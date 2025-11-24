東京足立區汽車撞途人 1 死 10 傷 司機棄車後被捕｜Yahoo

【18:20 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》（NHK）報道，東京都足立區今日（24 日）中午發生汽車撞倒多名途人事件，11 人受傷，其中 1 名 80 多歲長者當場死亡，另外一名 20 多歲女子仍然昏迷。至於涉事的司機被指偷走一輛二手車，事發後一度逃脫，其後被警方以盜竊罪被捕。

事發在當地時間中午 12 時半左右，地點位於足立區梅島二丁目的國道 4 號。當地警方表示，私家車曾經衝撞正於斑馬線過路的行人，之後曾經衝上行人路，再撞倒多名行人，之後棄車逃脫。據消防部門稱，11 名傷者年齡介乎十多歲到八十多歲之間。

而在事發前兩小時，附近一間車行向警方報案，指有一名男顧客偷走一輛展示車並逃離現場，而涉事的白色豐田皇冠（CROWN）私家車並無車牌，在車牌位置被標示為「認定中古車」，相信就是失竊的展示車。