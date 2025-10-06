東京股市收紅 日經指數勁揚逾2000點

（法新社東京6日電） 日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨第29任總裁，可望成為日本首位女首相。分析師認為，她上任後將推動寬鬆政策和擴大支出，日股今天上演慶祝行情，日經225指數狂飆逾2000點，漲幅逼近5%。

高市早苗預計於本月稍後就任首相，過去她支持超寬鬆貨幣政策和擴大政府支出，有望延續已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的路線。

不過，她在競選自民黨黨魁、接替首相石破茂（Shigeru Ishiba）過程中，淡化「安倍經濟學」（Abenomics）訴求。

高市早苗於勝選後允諾，首要任務是採取措施因應通膨，並振興經濟、農村地區以及農漁業等一級產業。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析師木村太郎（Taro Kimura）認為，高市早苗「看來比其他人更傾向刺激經濟。不過，隨著通膨升溫、長天期公債殖利率攀升，她必須在維持立場和現況之間取得平衡，以免生活成本壓力加速擠壓（消費者）和衝擊利率市場」。

日股基準日經225指數今天尾盤一度站上48000點、隨後稍微回落，收盤仍飆漲4.75%或2175.26點，收報47944.76點。東證股價指數上揚3.10%或96.89點，收在3226.06點。

在下午交易時段，日圓兌美元貶至150.32日圓，兌歐元也寫下新低紀錄。

日本30年期公債殖利率陡升，反映外界擔憂未來在高市早苗執政下，規模已達日本國內生產毛額（GDP）250%的債務，可能進一步擴大。

日本中央銀行日本銀行（BOJ）自今年1月來維持利率不動，不過，支持寬鬆貨幣政策的高市早苗勝選，使外界對日銀下次升息的時點存疑。凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師提利昂（Marcel Thieliant）則持不同看法，他維持日銀預計本月升息的預期不變。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）則認為，外界對高市早苗擴大支出的疑慮可能過頭，「高市過去雖主張擴張支出和減稅，但近期已轉向提倡政府在能源、糧食和經濟安全等領域進行智慧投資。