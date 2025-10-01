東京羽田900米火海危機： 舊格納庫燃燒的隱秘內情！

羽田的黑煙意外

哎喲，東京羽田機場本來是出國天堂，誰知9月29日上午9時，第三航廈附近解体中的飛機庫突然冒黑煙，火勢竄起900平方メートル！消防車34輛趕到撲救，26名作業員全數避難無傷。

NHK和朝日新聞報導，這是解体工事中起火，運航沒影響，但黑煙遮天，讓人聯想去年飛機碰撞火災。這次幸好沒釀大禍，但機場安全怎麼老出狀況？😨

解体現場的火源謎團

起火建築是單軌電車整備場站附近的舊格納庫，正在拆除，寬闊空間本該安全，卻燒得猛。東京消防廳說，火源待查，或許是電線短路或焊槍失誤。

警視廳確認無逃遲或傷亡，作業員疏散順利。FNN報導，火勢9時57分撲滅，但煙霧散不去，附近旅客戴口罩拍照，X上熱議「羽田又火？去年飛機燒還沒忘」。

機場運作的臨時警報

羽田是日本最忙機場，日均航班1500架，第三航廈國際線熱門。這火沒波及跑道，航班照常，JAL ANA沒延誤。機場公告「解体區限動，運航正常」，但旅客心有餘悸，

有人說「黑煙像電影，趕緊登機」。去年1月2日海保機撞JAL客機火災，5死，羽田安全議題又上熱搜。

作業安全的隱憂

解体工事本該嚴格，26人全逃出，證明訓練到位。但黑煙濃，消防花1小時滅火。每日新聞說，東京消防廳強調「解体火災常見電氣因素」，警視廳調查中。網友留言「機場解体別出事，旅客命懸一線」。

網友熱議的機場恐慌

X上日本網友「羽田火災，去年教訓呢？」台灣臉書「黑煙照嚇人，幸好沒延機」。香港論壇「羽田又鬧，安全第一」。

Japhub小編有話說

羽田解体火災，黑煙雖散，心驚還在！機場安全得加強，旅客多留神。希望調查早明，讓天空永遠藍。