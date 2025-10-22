【東京紅葉2025】東京紅葉最佳觀賞時間 / 人氣賞楓景點推介！

東京紅葉觀賞指南

秋風起，又係時候Plan定去日本追楓啦！講到賞楓，東京絕對係懶人首選，交通方便，景點又多。根據最新預測，今年東京最佳賞楓期大約喺 11月中到12月頭，我哋會密切mon實官方最新嘅紅葉地圖，隨時Update！

今次我哋精選咗10個東京必去嘅紅葉秘景，由市中心超靚庭園到近郊壯麗山谷都有齊。無論你係想同另一半浪漫拍拖，定係約埋班Friend去瘋狂打卡，呢份攻略都實幫到你搵到心水地點。即刻Save低，準備好迎接東京最靚嘅秋天啦！

✈️ 出發前必睇！慳錢懶人包 🎁

【限量優惠】Trip.com 新用戶註冊即拎高達 5% 折扣！先到先得❗❗

只需下載App註冊做會員，落單時貼上優惠Code就用得！

門票/體驗 - 新客專享券

01｜幾時去先睇到最靚？東京紅葉最前線預測！

每年秋天，東京就好似打翻咗盤顏料咁，成個城市都係紅、黃、橙色，靚到癲！根據日本氣象協會 (tenki.jp) 嘅最新預測，今年東京市區嘅紅葉「見頃」（即係最靚嘅時候）大約喺11月30號左右。

廣告 廣告

簡單嚟講，市區因為熱啲，所以會遲少少；而近郊好似高尾山、奧多摩呢啲山區，就會早一至兩個禮拜，11月頭到月尾已經係最佳觀賞期！想影到漫山遍野嘅紅葉或者金黃色嘅銀杏大道？記得mark實時間，提早Plan定行程啦！

東京紅葉2025

東京紅葉2024（image source：公益財団法人東京都公園協会）

東京市區 vs 近郊 紅葉期速覽

區域 預計最佳觀賞期 特點 推薦景點 東京市區 11月30日前後 市區氣溫降得慢，紅葉期較遲。銀杏11月尾最黃；楓葉11月尾到12月頭最紅。 新宿御苑、明治神宮外苑、上野公園 東京近郊 11月上旬～11月下旬 山區早凍1-2個禮拜，紅葉早到。11月中係「層林盡染」最壯觀嘅時刻。 高尾山、奧多摩、昭和紀念公園

(資料來源：日本気象株式会社, お天気ナビゲータ 紅葉ナビ)

(小貼士：以下表格嘅「見頃預測」同「高峰日」係根據過往數據同初步預測，出發前記得去下面介紹嘅情報網Check多次最新狀況！)

日本紅葉2025觀賞預測圖

(圖/日本気象株式会社)

【市區】紅葉靚景Checklist

景點 見頃預測 賣點 新宿御苑 11月下旬～12月中旬 市中心最大庭園，影相打卡一流 明治神宮外苑 11/26～12/7 必去！超夢幻黃金銀杏大道 上野恩賜公園 11/29～12/9 交通方便，楓樹銀杏都有 六義園 11/30～12/12 江戶古典庭園，夜楓超浪漫 小石川後樂園 11/29～12/10 古典名園，楓葉倒影靚到絕 …仲有皇居、浜離宮、清澄庭園等等 11月下旬～12月上旬 各有特色，總有一個喺你左近

(資料來源/お天気ナビゲータ 紅葉ナビ)

【近郊】紅葉靚景Checklist

景點 見頃預測 賣點 高尾山 11/22～12/3 東京人氣No.1賞楓名山，可搭纜車 奧多摩湖 11/14～11/26 湖光山色，景觀超開揚壯麗 御岳溪谷 11/17～12/1 沿住溪邊行，楓葉倒影勁靚 昭和紀念公園 11月中旬～12月上旬 超出名銀杏大道，園內紅葉種類多 …仲有御岳山、鳩之巢溪谷等 11月中旬～11月下旬 適合鍾意行山、親親大自然嘅你

(資料來源/お天気ナビゲータ 紅葉ナビ)

02｜東京10大紅葉景點推介

想喺市區Hea住賞楓？飛鳥山公園絕對係平靚正之選！呢度唔單止唔使錢入場，仲有免費小纜車搭，帶住小朋友或者懶得行嘅另一半都完全無難度。11月開始，園內嘅楓樹同銀杏就會變色，紅黃交錯勁有層次感，加埋附近JR王子站一出就到，交通勁方便，絕對係市區悠閒賞楓嘅首選！

飛鳥山公園

（image source：東京都北區）

🌟 必玩亮點：

紅黃交錯靚景： 楓紅配銀杏，點影都咁靚，啱晒情侶影拖手相！ 免費小纜車： 懶人福音！輕鬆上山頂，慳返啖氣影相。 三大博物館： 睇楓葉之餘可以行下博物館，約會行程即刻變得有深度。

🚇 點樣去： JR京濱東北線「王子站」南口出，行1分鐘就到，超方便！

🗓 建議行程： 朝早搭纜車上山頂影靚相 → 中午喺附近食Lunch，再行下博物館 → 下午喺楓葉大道散步打卡。





想遠離煩囂，睇啲壯觀啲嘅景？嚟奧多摩湖啦！呢個位於東京近郊嘅湖，一到11月，成個山頭都會染成一片紅，湖面嘅倒影仲靚到好似明信片咁！必去打卡位係湖上面條「浮橋」，行上去就好似俾紅葉山谷包圍住咁，超震撼！無論係同另一半定係成班Friend嚟個小旅行都勁適合！

奧多摩湖

（image source：奧多摩觀光協會）

🌟 必玩亮點：

湖畔楓景 x 浮橋打卡： 山色倒映湖面，加埋條特色浮橋，呃Like必去！ 小河內水壩靚View： 由高處望落去，壩體同湖景一覽無遺，勁開揚。 溪谷輕健行： 時間多可以順便行下多摩川上游，感受大自然嘅治癒力量。

🚇 點樣去： JR青梅線「奧多摩站」轉西東京巴士，喺「奧多摩湖」落車。

🗓 建議行程： 上午到埗行湖畔長廊 → 中午喺湖邊野餐（建議自備糧水）→ 下午行浮橋、上展望台睇全景 → 傍晚返奧多摩站。





講到東京秋天，點可以唔提昭和紀念公園！呢度最出名就係條長到見唔到尾嘅「銀杏大道」，一到11月，兩排銀杏樹變成金黃色隧道，超夢幻！園內仲有紅葉林，可以租架單車慢慢踩，超Chill！夜晚仲有「Autumn Night Walk」點燈活動，成個公園即刻浪漫感Double Up，情侶拍拖必去！

國營昭和紀念公園

（image source：國營昭和紀念公園）

🌟 必玩亮點：

黃金銀杏大道： 全東京最經典嘅秋日場景，拖住手散步超浪漫。 單車遊園： 公園超大，踩住單車穿梭紅葉林，夠晒寫意。 夜間點燈： 秋夜限定嘅燈光Show，氣氛滿分，影相靚到嘩嘩聲！

🚇 點樣去： JR青梅線「西立川站」一出就係公園入口，最方便。

🎟 門票： 成人450円。（夜間活動可能要另外買飛）

🗓 建議行程： 上午行銀杏大道影相 → 中午喺草地野餐 → 下午踩單車遊園 → 傍晚留低睇埋夜楓點燈，完美一日！





喺繁華嘅新宿中心，竟然有個咁靚嘅庭園！新宿御苑集合咗日式、英式同法式三種庭園風格，秋天嚟到，紅葉、銀杏同各式樹木構成一幅五顏六色嘅圖畫。最正係交通超方便，行完街可以直接過嚟散步，由鬧市瞬間穿越到寧靜嘅秋色世界，嗰種反差感真係好正！

新宿御苑

（image source：環境省新宿御苑管理事務所）

🌟 必玩亮點：

日式庭園倒影： 池水映住紅葉，古典味濃，勁有Feel。 超大草坪野餐： 喺大草地上面坐低，對住滿園秋色野餐，超寫意。 多國庭園風情： 一個地方睇晒三種風格，好似去咗個小旅行。

🚇 點樣去： 東京Metro「新宿御苑前站」行5分鐘就到。

🎟 門票： 成人500円。

🗓 建議行程： 朝早先行日式庭園影倒影 → 中午喺大草坪Hea下食個飯盒 → 下午行勻三個庭園打卡 → 傍晚返新宿繼續食飯Shopping！





【新宿御苑日遊路線推薦】

新宿禦苑+六本目櫻花坂+代目公園+千鳥淵+隅田公園一日遊

想挑戰下行山又唔想太辛苦？御岳山係你嘅Best Choice！搭纜車就可以輕鬆上山，沿途已經可以俯瞰成個山谷由綠變紅嘅震撼靚景。山上除咗紅葉，仲有神社、瀑布，靈氣十足。秋季限定嘅「天空紅葉祭」仲有夜間點燈，喺山頂睇住夜楓，浪漫到暈！

御岳山

（image source：東京御岳遊客中心）

🌟 必玩亮點：

纜車空中賞楓： 唔使行到身水身汗，坐喺纜車上面慢慢欣賞紅葉海。 天空紅葉祭： 夜晚點埋燈，成座山氣氛即刻唔同晒，約會一流！ 靈氣神社 x 瀑布： 睇景之餘可以參拜下，順便去瀑布吸收下負離子，夠晒療癒。

🚇 點樣去： JR「御岳站」轉巴士去「瀧本站」，再搭纜車上山。

🎟 門票： 纜車來回成人1,130円。

🗓 建議行程： 上午搭纜車上山 → 中午喺山上餐廳醫肚 → 下午行神社、瀑布步道 → 傍晚參加紅葉祭睇點燈再落山。





被譽為「全國遊客最多」嘅登山路線No.1，高尾山嘅吸引力唔使多講！離市中心只係一個鐘車程，可以搭纜車或吊椅輕鬆上山，沿途已經係漫山遍野嘅紅葉。每年11月仲有「高尾山紅葉祭」，有太鼓表演、美食市集，超熱鬧！無論係情侶輕鬆拍拖，定係一家大細嚟郊遊都超適合！

高尾山

（image source：八王子觀光會議協會）

🌟 必玩亮點：

纜車/吊椅體驗： 搭吊椅超有Feel，好似喺紅葉上面飛過咁！ 高尾山紅葉祭： 睇表演、掃街食好西，賞楓之餘仲可以體驗日本文化。 多條行山徑： 體力好嘅可以挑戰下唔同路線，同另一半一齊攻頂，夠晒熱血！

🚇 點樣去： 京王電鐵「高尾山口站」落車行5分鐘就到纜車站。

🎟 門票： 纜車來回成人950円。

🗓 建議行程： 新宿搭京王線直達 → 搭纜車上山腰 → 中午喺山頂茶屋食嘢睇風景 → 下午行去藥王院參拜打卡 → 傍晚睇埋紅葉祭表演先走。





【高尾山日遊路線推薦】

東京：高尾山徒步導覽遊

如果你鍾意古典園林，六義園你一定會鍾意！呢個江戶時代嘅迴遊式庭園，小橋流水配紅葉，充滿詩情畫意。最煞食嘅係秋季限定嘅夜間點燈，燈光將紅葉照得晶瑩剔透，倒映喺水面，靚到唔識形容！喺市區都可以享受到咁高質嘅夜楓，絕對係情侶夜晚拍拖嘅浪漫首選。

六義園

（image source：東京都公園協會）

🌟 必玩亮點：

古典庭園夜楓： 夜晚點燈後嘅紅葉靚景，氣氛浪漫到極點！ 茶屋歎茶賞景： 行到攰可以入茶屋坐下，飲啖茶食件和菓子，望住出面嘅紅葉，超寫意。 楓葉倒影： 園內嘅池水係最佳配角，影紅葉倒影靚到好似幅畫。

🚇 點樣去： JR山手線「駒込站」行大約10分鐘。

🎟 門票： 成人300円。

🗓 建議行程： 下午四點左右入園，先睇日頭嘅景 → 喺茶屋Hea到日落 → 等天黑亮燈，欣賞夜楓嘅夢幻景致。





位於潮人集中地吉祥寺嘅井之頭公園，秋天一樣咁精彩！池邊嘅楓樹一變紅，倒影喺水面，勁有feel。最正嘅活動一定係同另一半踩住天鵝船，喺湖中心360度被紅葉包圍，諗起都浪漫！賞完楓仲可以即刻去吉祥寺商店街行街食嘢，行程夠晒豐富！

井之頭恩賜公園

（image source：井之頭恩賜公園）

🌟 必玩亮點：

天鵝船水上賞楓： 情侶拍拖必做項目，喺水中心睇楓葉，體驗夠晒特別。 池畔紅葉倒影： 沿住湖邊散步，隨手影都係靚相。 直落吉祥寺行街： 睇完靚景即刻有得Shopping同食好西，完美銜接！

🚇 點樣去： JR中央線「吉祥寺站」或京王井之頭線「井之頭公園站」行幾分鐘就到。

🎟 門票： 免費！

🗓 建議行程： 下午喺公園散步、踩天鵝船 → 傍晚行去吉祥寺商店街，食勻啲小食，再搵間居酒屋食晚餐！





又一個位於市中心嘅古典名園！小石川後樂園融合咗中日園林風格，紅葉配上古色古香嘅石橋同流水，特別有韻味。因為喺東京巨蛋隔離，交通超方便，可以安排半日時間過嚟行下，感受下江戶時代嘅風情，係一個可以喺鬧市中偷得浮生半日閒嘅好地方。

小石川後樂園

（image source：東京都公園協會）

🌟 必玩亮點：

江戶名園風情： 喺充滿歷史感嘅庭園散步，好似穿越咗時空。 中日合璧景觀： 園內有模仿中國名勝嘅設計，打卡之餘又可以長知識。 詩意楓景： 紅葉同流水石橋係絕配，點影都咁有詩意。

🚇 點樣去： 地鐵「飯田橋站」行3分鐘，或JR「水道橋站」行5分鐘。

🎟 門票： 成人300円。

🗓 建議行程： 睇完波/演唱會，或者喺附近行完街，順便入嚟行個圈，感受下寧靜嘅秋日氣氛。





想搵啲隱世秘景？秋川溪谷啱晒你！呢度景色比較原始，鮮紅色嘅楓葉配上清澈嘅溪流同瀑布，好似去咗世外桃源咁。沿住溪邊行，可以見到好多野生魚仔，空氣超清新。最正係行完可以去「瀨戶之湯」免費浸足湯，即刻舒緩晒成日嘅疲勞，夠晒貼心！

秋川溪谷

（image source：秋留野市觀光和社區發展促進課）

🌟 必玩亮點：

溪谷原始楓景： 紅葉、溪流、瀑布，大自然嘅完美組合。 免費足湯體驗： 行到攰可以浸下腳，暖笠笠超舒服，為旅程畫上完美句號。 探索自然生態： 睇魚仔、聽雀仔叫，享受真正嘅大自然療癒之旅。

🚇 點樣去： JR「武藏五日市站」轉巴士約20分鐘，喺「本宿屋久前」落車。

🎟 門票： 免費！

🗓 建議行程： 上午喺溪邊步道賞楓影相 → 中午喺溪邊野餐 → 下午探索下瀑布同巨石 → 傍晚去浸個足湯舒緩下再返市區。

03｜怕Plan行程好煩？不如Join個紅葉Tour啦！

如果你係懶人，或者帶住一家大細唔想煩，參加一日遊就最啱！唔使自己查交通，有專車接送，一日玩盡幾個精華景點，勁輕鬆！

>>> 皇家輕井澤輕奢賞紅楓一日遊

>>> 新倉山淺間公園+忍野八海+楓葉回廊一日遊

>>> 富士山+河口湖一日遊

04｜交通點搞掂？JR Pass同交通卡推介

去東京玩，一張好用嘅交通Pass真係好重要！提提你，JR Pass加咗價啦，買之前記得Check清楚最新價錢！

看更多JR PASS 攻略：

【日本JR Pass】日本鐵路通票： 一文看清全日本JR Pass價格及購買攻略

JR Pass及交通卡推薦｜ 精選熱門路綫

JR PASS 長野、新潟鐵路周遊券（5日）

JR PASS 東北鐵路周遊券（5日）

東京地鐵Metro+都營地下鐵（1日/2日/3日）

JR東京廣域周遊券

05｜追楓必備！最新紅葉情報網

紅葉期每年都會有少少唔同，出發前記得上以下網站Check下最新「見頃」情報，咁就萬無一失啦！

全国観るなび 紅葉: https://www.nihon-kankou.or.jp/kouyou/ Weathernews 紅葉Ch.: https://weathernews.jp/s/koyo/ Walker plus 紅葉名所: https://koyo.walkerplus.com/

06｜點樣影出呃Like紅葉相？攝影小貼士

用順光影出最真色彩： 太陽喺你背後照住紅葉，顏色最鮮明，影大景一流。 玩逆光影出通透感： 太陽喺紅葉後面，影出嚟嘅葉會發光，好似識透光咁，超夢幻。 搵個靚背景： 揀深色牆、樹幹或者藍天做背景，突出返啲紅葉。 善用現場道具玩互動： 執起地下一塊落葉，或者坐喺長櫈上，加啲互動即刻有故事感。 試下唔同角度： 試下由低炒上天，或者由高影落地下嘅落葉，會有驚喜！ 天氣都好重要： 晴天色最sharp，陰天色最柔和，落完雨嘅紅葉有水珠，影出嚟勁清新。 人景合一，影出甜蜜感： 唔好齋企喺度，同另一半拖手散步、互望，影出嚟嘅相先夠Sweet，夠閃！ 後期係點綴： 影完可以輕輕推高少少飽和度同對比度，但唔好太重手，自然最靚！





更多日本紅葉攻略

>>> 日本紅葉 2025 日本人氣賞楓景點推介 教你如何預測最佳觀賞期！

>>>【東京景點攻略】2025 最新 16 大東京景點、東京近郊一日遊攻略

>>>【東京周邊遊】精選東京近郊人氣景點TOP10

07｜東京紅葉：常見問題

1. 2025年東京紅葉預計幾時最靚？

根據過往數據推算，東京市區大約係11月中至12月上旬，而高尾山、奧多摩等近郊山區會早啲，大約11月上旬到下旬就係最佳觀賞期。不過都係嗰句，出發前一定要Check最新情報！

2. 去東京賞楓要點著衫？

秋天日本郊外溫差大，記住要「洋蔥式穿搭法」。最好有件保暖、防風又擋到微雨嘅外套。因為好多景點要行山路，著一對舒服、防滑嘅波鞋或行山鞋係必須嘅！

3. 去日本要簽證嗎？

持香港特區護照去日本旅遊係唔需要簽證㗎！入境前記得預先填定 Visit Japan Web，慳返好多排隊時間！新版仲有「快速通關」功能，上機前搞掂晒就最爽！