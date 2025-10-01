回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
東京羽田900米火海危機： 舊格納庫燃燒的隱秘內情！
東京羽田900米火海危機： 舊格納庫燃燒的隱秘內情！
羽田的黑煙意外
哎喲，東京羽田機場本來是出國天堂，誰知9月29日上午9時，第三航廈附近解体中的飛機庫突然冒黑煙，火勢竄起900平方メートル！消防車34輛趕到撲救，26名作業員全數避難無傷。
NHK和朝日新聞報導，這是解体工事中起火，運航沒影響，但黑煙遮天，讓人聯想去年飛機碰撞火災。這次幸好沒釀大禍，但機場安全怎麼老出狀況？😨
解体現場的火源謎團
起火建築是單軌電車整備場站附近的舊格納庫，正在拆除，寬闊空間本該安全，卻燒得猛。東京消防廳說，火源待查，或許是電線短路或焊槍失誤。
警視廳確認無逃遲或傷亡，作業員疏散順利。FNN報導，火勢9時57分撲滅，但煙霧散不去，附近旅客戴口罩拍照，X上熱議「羽田又火？去年飛機燒還沒忘」。
機場運作的臨時警報
羽田是日本最忙機場，日均航班1500架，第三航廈國際線熱門。這火沒波及跑道，航班照常，JAL ANA沒延誤。機場公告「解体區限動，運航正常」，但旅客心有餘悸，
有人說「黑煙像電影，趕緊登機」。去年1月2日海保機撞JAL客機火災，5死，羽田安全議題又上熱搜。
作業安全的隱憂
解体工事本該嚴格，26人全逃出，證明訓練到位。但黑煙濃，消防花1小時滅火。每日新聞說，東京消防廳強調「解体火災常見電氣因素」，警視廳調查中。網友留言「機場解体別出事，旅客命懸一線」。
網友熱議的機場恐慌
X上日本網友「羽田火災，去年教訓呢？」台灣臉書「黑煙照嚇人，幸好沒延機」。香港論壇「羽田又鬧，安全第一」。
Japhub小編有話說
羽田解体火災，黑煙雖散，心驚還在！機場安全得加強，旅客多留神。希望調查早明，讓天空永遠藍。
其他人也在看
別只會喝凍頂烏龍、日月潭紅茶！網友推薦台灣茶葉Top８，冠軍有甘蔗清甜香氣
你也喜歡喝茶嗎？台灣憑藉著多變的氣候和地形，孕育出多種風味各異、層次豐富的茶葉，這些茶不僅是品茗愛好者的心頭好、送禮他人的首選，甚至在日常手搖飲中也能輕鬆喝到，可說是深入台灣人生活的國民飲品。《Soc食尚玩家 ・ 21 小時前
百名日本醫師選【10大最健康壽司】排行榜！第一名可強骨骼防疲勞
不同的壽司其營養成分也各有不同，注重健康的你，平常喜歡吃什麼壽司呢？Japhub日本集合 ・ 13 小時前
名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星
名古屋雖然經常被日本人票選為最沉悶城市，但正因為它是中部地區的交通樞紐，反而成為探索周邊秘境的最佳起點。除了人氣景點高山老街和白川鄉合掌村，奧飛驒溫泉鄉的新穗高纜車更是隱藏版好去處。這裡有日本唯一的雙層纜車，白天可以登上海拔2,156米山頂眺望北阿爾卑斯山脈，入夜後更有期間限定的觀星活動，在標高2,000米的星空下欣賞銀河，體驗與別不同的日本山岳之旅。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
你懂吃嗎 壽司郎成本大公開！ 吃這種壽司才能回本！
日本壽司郎以平價CP高的壽司成功從日本到世界各地開分店，不僅台灣、香港、歐美設有多間分店，而且紛紛出現排隊潮。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
芭堤雅全新星級度假酒店！人均$420起 藍白海洋主題、海景客房、步行8分鐘即達Pattaya沙灘｜Pattaya新酒店
適逢泰國觀光局於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，送20萬張免費國內機票，適用於芭堤雅、清邁等地，吸引不少港人去泰國玩返轉。有計劃去芭堤雅玩的話，Yahoo Travel有新星級酒店推介！西班牙第一大酒店集團「芭堤雅美利亞酒店」（Meliá Pattaya Hotel）今年進駐芭堤雅。酒店採用藍白海洋主題，度假感十足，更有適合親子家庭度假的游泳池、兒童遊戲室、水療中心等設施，也有海景客房及無邊際泳池，人均只需$420起包自助早餐，CP值極高！想知邊度book酒店最抵？即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
發窩輪最低價降至0.15元 諮詢6周
港交所（0388.HK）昨發布優化結構性產品上市制度的諮詢文件，較受外界關注的修訂包括把衍生權證的最低發行價由0.25元下調至0.15元，亦即與仿效發行看齊；並直接取消牛熊證的最低發行價規定。諮詢期至11月11日，為期6周。信報財經新聞 ・ 1 天前
湯水食譜｜黃金海鮮雞湯 (附影片)
南瓜湯, 西餐常常都嚐過, 今次就用南瓜湯來煮雞鮑(仿)翅!!! 豪氣一點, 雞鮑(仿)翅伴飯 亦可!!!Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
蛋糕食譜｜超簡易香蕉蛋糕 一個大碗快速完成?
用一個大碗就可以快速完成 超級簡單的香蕉蛋糕 記得一定要選用成熟的香蕉 想要低糖的朋友 可以嘗試直接多加一條香蕉的份量 來代替糖的部分 影片教學參考請點以下連結： https://youtu.be/RPHguvRN1_U ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #香蕉蛋糕 #香蕉麵包 #早餐 #簡易Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
委總統馬杜洛獲軍事院校授予榮譽博士學位
（法新社卡拉卡斯30日電） 在美國和委內瑞拉於加勒比地區陷入緊張對峙之際，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在一所軍事院校獲頒榮譽博士學位。委內瑞拉波利瓦軍事大學（Bolivarian Military University）今天授予馬杜洛榮譽博士學位，他身穿黑色軍裝上衣、頭戴紅色貝雷帽，並佩戴勳章。法新社 ・ 16 小時前
香園圍口岸旅遊巴疑入錯線撞橋底 最少 12 人受傷｜Yahoo
香園圍口岸發生罕見交通意外。今日（30 日）中午 12 時 12 分左右，一輛黃色旅遊巴駛至香園圍邊境管制站公眾停車場行車天橋附近，懷疑因為入錯線，駛入限制高度過低的線路，車身隨即撞向行車天橋的底部，車頭頂部隨即嚴重損毀，據報 45 名乘客當中，至少 12 人受傷，警員在場調查事發經過。Yahoo新聞 ・ 1 天前
全新阿里山林鐵「森里號」登場！列車設計亮點公開，最快「這時」正式上路
鐵道迷注意！阿里山林鐵繼2023年推出史上最美檜木列車「福森號」，現在又有全新高階車款「森里號」亮相，列車外觀以「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」等元素塗裝，看起來兼具英氣與質感，預計在2026年正式上路！食尚玩家 ・ 1 天前
國慶76周年｜戲院餐廳推優惠 酒樓指有助生意
【Now新聞台】政府在十一國慶推出多項優惠，包括免費搭電車、半價戲票等，而超過三千間食肆同日亦都推出不同優惠，有酒樓負責人指生意比平時多了三成。今年國慶又有看戲優惠，全港52間戲院所有場次的戲票一律半價，長者、學生及小童戲票都可以再半價。有市民到旺角百老匯買票入場。林先生：「好看就看，甚麼都看，韓國、美國，甚麼都不緊要。免費會很多人濫用，未必想看戲的人會走進去，半價已夠。」但戲票「手快有手慢無」。內地生George：「計劃看這個電影，趁國慶假期，然後看這個滿場就沒有看，挺可惜的，我覺得場可開多一點，就是盡量嘗試安排多一點。」看不到戲不要緊，國慶日出街有多種優惠，包括電車全線不用錢，連醫務衞生局局長盧寵茂都聯同副局長范婉雯一起在灣仔乘搭免費電車。每架電車都人頭湧湧，乘客都幾乎企滿車廂。港鐵亦透過抽獎形式，送出合共7.6萬張電子單程票，中獎者可以免費乘搭一程車。除搭車外，出街食飯都一樣有優惠，全港超過三千間食肆提供折扣優惠。葵芳一間酒樓堂食炒粉麵飯一律七折，午市座無虛席，就連門口都大排長龍。她們認為折扣足以令她們留港消費。食客曾女士：「市道太差，若酒樓要再給更多優惠，根本它們很難經營。我覺得身為香港人，個個都上(內地)消費，香港不就很慘？」酒樓負責人指，國慶優惠令生意有改善，午市訂枱較平時的周日多三分之一。酒樓經理表示，今日中枱和大枱比例較多，不少人專程一家大細，來飲茶歡度國慶。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
日本牛奶好喝的秘密？徹底分析日本牛奶＆製作秘辛大公開
日本的牛奶喝起來口感新鮮又滋味清爽，不必添加多餘的調料就很美味，在訪日台灣遊客的心目中可說是相當受歡迎。但究竟日本的牛奶有著什麼樣的魅力，又是如何被製作出來的呢？這回就來向大家科普一下日本牛奶的小知識吧！LIVE JAPAN ・ 21 小時前
國慶黃金周｜電車及天星小輪免費搭 內地客不嫌酒店貴留港過夜看煙花
【Now新聞台】十一黃金周假期開始，多個交通工具推出國慶優惠，電車、天星小輪等可免費乘搭，西九高鐵站人頭湧湧。截至早上十時，有逾18萬人次出入境，其中入境人次佔逾10萬。有旅客稱，為了觀看煙花表演專程來港，酒店貴一些也不怕。 來到內地今年最後一個長假期，不少旅客都把握時間，在十一黃金周的早上乘高鐵來香港，有職員在場協助旅客出閘，疏導人流。有旅客表示，國慶長假期的高鐵票非常難搶，但都要來感受國慶氣氛。湖南旅客李小姐：「昨天我們是住在深圳北那邊，今天就想著不想再奔波，所以今天在香港住。雖然香港酒店價格比較高，但是國慶假期想要放鬆一下，所以就還是住在這邊，花費可能在3000元左右。」旅客袁先生：「會待一兩天，這次想去看一下太平山頂的風景，然後維多利亞港的煙花，因為維多利亞港旁有很多名人的手印，這是比較吸引我的地方，香港的經濟也是這次我主要來探查的目的。」來到香港玩，少不了乘坐公共交通工具。為了慶祝國慶76周年，多個交通工具都推出優惠，其中有過百年歷史、遊客來到港島必搭的電車更全線免費。醫務衞生局局長盧寵茂聯同副局長范婉雯一起在灣仔乘搭免費電車，每架電車都人頭湧湧，乘客都幾乎企滿車廂。港鐵亦透now.com 新聞 ・ 17 小時前
【KFC】優惠價$10/1件雞（01/10）
今日國慶假期嚟KFC，就可以優惠價$10惠顧1件雞 ，可選口味包括：家鄉雞/ 香辣脆雞/ 狂惹香燒雞，總有一款啱你心水！YAHOO著數 ・ 18 小時前
蔡天鳳前家姑李瑞香妨礙司法公正罪成 法官指被告證供不盡不實
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，案件今（30日）於區院裁決。法官陳廣池裁定控罪罪名成立，並指被告的證供不盡不實，不信立其證詞，並相信她因護子心切，而有意圖作出妨礙司法公正行為。法官最on.cc 東網 ・ 1 天前
盤點陳柏霖、許光漢紐西蘭同款行程 全景空中纜車、極限運動開玩
#1 新田真劍佑同款：體驗180度全景冒險的「羅托魯瓦空中纜車」有「最帥索隆」號稱的新田真劍佑在羅托魯瓦展現了他冒險家的一面！這個位於紐西蘭北島的熱門景點匯集了所有與引力相關的冒險體驗，從旱地雪橇、滑索和山地自行車，再到空中纜車、自然小徑和用餐體驗等各種活動。...styletc ・ 16 小時前
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前
昨日十一長假前夕訪港內地客按年微增5% 淨過夜旅客急跌近40%
【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期今日(10月1日)起展開，不少內地旅客昨日(9月30日)放工後已提早來港旅遊。入境處數據顯示，昨日有12.2萬人次內地旅客訪港，較去年同期的11.6萬人次，按年增加5.1%。然而，若扣除昨日出境內地旅客人次，昨日淨入on.cc 東網 ・ 18 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前