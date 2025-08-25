手機遊戲《怪物彈珠》與日本澀谷區政府合作，向納稅人回饋遊戲貨幣作為交納報酬。(澀谷區政府網頁)

日本東京澀谷區府在今日（25日）公布，與手機遊戲公司MIXI合作，將旗下的兩款手機遊戲的貨幣作為對納稅人的回饋。意味玩家可以藉交稅當成課金。

根據澀谷區公布，MIXI旗下的兩款手機遊戲《怪物彈珠》以及《言靈戰士》將會作為地區政府對繳付家鄉稅的納稅人回禮。當中設3個級別的獎賞，其中在繳付1萬日圓就會獲得50個《怪物彈珠》的寶珠以及3,000個《言靈戰士》的彩虹寶玉，最高的級別是5萬日圓，而申請人只需要在繳稅後透過區網頁內登記回饋。

區政府表示，該區自2020年就推廣地區獨有的特式及消費體驗，而今次他們是利用遊戲公司主要集中在澀谷區的優勢，透過娛樂產業提升地區的獨特魅力。而MIXI的手機程式開發在2023年與澀谷地區合作，並協助該區的區立中學提供程序設計的課程，並為學校的課外活動社團提供學習編制程式的活動。

手機遊戲《言靈戰士》與日本澀谷區政府合作，向納稅人回饋遊戲貨幣作為交納報酬。(澀谷區政府網頁)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/東京澀谷區交稅變課金-手機遊戲貨幣作回饋納稅人/592685?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral