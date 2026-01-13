渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站
去東京旅行想浸溫泉，難道一定要專程坐車去箱根或熱海？頂級溫泉旅館品牌「馥府（FUFU）」正式進駐銀座，於2025年11月開幕的「馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）」讓各位愛日本的港人可以在繁華鬧市中，享受直送天然溫泉與私人綠洲空間，絕對是今年最受注目的奢華住宿！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
都市中的極致奢華綠洲
高級溫泉旅館品牌馥府一向以私隱度高、設計精緻聞名，由箱根、日光到京都，每間分店都一房難求。今次選址銀座這個時尚核心地段，酒店延續了品牌一貫的「低調奢華」風格。建築設計將現代美學與自然元素完美融合，旨在為繁忙的旅客在鋼鐵森林中開闢一個可以「深呼吸」的療癒空間。酒店不僅僅是下榻之所，更像是一座充滿和風禪意的都市庭園，讓住客在喧囂的銀座也能享受度假般的寧靜。
熱海直送！天然溫泉養生
要在東京市中心浸到高質素的天然溫泉並非易事，但「馥府東京銀座」做到了！酒店特別安排將來自熱海的天然溫泉水定期運送到銀座，讓住客在市區就能體驗到具備美肌與放鬆功效的「美人湯」。溫泉設施設計極具私隱感，優雅的石造浴池配上微弱的燈光與溫泉氤氳，讓你在結束整天的瘋狂購物行程後，能徹底釋放身心疲勞，享受最純粹的日式入浴時光。
全客房附私人風呂及獨立花園
客房設計是這間酒店的一大亮點。為了落實「都市森林」的概念，酒店所有房型均設有私人風呂及獨立花園或綠化露台。設計師巧妙地利用綠色植物作為天然屏障，將窗外的銀座繁華轉化為室內的靜謐風景。房間內部採用了大量天然木材與高級織物，營造出溫暖而現代的氛圍。部分高端房型更設有室內溫泉浴池，配合窗外的綠植，讓人彷彿置身於深山中的高級別墅，極盡奢華。
舌尖上的銀座時令盛宴
馥府的餐飲向來有極高評價，銀座店亦不例外。酒店餐廳專注於「地產地消」的理念，優先在自己所在的地區購買、食用本地生產的農產品和海鮮，強調縮短食物里程，以確保新鮮、安全並降低環境衝擊，從而促進在地農業發展和飲食文化。雖然酒店地處東京，但食材均嚴選自日本各地當季的頂級漁獲與農產品。位於B1層的「壽司GINGA」由專業職人於客前親手握製時令鮮魚，將日本料理精髓融入每一貫壽司中；另一間「日本料理銀座GAYU」則讓住客在私隱度極高的空間，以五感享受四季之美。
5分鐘直達銀座購物圈
對於香港旅客來說，交通便利度絕對是重中之重。酒店地理位置極優越，從銀座站或有樂町站步行僅需約5分鐘即可抵達。落樓走幾步就是Ginza Six、三越百貨以及無數精品旗艦店，附近更有許多隱藏版的美食。這種「出則繁華、入則寧靜」的地理優勢，完美解決了想逛街購物又想享受高質素溫泉酒店的矛盾，無疑是2026年東京旅遊的必住清單首選！
馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）
地址：東京都中央區銀座2丁目4－4（地圖按此）
交通方法：東京地鐵銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」步行約5分鐘；或JR山手線「有樂町站」步行約4分鐘。
參考價格：每晚$6,913起（視乎房型及季節而定）
更多相關文章：
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等
其他人也在看
日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底
富士山作為日本最高峰，海拔3,776米的雄偉身姿每年吸引數百萬遊客朝聖。想親眼目睹這座聖山的壯麗景色，其實毋須挑戰體能極限攀登山頂。從東京出發，最快只需1小時就能到達多個絕佳觀賞點，輕鬆將富士山的四季美態收入鏡頭。無論是春天櫻花盛開、夏天薰衣草花海、秋天紅葉滿山，還是冬天白雪皚皚，每個季節都有獨特魅力。今次Yahoo Travel精選了7個最值得到訪的富士山觀賞地點，從經典的忠靈塔，到可以看見逆富士倒影的湖畔秘境，其中有三個景點都位於山梨縣的富士吉田市，即日劇《小鎮星熱點》拍攝地點，讓大可以集中在同一個城市內，輕鬆規劃富士山觀賞之旅，以最舒服的方式，捕捉富士山的魅力。Yahoo 旅遊 ・ 38 分鐘前
晨早新聞重點｜美國對伊朗商業伙伴輸往美國貨物加徵25%關稅／據報美國將台灣貨物關稅稅率下調至15%
【Now新聞台】1月13日now早晨新聞重點 【示威持續】伊朗反政府示威持續，美國宣布對伊朗商業伙伴輸往美國貨物加徵25%關稅。白宮又稱若有需要，總統特朗普會毫不猶豫地動用軍隊。【下調關稅】據報美國與台灣已接近達成貿易協議，美國會將台灣貨物的關稅稅率下調至15%。【聯署譴責】3名聯儲局前主席聯署譴責司法部對現任聯儲局主席鮑威爾進行刑事調查，是企圖破壞聯儲局獨立性。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
韓國人氣大胃女王 Hamzy，以分享韓式料理的製作及吃播而深受觀眾喜愛，在YouTuber坐擁逾1400萬訂閱。她日前在頻道更新影片，以《重大宣布！感謝大家的一切》為題，宣佈將暫停更新吃播頻道的影片，未來會專注於調養身體備孕。Yahoo Food ・ 36 分鐘前
珠海香洲英迪格酒店74折優惠｜人均$653.5起、週末不加價！海島風客房、包雙人自助早餐及下午茶、延遲退房至2pm
週末北上還在逛山姆或去按摩？不如安排一趟有質感的Staycation！去年12月全新開幕的珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou），是IHG 洲際酒店集團旗下的精品品牌。近日Yahoo Travel發現Klook推出了住宿套票74折優惠，兩位成人入住海島風客房，包雙人自助早餐及下午茶人均只需$653.5起之餘，而且週末不加價，更可享延遲退房服務！無論是周末短住，抑或兩晚小旅行一樣適合！Yahoo 旅遊 ・ 37 分鐘前
薑汁食譜｜榨純薑汁
🫚薑汁🫚 榨出黎係純薑汁，d渣好乾身，而且完全唔使加水，簡直快靚正👍👍 今次我用左大概175-180 g的薑，去皮淨重約106 g，榨出黎的薑汁約82.5 ml，可以比大家做一個參考📝📝 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AM5RMJyGA/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
伊朗示威︱女性焚燒哈梅內伊畫像點燃香煙 同時挑戰神權政治、女性社會規範︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 伊朗近日爆發新一輪全國示威，群眾對經濟困境及生活條件惡化表達強烈不滿。社交平台廣泛流傳多段影片，一名年輕女性焚燒伊朗最高元首哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像，並利用畫像燃起的火焰點燃香煙。這種行為將焚燒政治領袖肖像與女性抽煙結合，展現出對神權政治及女性社會規範的雙重否定。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 22 小時前
渣打馬拉松2026︱賽前一周輕鬆跑 忌全身按摩 物理治療師拆解Tapering及Carbo-loading︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打馬拉松2026將於本周日（18日）開跑，全城跑手在最後一周默默備戰，還有哪些注意事項？香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀接受《Yahoo新聞》專訪，建議跑手在賽前兩天完全暫停練習，讓身體完全恢復以應付賽事。在飲食方面，他建議以七成碳水化合物為主，粥粉麵飯和蕃薯等均可放心食用，儲存更多肝醣，為身體提供能量。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Owens】身份證數字賞 有0/1/2/9送小食/甜品（即日起至19/01）
Owens慶祝三周年，特別推出「身份證數字賞」，身份證號碼內有【0、1、2、9】，凡點選任何套餐，即可免費享受人氣小食或甜品！YAHOO著數 ・ 17 小時前
錦綉花園長年失水 水務署委托獨立專家小組分析 引地契澄清維修保養責任歸屋苑｜Yahoo
元朗錦綉花園早前爆出近 5 億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。錦綉花園的食水流失問題嚴重，是居民多年來關注的事項。水務署表示，為了盡快妥善解決屋苑失水問題，已委託 3 位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，對錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。署方希望有關分析可協助錦綉花園負責方為喉管復修工程作出有效部署。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
2026馬年生肖運程龍震天｜屬雞財運事業順風順水，「紅鸞」吉星人緣旺桃花得心應手
龍震天2026馬年生肖運程屬雞篇｜今年肖雞朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬雞的你，延續去年的好運之後，今年繼續好運。Yahoo Style HK ・ 1 天前
高鐵西九龍站列車直達目的地將增16個 上海臥鋪服務擴至每日提供
高鐵西九龍站出發列車的直達目的地站點，本月26日起會再增加16個，包括南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市及文化古都，屆時西九龍站列車的直達目的地會增至110個，乘客明日起可預購相關車票。am730 ・ 1 天前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到
Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。Trip.com ・ 14 小時前
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...styletc ・ 20 小時前
小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海
「seven x seven」全新姊妹品牌「edit x seven」首間酒店繼去年進駐御殿場後再度擴展，將於1月26日起插旗香川縣、瀨戶內海第2大島小豆島，最大特色是引進溫泉水療集團Salt Group監督的溫泉水療設施edén SETOUCHI，可以一邊浸溫泉，一邊俯瞰瀨戶內海壯闊美景；客房不多只有45間，部分附設泳池，最大面積達1,500呎，打造海景與山色和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。新開業期間推出低至7折優惠，人均約$547起，值得一住！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 1 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 20 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏
李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前