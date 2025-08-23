潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
東京被捕捉遭酸老！蔡康永粉絲急澄清1關鍵
[NOWnews今日新聞] 63歲藝人蔡康永近日在東京街頭被粉絲巧遇，蔡康永還主動詢問是否要合影，還親切與他們閒聊，相當寵粉。粉絲將照片上傳至社群後，立即引起網友熱烈討論，不少人直言蔡康永外貌顯得有些蒼老，與以往公開場合的形象差異明顯。然而，最初分享照片的粉絲隨即澄清，強調蔡康永本人精神奕奕、氣色明亮，近距離看起來更年輕，照片未能完整還原真實狀態，引發熱議。
蔡康永互動超親民 粉絲澄清本人氣色好
合照公開後，部分網友直言蔡康永看起來憔悴。粉絲也進一步說明，蔡康永不僅停下腳步合影，還主動與大家寒暄，態度十分自然親切。儘管照片公開後評論出現分歧，但粉絲急忙補充說明「是我們拍照技術不行」，強調本人完全沒有照片裡顯得憔悴的感覺。該粉絲更形容蔡康永的氣質和談吐都保持得很好，整體精神狀態非常飽滿，與社群上被放大的外貌印象截然不同。
有網友認為，蔡康永今年已經63歲，能維持這樣的氣色與談吐實屬不易；而且當時是私人行程，素顏無妝、無打光、穿著休閒，本就難與電視或公開活動時的形象相比。也有人提醒，手機鏡頭與光影效果往往會影響五官線條，難免產生誤差。
蔡康永以自然真實的狀態面對大眾，沒有刻意修飾外表變化，這種坦然的態度反而展現了他的自信與從容。許多粉絲也認為，與其過度關注外貌的自然老化，更應該將焦點放在蔡康永長久以來所展現的思考深度、優雅談吐以及獨特的個人魅力上。
