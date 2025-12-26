東京跨年 2026 終極懶人包！6大倒數熱點+交通+搶福袋攻略，新年去邊好？一篇睇晒！🎉

焦點

2025年話咁快就到尾聲，係時候諗諗點樣迎接充滿新希望嘅2026「丙午馬年」啦！想過一個毕生難忘嘅新年？飛4-5個鐘就到嘅東京絕對係你嘅不二之選！

由莊嚴嘅寺廟鐘聲，到 high 爆全場嘅倒數派對，再加埋迪士尼限定嘅新年活動，東京嘅跨年體驗完美結合傳統同現代感。仲十五十六唔知去邊好？唔使驚！我哋 Trip.com 團隊已經幫你 Mark 實晒所有重點，整合成呢份東京跨年2026最強懶人包。由機票酒店、機場交通、入境教學，到必去倒數熱點同文化體驗，睇完呢篇，包你即刻有 a-plan，輕鬆出發！

交通篇：香港點飛東京？機場出市區點最快？

Plan 好個 trip，第一步梗係搞掂交通！一個順暢嘅開始，成個旅程都開心啲！

1. 香港直飛東京：揀成田 (NRT) 定羽田 (HND)？

東京有兩個主要機場，各有各優點，睇你點揀：

  • 羽田機場 (HND)：贏在夠近！

    • 優點： 離市區只係約30分鐘車程，快靚正！如果你搭紅眼機或者快閃幾日，揀羽田就最慳時間。

    • 缺點： 機票通常比成田貴少少。

    • 航空公司： 大灣區航空 (HB)、香港航空 (HX)、香港快運 (UO)。

  • 成田國際機場 (NRT)：贏在夠平！

    • 優點： 航班選擇多，尤其多廉航 (LCC) 停靠，價錢相對抵玩，啱晒 budget 有限嘅朋友。

    • 缺點： 離市區比較遠，要坐60-90分鐘車。

    • 航空公司： 香港航空 (HX)、香港快運 (UO)、大灣區航空 (HB)、國泰航空 (CX) 等。

💡 慳錢貼士:
跨年係超級大旺季，機票貴平日2-3倍係等閒事！強烈建議最少提早3-6個月上 Trip.com 格價預訂。如果真係 last minute 先決定，可以博吓12月31日當日出發嘅機票，有時會有驚喜價！

2. 機場出市區交通：預早買飛是常識吧！

跨年期間周圍都係人，唔想喺機場排隊排到天荒地老，記得預先上 Trip.com 買定所有車飛，慳返啲時間去玩好過啦！

  • 由成田機場 (NRT) 出發：

    • 速度最快：Skyliner 京成電鐵 🚄
      全車對號入座，36分鐘直達日暮里，41分鐘到上野。住上野、淺草、秋葉原一帶嘅首選！

    • 直達新宿/澀谷：N’EX 成田特快 🚆
      唔使轉車，一程車輕鬆去到東京站、品川、澀谷、新宿。拖住大件行李嘅懶人恩物！

    • 最梳乎：利木津巴士 (Airport Limousine) 🚌
      點對點直達各大酒店門口，唔怕喺大站蕩失路，啱晒一家大細。

  • 由羽田機場 (HND) 出發：

    • 東京單軌電車 (Tokyo Monorail)： 最快13分鐘到「濱松町站」，方便轉乘JR山手線。

    • 京急電鐵 (Keikyu Line)： 最快11分鐘到「品川站」，轉車超方便。

更多東京機場出行攻略

【東京機場】羽田機場 VS 成田機場！東京兩大機場到市區交通全攻略！附紅眼航班住宿推介，東京旅行必備！

成田機場到東京交通攻略 | 6 大交通推介對比，最快36分鐘，更享3%優惠購票！

出發前必做 Checklist ✅

出發前請務必檢查以下清單，確保跨年之旅萬無一失。

1. 搞掂入境手續 (Visit Japan Web)

雖然日本已經全面開關，但都強烈建議你出發前填定 Visit Japan Web。填完入境審查同海關申報資料後，會 gen 一個 QR Code。到時喺機場 show 個截圖就搞掂，可以極速過關，慳返好多時間！記得喺香港就整好，廢事去到日本冇 Wi-Fi 就麻煩。

日本入境2025最新消息！Visit Japan Web申請教學、免稅QR Code、日本自由行優惠機酒

2. 準備穩定網絡 (必備！)

跨年夜周圍都人山人海，網絡隨時塞車！諗下喺寒風中同朋友失散又上唔到網，幾咁掃興！

  • 推薦用 eSIM： 唔使換實體卡，Scan個QR Code就用得，仲可以 keep 住香港電話號碼收 SMS，超方便！

  • 傳統 SIM 卡： 如果手機唔支援 eSIM，都可以揀返 Docomo/Softbank 嘅實體卡。

熱門eSIM推介

3. 交通卡與支付

  • 交通卡： iPhone 用家可以直接將 Suica (西瓜卡) 或 Pasmo 加入 Apple Wallet，用 Apple Pay 增值，搭車、便利店買嘢「嘟一嘟」就得，方便到極！

  • 現金： 雖然電子支付好方便，但去神社參拜（入錢箱）、買御守、行小食攤檔（屋台），好多時都只收現金。記得帶夠 Yen 喺身呀！

2026 東京跨年好去處：6大熱門倒數活動推薦

戲肉嚟啦！幫你精選咗6個最有氣氛嘅東京跨年倒數地點，總有一個啱你心水！

1. 東京迪士尼樂園 (Tokyo Disneyland / DisneySea) - 夢幻新年首選！🏰

想過一個充滿童話感嘅新年？迪士尼冇得輸！

東京跨年 | 東京迪士尼樂園
東京跨年 | 東京迪士尼樂園

  • 新年特別活動： 雖然31號晚冇通宵倒數，但2026年1月1日至12日期間，迪士尼樂園同海洋都會有「新年特別活動」。米奇米妮會換上超靚嘅和服同大家拜年，充滿日式新年 feel！

  • 馬年限定打卡位： 2026年係馬年，樂園門口會擺設以「馬」為主題嘅傳統「門松」裝飾，絕對係影相打卡呃 like 嘅絕佳位置！

  • 特別餐飲： 園區餐廳仲會推出新年限定嘅日式年糕湯 (Zoni) 同甜品，fans 必試！

  • 溫馨提示： 12月31日迪士尼通常會提早喺夜晚9點左右關門，亦冇煙花倒數。建議大家日頭喺樂園玩盡佢，夜晚再轉場去市區倒數！

東京跨年 | 「馬」年門松
東京跨年 | 「馬」年門松

2. 增上寺 (Zojoji Temple) - 東京鐵塔下的108下鐘聲 🗼

古老寺廟配上現代鐵塔，呢個畫面可以話係東京跨年嘅經典！

東京跨年 | 增上寺 (Zojoji Temple)
東京跨年 | 增上寺 (Zojoji Temple)

  • 跨年特色： 12月31日午夜0時，寺廟會舉行「除夜之鐘」儀式，敲響108下鐘聲，象徵消除108種煩惱，用最純淨嘅心迎接新一年。

  • 倒數時刻： 當最後一下鐘聲響起，後面嘅東京鐵塔燈光會由「2025」轉為「2026」，全場一齊歡呼，氣氛超震撼！傳統同現代嘅完美結合，只此一家！

  • 現場體驗： 寺內會有好多小食檔（屋台），可以飲杯熱辣辣嘅甘酒、食個炒麵，暖住身等倒數。

  • 注意： 想親手敲鐘就要預早攞「整理券」，通常要收費而且極難搶。但就算只係喺現場感受氣氛，都絕對值回票價！

東京跨年 | 東京鐵塔
東京跨年 | 東京鐵塔

3. 明治神宮 (Meiji Jingu) - 全日本No.1！體驗最地道「初詣」⛩️

想體驗最傳統嘅日式新年？一定要嚟明治神宮「初詣」（新年第一次參拜）！

東京跨年 | 明治神宮
東京跨年 | 明治神宮

  • 跨年特色： 呢度係全日本新年參拜人數最多嘅神社，除夕夜會通宵開放。成千上萬人一齊排隊祈福，場面非常壯觀，亦係一份獨有嘅感動。

  • 體驗重點： 參拜完記得求張籤、買個靚靚嘅「御守」做手信。明治神宮嘅籤文冇吉凶之分，而係明治天皇嘅詩歌，非常有意思。

  • 注意： 新年期間人潮極之誇張，由門口行到正殿可能要排1-2個鐘。東京夜晚好凍，記得著夠衫、著對好行嘅鞋！

東京跨年 | 「初詣」
東京跨年 | 「初詣」

4. 澀谷 (Shibuya) - 年輕人嘅狂歡聖地 🎉

好多人以為澀谷十字路口有萬人倒數，但 請注意！為咗安全起見，近年官方已經取消咗街頭倒數活動，仲會嚴格管制人流同禁止街頭飲酒。

東京跨年 | 澀谷全向十字路口
東京跨年 | 澀谷全向十字路口

  • 推薦玩法： 雖然街頭冇倒數，但周圍嘅 Nightclubs 同酒吧會搞售票制嘅「倒數派對」，氣氛一樣 high 爆！想同班 friend 狂歡就最啱。

  • 景點推薦： 跨年前可以先上 SHIBUYA SKY 展望台，喺高空俯瞰東京最靚嘅夜景。

  • 注意事項： 跨年夜澀谷站周邊會非常多人同有警察管制，建議預早 book 定餐廳、酒吧或派對門票，唔好喺街頭呆等。

5. 淺草寺 (Senso-ji Temple) - 江戶風情 x 晴空塔夜景 🏮

作為東京最古老嘅寺廟，淺草寺充滿濃厚嘅江戶風情，啱晒鍾意傳統氣氛或者同屋企人一齊跨年嘅你。

東京跨年 | 淺草寺
東京跨年 | 淺草寺

  • 跨年特色： 除夕夜，掛滿燈籠嘅仲見世通商店街靚到好似返咗古代咁。午夜時分，寺廟同樣有「除夜之鐘」儀式。

  • 隱藏玩法： 拜完神可以行去附近嘅吾妻橋，可以同時影到淺草寺同後面嘅 東京晴空塔 (Tokyo Skytree) 新年特別燈飾，個 view 一流！

東京跨年 | 吾妻橋
東京跨年 | 吾妻橋

6. 【加碼推薦】橫濱港未來21 (Yokohama) - 璀璨煙花港灣夜景 🎆

如果覺得東京市區太逼，不妨搭30分鐘車去橫濱，過一個浪漫跨年！

東京跨年 | 橫濱港未來21
東京跨年 | 橫濱港未來21

  • 浪漫之選： 橫濱港未來地區通常會有獨特嘅「除夜之汽笛」（船隻一齊鳴笛），仲有機會睇到短暫而璀璨嘅煙花匯演（詳情要等官方公佈）。配埋摩天輪嘅倒數燈飾，浪漫指數爆燈，情侶必去！

日本跨年小知識：入鄉隨俗更好玩！

  • 除夜之鐘： 寺廟敲108下鐘，象徵趕走108種煩惱，迎接新開始。

  • 跨年蕎麥麵 (Toshikoshi Soba)： 日本人除夕夜必食！蕎麥麵易斷，寓意「切斷今年嘅厄運」；長長嘅麵條就代表「健康長壽」。

  • 初詣 (Hatsumode)： 新年第一次去神社或寺廟參拜，祈求一年順利。

  • 搶福袋 (Fukubukuro)： 1月1日或2日起，各大百貨公司會開賣超值福袋，係血拼嘅好時機！

  • 紅白歌合戰： 日本版「春晚」，好多家庭會圍埋一齊睇電視，感受溫馨嘅新年氣氛。

跨年實用資訊 (交通、天氣、住宿)

1. 跨年交通駛乜驚？

好消息！為咗方便大家，JR 山手線、中央線同大部分地鐵線路，喺12月31日晚到1月1日朝早都會通宵行駛（終夜運轉）！不過班次會比平時疏，記得出發前用 App check 清楚最新時間表。

  • 交通票券推薦：
    東京地鐵通票 (Tokyo Subway Ticket) 絕對係慳錢神器！有24/48/72小時任君選擇，期間可以無限次搭晒所有東京地鐵同都營地鐵線，CP值極高！

更多東京交通票券

2. 天氣與衣著

  • 氣溫： 東京1月平均氣溫約 2°C - 10°C，夜晚隨時跌到接近冰點。

  • 穿搭建議： 一定要帶羽絨、Heattech、冷帽、頸巾、手套！因為好多戶外活動同排隊，保暖功夫一定要做足！

3. 商店營業時間

  • 12月31日： 大部分百貨公司、商店會提早喺傍晚6-7點收工。餐廳記得提早 book 位！

  • 1月1日： 絕大多數商店、博物館都會休息。只有神社、寺廟同部分連鎖餐廳會開。

  • 1月2日： 百貨公司開始營業，福袋大戰正式開始！

4. 住宿點揀好？

跨年係旺季中嘅旺季，酒店最少要提早3-6個月訂


Yahoo 用戶專享優惠碼
  • 住宿區域推薦：

    • 上野、淺草： 交通方便（尤其來往機場），鄰近傳統參拜地點，新年氣氛濃厚。

    • 新宿： 交通樞紐，去邊都方便，夜生活豐富，食嘢買嘢選擇極多。

    銀座： 高級酒店林立，適合追求奢華體驗，兼想瘋狂 shopping 嘅你。


1. 三井花園酒店銀座普米爾

三井花園酒店銀座普米爾
三井花園酒店銀座普米爾

  • 用戶評分: 9.2/10.0

  • 價錢：HK$1,751起

2. 東京巨蛋酒店

東京巨蛋酒店
東京巨蛋酒店

  • 用戶評分: 9.2/10.0

  • 價錢：HK$859起

3. 東京皇家王子大飯店花園塔

東京皇家王子大飯店花園塔
東京皇家王子大飯店花園塔

  • 用戶評分: 9.1/10.0

  • 價錢：HK$2,152起

準備好迎接一個充滿驚喜嘅2026年未？

東京嘅跨年體驗，由傳統嘅靜謐到都市嘅狂熱，應有盡有，絕對係一生人點都要去一次嘅地方！唔好等啦，立即上 Trip.com，預訂你嘅機票酒店，開始策劃你嘅夢幻東京跨年之旅，為2026年揭開最完美嘅序幕啦！

更多日本跨年攻略

日本跨年行程2026：跨年活動、搶福袋、初詣攻略一篇搞掂！

日本新年倒數 2025 東京、關西、長崎 8 大活動推介

