東京熱浪肆虐 連續 10 日超過 35 度 創歷來最長紀錄 上周12人中暑亡︱Yahoo

東京創下有紀錄以來最長的極端高溫日數。(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

【Yahoo新聞報道】東京連續 10 日高溫達到或超過 35 度，創下有紀錄以來最長的極端高溫日數。日本氣象廳周三表示，這是自 1875 年有觀測以來首次出現如此長時間的高溫天氣，打破 2022 年創下的 9 日紀錄。當局呼籲市民多補充水分，並善用冷氣設備以防中暑。

上周逾8400人中暑送院

綜合外媒報道，日本今年 6 月及 7 月均創下歷來最熱紀錄，8 月更在群馬縣伊勢崎市錄得 41.8 度的全國最高氣溫。日本消防廳數據顯示，上周已有超過 8,400 人因中暑送院，當中 12 人死亡。長者因身體狀況較脆弱，成為最易受熱浪威脅的群體。

專家指出，受氣候變暖影響，日本櫻花出現提早或未能完全開花的情況，而富士山山頂積雪去年也延至 11 月初才出現，是有紀錄以來最遲。

兒童嬉水消暑。 (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)

日本部分地區同時暴雨

連日高溫下，日本部分地區同時出現暴雨。北海道豐富町在 12 小時內錄得相當於 8 月整月平均雨量的降雨，創下當地紀錄。山口縣萩市則因山泥傾瀉風險升高，當局要求近 400 戶居民撤離。

聯合國早前警告，全球氣溫上升正嚴重影響勞動力健康與生產力，農業、建築及漁業等勞動密集行業受創最深。報告指出，20 度氣溫每高一度，勞動生產力便下降 2% 至 3%，相關健康風險包括中暑、脫水、腎臟功能受損及神經系統障礙。