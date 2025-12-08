精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
東京聖誕限定住宿與美食！澀谷精品酒店 TRUNK(HOTEL)聖誕晚餐/限定聖誕蛋糕
年底安排東京行程，如果住宿或逛街會經過表參道、澀谷一帶，不妨預留一晚留在市中心好好過一個「大人味」聖誕節。位於澀谷區神宮前、介乎表參道與澀谷之間小街的精品酒店 TRUNK(HOTEL) CAT STREET，今年聖誕在館內餐廳 TRUNK(KITCHEN) 及品牌概念館 TRUNK(STORE) 同步推出限定聖誕晚餐與無麩質聖誕蛋糕，主打日本各地旬味食材與細膩氛圍布置，很適合作為旅程中的一晚約會晚餐，或跟朋友在東京過節的小小儀式感！
表參道、澀谷之間的設計系小酒店
TRUNK(HOTEL) CAT STREET以「連繫 Socializing」為核心概念的精品酒店，位置就在澀谷與表參道之間的 Cat Street 一帶，步行即可到達兩大人氣逛街區，非常適合安排在自由行中「shopping day」的晚上順道用餐。酒店一向由自家花藝團隊負責空間佈置，聖誕期間 TRUNK(KITCHEN) 會換上節慶主題花藝與裝飾，晚上回到酒店吃飯，氛圍感比起一般大型連鎖酒店更有設計感和私密感，頗適合情侶與小型朋友聚會。
若旅程剛好在平安夜或聖誕節留在東京，可以考慮預約 TRUNK(KITCHEN) 的聖誕限定晚餐。餐廳以日本不同縣市的時令食材入饌，包括北海道甜蝦、冬季比目魚、日本鯖魚等當造海鮮，主菜部分則有日本鹿柳以及來自九州鹿兒島的和牛配松露，走的是精緻卻不浮誇的節慶 fine casual 風格。
今年菜單分為六道菜與七道菜兩種選擇（已包稅及服務費，分別為 17,600 日圓及 19,800 日圓），適合先在表參道看燈飾、再步行回酒店享用晚餐的行程安排。
（12 月 24 至 25 日 5pm - 11pm；最後入座 8:30）
由於席位有限，建議一確定機票便優先把晚餐時間鎖定。預約可透過官網訂座平台或致電餐廳，對於習慣預先排好「餐廳 list」的自由行旅客，可把這一晚視為整個旅程中最具儀式感的重頭戲之一。
TRUNK(STORE) 限定「La Noël」聖誕蛋糕
如果行程安排未必碰上聖誕正日、或已另有晚餐安排，也可以考慮預訂 TRUNK(STORE) 推出的限定聖誕蛋糕「La Noël」，趁路過 Cat Street 取蛋糕回酒店享用，或帶到朋友家作日本旅程手信也不失禮。 這款蛋糕主打無麩質，選用香甜的紅顏草莓及來自山梨縣初創公司 Bonchi 直送的「陽光紅 Sunshine Red」玫瑰葡萄，配合中層馬斯卡彭與忌廉芝士製成的芝士蛋糕、米粉戚風蛋糕體及輕盈鮮忌廉，整體偏向清爽、不易膩，適合不太嗜甜的旅人。
蛋糕需預先網上或電話預訂，只限於 TRUNK(STORE) 店內自取，取貨日期集中在 12 月下旬數天，售價為 5,200 日圓（含稅），數量有限售完即止。 安排行程時可把取蛋糕時間配合澀谷或原宿一帶的購物路線，順道打卡酒店空間與店內選物，增加一個比較貼近本地生活風格的小景點。
TRUNK(HOTEL) CAT STREET
地址：東京都澀谷區神宮前5-31（地圖）
交通方式：澀谷站（SBY）B1出口步行5分鐘｜明治神宮前〈原宿〉7號出口步行8分鐘｜表参道站B2出口步行13分鐘
