行僅需約5分鐘即可抵達。（圖片來源：官方圖片）

簡約套房（圖片來源：官方圖片）

行政豪華轉角套房（圖片來源：官方圖片）

5分鐘直達銀座購物圈

對於香港旅客來說，交通便利度絕對是重中之重。酒店地理位置極優越，從銀座站或有樂町站步行僅需約5分鐘即可抵達。落樓走幾步就是Ginza Six、三越百貨以及無數精品旗艦店，附近更有許多隱藏版的美食。這種「出則繁華、入則寧靜」的地理優勢，完美解決了想逛街購物又想享受高質素溫泉酒店的矛盾，無疑是2026年東京旅遊的必住清單首選！

馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）

地址：東京都中央區銀座2丁目4－4（地圖按此）

交通方法：東京地鐵銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」步行約5分鐘；或JR山手線「有樂町站」步行約4分鐘。

官方網站

參考價格：每晚$6,913起（視乎房型及季節而定）

