Booking.com黑五優惠低至46折
東京足立區汽車撞途人 1 死 10 傷 司機棄車後被捕｜Yahoo
【18:20 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》（NHK）報道，東京都足立區今日（24 日）中午發生汽車撞倒多名途人事件，11 人受傷，其中 1 名 80 多歲長者當場死亡，另外一名 20 多歲女子仍然昏迷。至於涉事的司機被指偷走一輛二手車，事發後一度逃脫，其後被警方以盜竊罪被捕。
事發在當地時間中午 12 時半左右，地點位於足立區梅島二丁目的國道 4 號。當地警方表示，私家車曾經衝撞正於斑馬線過路的行人，之後曾經衝上行人路，再撞倒多名行人，之後棄車逃脫。據消防部門稱，11 名傷者年齡介乎十多歲到八十多歲之間。
而在事發前兩小時，附近一間車行向警方報案，指有一名男顧客偷走一輛展示車並逃離現場，而涉事的白色豐田皇冠（CROWN）私家車並無車牌，在車牌位置被標示為「認定中古車」，相信就是失竊的展示車。
其他人也在看
網傳印度人偷衣服反包圍女檔主 警稱誤會已付款
【on.cc東網專訊】浙江省義烏市近日傳有印度遊客偷竊衣物被發現後，一群印度人反圍堵攤檔老闆娘。內媒周日（23日）從義烏警方處獲悉，經核實事件屬誤會。on.cc 東網 ・ 6 小時前
36歲日籍東京迪士尼維修員 涉訪港迪士尼期間偷拍女子 准保釋候訊、不得離港
36 歲日籍東京迪士尼機械維修員，被指於上周六（22 日）到訪香港迪士尼時，以全景相機，從衣服下方偷拍一名女子私密部位，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件周一（24 日）在西九龍裁判法院首提堂。法庭線 ・ 3 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
趙樂際訪問澳洲國會 保安部門指令議員關手機閂門窗
中國全國人大常委會委員長趙樂際正在新西蘭及澳洲進行正式友好訪問，澳洲天空新聞報道，澳洲國會議員及國會大樓職員接獲指令，在趙樂際訪問國會期間，須關掉手機、關上窗和門，作為保安措施。官方機構澳洲安全情報組織（ASIO）的總監 Mike Burgess 日前曾警告，澳洲的關鍵基建、電訊及能源網絡，正受到恆常的嚴重破壞威脅，又不點名指出「一個國家」一直嘗試滲透澳洲的關鍵基建設施。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
池袋JR山手線車站改名！變身「池袋（BicCamera前）」主題曲作為列車發車音樂
池袋站不只是池袋站了！從2025年11月14日起，JR山手線的池袋車站將正式改名為「池袋（ビックカメラ前）」，不只是一塊名牌的變化，更是池袋與電子產品巨頭BicCamera之間的深度聯乘新篇章。不過網民有讚有彈，可能對遊客來說站名更易記，但亦被指出大有機會跟其他車站混淆的可能性。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
李在明分別晤中日領導人 盼不久將來訪華
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，南韓總統李在明借出席二十國集團（G20）峰會之機，周日（23日）在南非約翰內斯堡分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。李在明強調增強韓中兩國政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。李在明辦公室周一（24日）發聲明on.cc 東網 ・ 6 小時前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
網上訂製精神報告等假證僅800人民幣 真偽難辨
【on.cc東網專訊】內地官媒近日報道，「假證訂製」業務近日在電商和社交平台死灰復燃，虛假的懷孕超聲波單、墮胎手術、出生證明、巨額銀行存單、病危通知書均在網上有售，甚至只需800元人民幣（約880港元）就可買到精神診斷報告和死亡證明。針對這情況，警方表示會跟進處理。on.cc 東網 ・ 7 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
鐵達尼號遇難富商懷錶拍賣 逾 1,815 萬港元高價成交 懷錶於沉沒一刻停止運行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一枚從鐵達尼號沉船事件中遇難者遺體尋回的黃金懷錶，近日以 178 萬英鎊（約 1,815 萬港元）的破紀錄價格拍出。這枚懷錶屬於鐵達尼號上其中一位最富有的乘客伊西多．史特勞斯（Isidor Straus），當時他與妻子艾達（Ida Straus）罹難。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大灣區專線｜深圳華強北興起外賣代送潮 律師指發生意外難向平台追討
【Now新聞台】午飯時間，深圳華強北人來人往，經常聽到這些叫聲。不夠人快，生意很快就會被搶走。他們是外賣代送員，顧名思義是代外賣員送外賣，大多數是主婦或老人，甚至有小孩，趁著空閒賺取微薄收入。外賣代送員：「(一天賺多少？)幾十塊錢，我們得上班，是中午休息時間來。肯定辛苦，接這個餐最辛苦，這個樓層，幾十層樓，29層要跑到7樓，要跑。」亦有夫婦檔上陣，一人收外賣，一人負責送。伯伯一手拿6個外賣，在商場左穿右插，不用10分鐘已經送完手上的外賣。外賣代送員：「(一天跑多少單？)多的話兩個人跑100單吧。(一天賺多少？)跑100單不就200塊錢，2塊錢一張單。」這些外賣代送員近年在華強北街頭出現，主要是因為外賣員不熟悉地形，容易送餐超時，就出現這批代送員，收錢幫外賣員完成最後100米的情況。外賣員全先生：「時間夠用的話就不用，趕時間的話、掛很多單的話就會，如果不給他們送的話，我可能會超時，超時還會扣錢。(有時候)會送錯餐，他只是負責送餐，送過去顧客拿不拿到，就是顧客的事了。」在華強北這裡四面八方都有車來，過馬路都要格外留神，代外送員站在這裡接外賣，隨時被車撞。如果送錯或倒瀉了外賣，被人扣錢就了事，但外賣代送員如果出意外會如何處理呢？有律師指，這些代送員不屬於外賣平台的員工，沒有員工保險，只可向車主追討。律師黃泳怡：「如果騎手自己發生意外，他有保險，這是第一。第二，他會有受僱單位對他進行賠償，如果在正常情況下，外賣平台不允許你再找代外送員轉送。所以簡單來說，騎手做了平台不允許及支持的工作，再要平台賠償，這個方向較困難。」他指，外賣員與代送員只是屬於委託關係，並非僱傭關係，難以向騎手追討賠償。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
愛沙尼亞大學發現萬年香口膠 唾液 DNA 證女孩曾咀嚼
香口膠究竟何時發明？愛沙尼亞塔爾圖大學（University of Tartu）研究發現，一塊史前白樺焦油疑有被咬過的痕跡，和唾液成分，懷疑曾經在大約一萬年前被一個棕髮、棕眼睛的女孩咀嚼過。專家相信，石器時代人類𡁻香口膠，是為了紓緩牙痛，同時利用白樺樹皮作黏合劑。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
共同社：香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流
【Now新聞台】日本共同社報道，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流。 報道引述消息人士指，香港的投資推廣署原定上周二舉辦企業交流活動，但港府要求日本領事館人員不得出席，雙方協商後決定押後活動。另外，港府負責經濟的官員，原定下月上旬與日本駐港總領事三浦潤會面，也收到港府要求取消。本港保安局早前因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前