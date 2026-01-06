【東京獨遊2026】一個人去東京完全無問題！8大必去景點美食、交通住宿懶人包

東京獨遊

心郁郁想自己一個去旅行，享受無拘無束嘅「Me Time」？講到獨遊新手嘅最佳起點，集安全、方便、好玩於一身嘅東京，絕對係你嘅不二之選！呢座城市嘅魅力，在於無論你係文青、潮人定係美食家，總有一個角落可以滿足你。一個人旅行，唔代表孤單，而係一場同自己嘅深度對話。

唔使擔心點 plan，Trip.com 已經幫你準備好晒！由機票酒店優惠，到必去景點同獨食餐廳推介，跟住我哋呢個懶人包，你會發現，原來一個人去東京，可以玩得咁盡興！

出發前必睇！東京獨遊慳錢快閃優惠

Plan行程前，梗係要睇下有咩着數優惠啦！慳返嘅錢又可以食多幾餐好西！

廣告 廣告

東京機票優惠

飛邊個機場好？羽田 vs 成田

由香港飛東京勁方便，直航機選擇超多，主要降落兩個機場：

羽田機場 (HND): 離市區最近，交通最方便省時。提供直航服務嘅航空公司包括國泰(CX)、香港快運(UO)、日航(JL)、全日空(NH)等。

成田機場 (NRT): 雖然離市區較遠，但航班選擇更多，有時機票價錢更抵！提供直航服務嘅航空公司包括國泰(CX)、香港快運(UO)、香港航空(HX)、大灣區航空(HB)等。

無論你揀邊個機場，都可以輕鬆展開你嘅東京獨遊之旅！

超值機票推介

海南航空 | 香港 ✈️ 東京： 單程低至 HK$1,157 (慳21%！)

海南航空 | 香港 ✈️ 東京： 來回低至 HK$1,849 (慳18%！)

(價格更新於2026年1月，請以預訂時為準)

Shop Now

行程必備 Items (未買就快手！)

【官方票】 Skyliner 京成電鐵車票【東京機場快線:成田國際機場-上野站/日暮里】，低至HK$115(72929人已購)

日本東京富士山一日遊【可選9人小團接送丨雙湖六景網紅打卡】，低至HK$385(3028人已購)

日本東京富士山一日遊【可選9人精品團/酒店上門接送|中文服務|新倉山淺間公園/河口湖大石公園/日川時計店/忍野八海】，低至HK$390(32878人已購)

一個人更好玩！8大東京獨遊景點美食推介

#1 文青聖地：上野公園 & 東京國立博物館

想搵個地方靜靜哋 hea 下？上野公園絕對係首選。春天睇櫻花，秋天賞楓葉，四季都有唔同嘅景致。公園入面嘅 東京國立博物館 更加係文青必到嘅寶庫！館藏豐富到不得了，由武士刀、古代陶瓷到和服，慢慢睇可以睇足半日。一個人嚟，唔使就人，可以完全沉浸喺藝術氛圍入面，享受一場同歷史嘅心靈對話。

地址： 13-9 Uenokōen, Taito City, Tokyo

開放時間： 09:30 - 17:00

交通： JR「上野站」步行約 5 分鐘

Trip.com 用戶真實分享 (4.7/5.0分): 「人流少，可以靜靜地欣賞藝術品，環境好舒服。」

東京獨遊, 東京國立博物館

Shop Now

#2 360°無敵靚景：東京晴空塔

身為東京嘅地標，高 634 米嘅晴空塔係獨遊必去嘅打卡點。上到觀景台，整個東京市景盡收眼底，天氣好嘅話仲可以遠眺到富士山，嗰種震撼真係要親身感受！塔下面係大型商場同餐廳，睇完靚景可以即刻去 shopping 同食嘢，買手信都超方便，一個地方滿足晒你所有願望。

地址： 東京都墨田區押上 1-1-2

開放時間： 10:00 - 22:00

交通： 都營大江戶線「赤羽橋站」步行 5 分鐘

Trip.com 真實分享 (4.7/5.0分): 「在東京最高點欣賞日落真是令人嘆為觀止！這是一次令人興奮又愉悅的體驗。」

東京獨遊, 東京晴空塔

Shop Now

#3 潮流心臟地帶：原宿竹下通 & 表參道

如果你係潮人，嚟到東京點可以錯過原宿？竹下通 兩邊都係充滿特色嘅潮流服飾店、可愛嘅甜品舖同得意嘅精品店，行幾耐都唔會悶。行到攰，可以轉個彎去 表參道，搵間有 feel 嘅 cafe 坐低飲杯咖啡，睇住街上人來人往，享受一個人嘅 chill time，超寫意！

地址： 1 Chome 神宮前澀谷區東京都

開放時間： 24小時 (視乎店舖)

交通： JR「原宿站」表參道口步行 2 分鐘

Trip.com 用户真實分享 (4.7/5.0分): 「這裡有販售可麗餅、草莓糖和珍珠奶茶的商店…非常適合作為日本的紀念品。」

東京獨遊, 原宿竹下通

Shop Now

#4 感受江戶風情：淺草寺

想體驗東京嘅傳統一面，淺草寺係必到之處。掛住「雷門」兩個字嘅巨型紅燈籠，係淺草寺嘅標誌，一定要影相打卡！沿住熱鬧嘅 仲見世商店街 一路行入去，兩邊有好多小食檔同手信舖，可以邊行邊食，買下特色嘅手工藝品，感受濃厚嘅江戶下町風情。

地址： 2-chōme-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo

開放時間： 06:00 - 17:00

交通： 東京Metro銀座線「淺草站」步行 3 分鐘

Trip.com 用家真實分享 (4.7/5.0分): 「我覺得淺草寺的夜景比白天更美。」

東京獨遊, 淺草寺

Shop Now

東京獨遊美食推介

#5 獨食之神：一蘭拉麵

講到最適合一個人食嘅餐廳，一蘭拉麵認第二，冇人敢認第一！佢哋獨創嘅「味集中座席」，每個位都有隔板，完美解決一個人食飯嘅尷尬。你可以唔使理人目光，專心品嚐濃郁嘅豚骨湯底，麵嘅硬度、湯嘅濃度同辣度全部可以自訂，享受一碗完全屬於你口味嘅拉麵，呢啲就係獨遊嘅終極享受！

分店地址 (澀谷店)： 東京都澀谷區神宮前 6-5-6

營業時間： 24 小時

招牌菜： 豚骨拉麵

人均消費： 約 1,000–1,500 日圓

東京獨遊, 一蘭拉麵

圖片來源：Moutain@TripMoment

#6 海鮮控天堂：築地壽司大 (豐洲市場店)

如果你超鍾意食海鮮，就一定要去朝聖！築地壽司大 以每日由漁港直送嘅新鮮漁獲聞名，師傅嘅手藝亦都係頂級。坐喺吧枱位，可以近距離欣賞師傅握壽司嘅過程，一個人食都完全唔會悶。每一啖都係滿滿嘅海洋鮮味，絕對係一場視覺同味覺嘅盛宴！

地址： 豐洲市場 6 街 - 美食館 3F

營業時間： 05:00 - 14:00 (要預早排隊！)

招牌菜： 握壽司拼盤、拖羅

人均消費： 約 3,500–5,000 日圓

東京獨遊, 築地壽司大

圖片來源：_TI***34@TripMoment

#7 CP值極高立食：根室花まる

想體驗地道又快靚正嘅壽司文化？根室花まる 嘅立食壽司店就最啱你！食材由北海道直送，新鮮度爆燈，價錢又親民。企喺度食，出餐速度快，唔使驚一個人霸住張枱好耐，可以快快脆食完就去下一個景點，完全融入當地人嘅生活節奏！

地址： 豐洲市場 6 街 - 美食館 3F

營業時間： 11:00 - 22:00

招牌菜： 三文魚、甜蝦握壽司

人均消費： 約 1,500–2,500 日圓

東京獨遊, 根室花丸

圖片來源：Cat•Walk@TripMoment

#8 爆碗天丼傳說：金子半之助

成日排長龍嘅 金子半之助，佢哋嘅天丼真係傳說級！即叫即炸嘅天婦羅，鋪滿成個碗，淋上秘製醬汁，香脆可口，份量十足，保證你食到捧住個肚走。一個人去食，可以揀吧枱位，通常會快啲入座，唔使等咁耐就可以食到呢碗傳奇美味！

地址 (日本橋本店)： 2 Chome-15-4 Tsukiji, Chuo City, Tokyo

營業時間： 10:00 - 21:00

招牌菜： 特製天丼、海鮮天丼

人均消費： 約 1,200–1,800 日圓

東京獨遊, 金子半之助

圖片來源：Corgiwithfood@TripMoment

東京獨遊必學小貼士 (Solo Travel Tips)

輕便行裝： 帶個細背囊或斜孭袋就夠，貴重物品跟身。東京治安好好，但都要有基本警覺。

網絡 & 導航： 買定 SIM 卡或租 Wi-Fi 蛋，Google Maps 係你嘅好朋友，查地鐵、搵餐廳全靠佢。

翻譯 App： 唔識日文唔使怕，用 Google 翻譯影相就可以即時翻譯餐牌同路牌，超方便。

慢慢行慢慢睇： 東京街頭超多得意嘢，一個人可以隨時停低影相，慢慢觀察，發掘屬於你嘅獨特風景。

盡情享受一個人的自由！ 獨遊最大嘅好處就係 100% 自由！想喺一間舖頭留幾耐都得，唔使遷就任何人，真正為自己而活，享受呢份專屬你嘅旅程！

住邊好？精選東京獨遊酒店

揀啱酒店，旅程就成功咗一半！以下係幾間 Trip.com 用家高分推介嘅酒店，CP值高，啱晒獨遊人士！

Trip.com x Yahoo 聖誕活動：專屬酒店優惠券 🎄

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$750 減 HK$50（優惠碼：GSVPUNCNXH）

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$2,000 減 HK$100（優惠碼：SYEIBNNHBK）





Trip.com x Yahoo 聖誕活動

推廣／使用日期︰2025 年 12 月 12 日至 2026 年 02 月 28 日

Shop Now 🥰

推荐酒店

三井花園酒店銀座普米爾

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$1,751起

Shop Now

東京巨蛋酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$859起

Shop Now

東京皇家王子大飯店花園塔

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$2,152起

Shop Now

東京旅遊攻略

2026 原宿食買玩攻略！原來原宿行程要這樣計劃，必去竹下通、表參道

【東京交通攻略】輕鬆易明！一文睇清東京市內交通，往返機場交通及東京交通卡類別

最新！2026東京一日遊攻略，東京都內熱門景點、東京近郊必到景點

浸沉於吉卜力世界 - 2026三鷹之森吉卜力美術館門票/交通/景點一日遊攻略

日本旅行App2026日本旅行App 12個必下載日本旅遊App，日本旅行從此方便！

【東京景點攻略】2026 最新 16 大東京景點、東京近郊一日遊攻略