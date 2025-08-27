渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
東京熱浪肆虐 連續 10 日超過 35 度 創歷來最長紀錄 上周12人中暑亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】東京連續 10 日高溫達到或超過 35 度，創下有紀錄以來最長的極端高溫日數。日本氣象廳周三表示，這是自 1875 年有觀測以來首次出現如此長時間的高溫天氣，打破 2022 年創下的 9 日紀錄。當局呼籲市民多補充水分，並善用冷氣設備以防中暑。
上周逾8400人中暑送院
綜合外媒報道，日本今年 6 月及 7 月均創下歷來最熱紀錄，8 月更在群馬縣伊勢崎市錄得 41.8 度的全國最高氣溫。日本消防廳數據顯示，上周已有超過 8,400 人因中暑送院，當中 12 人死亡。長者因身體狀況較脆弱，成為最易受熱浪威脅的群體。
專家指出，受氣候變暖影響，日本櫻花出現提早或未能完全開花的情況，而富士山山頂積雪去年也延至 11 月初才出現，是有紀錄以來最遲。
日本部分地區同時暴雨
連日高溫下，日本部分地區同時出現暴雨。北海道豐富町在 12 小時內錄得相當於 8 月整月平均雨量的降雨，創下當地紀錄。山口縣萩市則因山泥傾瀉風險升高，當局要求近 400 戶居民撤離。
聯合國早前警告，全球氣溫上升正嚴重影響勞動力健康與生產力，農業、建築及漁業等勞動密集行業受創最深。報告指出，20 度氣溫每高一度，勞動生產力便下降 2% 至 3%，相關健康風險包括中暑、脫水、腎臟功能受損及神經系統障礙。
其他人也在看
東京高溫連10日逾35度 創觀測以來最長紀錄
（法新社東京27日電） 日本氣象廳今天表示，東京連續10天氣溫達攝氏35度以上，打破連續天數最長的紀錄。日本氣象廳向法新社表示，這是自1875年開始調查以來，首次出現這樣的連續高溫，今天為這波高溫的第10天。法新社 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（27/08-31/08）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Kronenbourg 1664 白啤酒500ml $21.9/2件、Paldo大碗麵 $17.9/2件、桃哈多家庭裝薯格/脆薯圈 $33.9/2件、Nature's Snack 核桃仁 $26.9/2件！YAHOO著數 ・ 41 分鐘前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
馬斯克Neuralink創奇蹟！癱瘓男用意念重掌人生 人類「超人化」時代來臨？
特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下腦機介面公司Neuralink於去年1月完成首例人體大腦晶片植入手術，接受者為因跳水意外導致四肢癱瘓的男子Noland Arbaugh。近日他接受《財富》(Fortune)雜誌專訪，分享植入晶片18個月後的人生巨變。現在他不僅能憑意念操控電腦、玩遊戲、閱讀及控制家電，更重返校am730 ・ 3 小時前
沒洗乾淨等於喝農藥水？「西芹汁排毒法」爆紅，李蒨蓉教你兩步驟洗乾淨超安心
西芹汁爆紅的原因西芹汁近年成為許多健康愛好者和瘦身族群的必備飲品，因為它富含纖維、鉀、維生素K與抗氧化物質，被認為能幫助身體排毒、促進代謝、改善水腫。歐美許多名人和模特兒早已將「早晨一杯西芹汁」當成日常保養的秘密，現在在亞洲也掀起跟風潮流。如何正確清洗西芹...styletc ・ 1 小時前
打風評估｜天文台：低壓區若於今晚至明早發展成熱帶氣旋 將考慮發一號波 料本港普遍吹強風機會較低｜Yahoo
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
中大醫學院領導撰《刺針》報告 全球肝癌新症 2050 年或倍增至 152 萬宗 六成病例可預防︱Yahoo
【Yahoo健康】肝癌長年位列全球癌症前列殺手之一，由香港中文大學醫學院參與領導，全球首個由華人主理的《刺針》（The Lancet）癌症委員會報告，發現由於肝炎病毒、脂肪肝及酒精相關肝病人數持續增加，至 2050 年，全球肝癌新症將由現時的 87 萬宗倍增至 152 萬宗，死亡人數亦將由 76 萬人增至 137 萬人。Yahoo 健康 ・ 55 分鐘前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Kindle Colorsoft 單機首降，HK$1,720 購彩漫閱讀利器
各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末新出的 Kindle Colorsoft 目前打出了前所未有的折扣。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 49 分鐘前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
耀才(01428)支持港股24小時交易 並已有團隊只欠東風
耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬於股東大會後表示，該行支持港股推行24小時交易，並稱，耀才現時已有一隊24小時交易團隊，在港股收市後，客戶透過該行進行美股交易，所以一齊已準備好，只欠東風。許繹彬稱，希望港交所(00388)能早過美國納斯達克市場推出24小時交易，即使未能一步到位，亦希望可以分階段進行，如跟夜期到凌晨3時收市，或最少交易至凌晨12時。他預期，若港股一旦落實24小時交易，港股初步主板成交會較現時多50-70%，若運作成熟甚至翻倍。對於若實行24小時交易，會否對小型券商造成壓力時，他估計，政府會有時充足時間讓他們預備，不會立刻推行，並呼新一份《施政報告》能推出措施，幫助小型券商整改，應對新的環境。對於耀才會否申請「穩定幣」牌照時，許繹彬，該行目前仍在探討階段，但稱，現時關於「穩定幣」的教育不足夠，希望能教育大眾「穩定幣」與「虛擬貨幣」的分別，待了解有關產品結構及交易時間等相關資訊後，若有利可圖的話，耀才亦會參與。 至於預計於今年底進行的改革手數諮詢，許繹彬認為，由每手改為以每股交易，只適合大價股，因此為顧及投資者投資成本，建議細價股減少每手股數交易。(BC) #infocast ・ 1 天前
特別天氣提示｜天文台預料本港短期內可能受冰雹影響｜Yahoo
廣東沿岸風勢微弱，高溫觸發的雷雨正影響該區。天文台在下午 1 時 36 分發出「特別天氣提示」，預料本港在短期內可能受冰雹影響。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
IKEA易潔鑊用10次即黐底!?港女炒牛肉燒焦鑊引熱議 網民點出3大烹飪技巧問題
易潔鑊是不少家庭的廚房必備品，消費者往往對其不能期望甚高。一名網民於近日在社交平台分享，其購買的IKEA易潔鑊在使用約10次後嚴重「黐底」。事主質疑自己使用方法是否正確，抑或產品未如宣傳般出色，事件迅速引起網民熱議。Yahoo Food ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樹仁大學創辦人胡鴻烈設靈 陳茂波、丁午壽等到場弔唁
【Now新聞台】樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈在香港殯儀館設靈。 靈堂中央擺放胡鴻烈的遺照，輓額寫上「德望永昭」，旁邊有白花布置，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。多名政商界人士送上花牌，包括全國政協主席、中央政治局常委王滬寧，財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮、前行政長官曾蔭權。樹仁大學校董會主席丁午壽以及多名政商界人士亦有到場弔唁，胡鴻烈的長子胡耀蘇伉儷、次子胡懷中先後抵達靈堂。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前