東京跨年 2026 終極懶人包！6大倒數熱點+交通+搶福袋攻略，新年去邊好？一篇睇晒！🎉
2025年話咁快就到尾聲，係時候諗諗點樣迎接充滿新希望嘅2026「丙午馬年」啦！想過一個毕生難忘嘅新年？飛4-5個鐘就到嘅東京絕對係你嘅不二之選！
由莊嚴嘅寺廟鐘聲，到 high 爆全場嘅倒數派對，再加埋迪士尼限定嘅新年活動，東京嘅跨年體驗完美結合傳統同現代感。仲十五十六唔知去邊好？唔使驚！我哋 Trip.com 團隊已經幫你 Mark 實晒所有重點，整合成呢份東京跨年2026最強懶人包。由機票酒店、機場交通、入境教學，到必去倒數熱點同文化體驗，睇完呢篇，包你即刻有 a-plan，輕鬆出發！
🔥 Trip.com 獨家著數，唔好走寶！
出發前梗係要攞齊優惠，慳得一蚊得一蚊！
日本東京eSIM即日可用！🚀 4G/5G高速上網，一鍵安裝，HKD$6.44起！
日本4G/5G eSIM即日可用⚡️高速上網，HK$2.15起！📱
酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥 折扣碼：TRIPBEST8
平價機票：優惠低至 😍 45 折
JR 玩轉日本鐵路周遊券
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
交通篇：香港點飛東京？機場出市區點最快？
Plan 好個 trip，第一步梗係搞掂交通！一個順暢嘅開始，成個旅程都開心啲！
1. 香港直飛東京：揀成田 (NRT) 定羽田 (HND)？
東京有兩個主要機場，各有各優點，睇你點揀：
羽田機場 (HND)：贏在夠近！
優點： 離市區只係約30分鐘車程，快靚正！如果你搭紅眼機或者快閃幾日，揀羽田就最慳時間。
缺點： 機票通常比成田貴少少。
航空公司： 大灣區航空 (HB)、香港航空 (HX)、香港快運 (UO)。
成田國際機場 (NRT)：贏在夠平！
優點： 航班選擇多，尤其多廉航 (LCC) 停靠，價錢相對抵玩，啱晒 budget 有限嘅朋友。
缺點： 離市區比較遠，要坐60-90分鐘車。
航空公司： 香港航空 (HX)、香港快運 (UO)、大灣區航空 (HB)、國泰航空 (CX) 等。
💡 慳錢貼士：
跨年係超級大旺季，機票貴平日2-3倍係等閒事！強烈建議最少提早3-6個月上 Trip.com 格價預訂。如果真係 last minute 先決定，可以博吓12月31日當日出發嘅機票，有時會有驚喜價！
2. 機場出市區交通：預早買飛是常識吧！
跨年期間周圍都係人，唔想喺機場排隊排到天荒地老，記得預先上 Trip.com 買定所有車飛，慳返啲時間去玩好過啦！
由成田機場 (NRT) 出發：
速度最快：Skyliner 京成電鐵 🚄
全車對號入座，36分鐘直達日暮里，41分鐘到上野。住上野、淺草、秋葉原一帶嘅首選！
直達新宿/澀谷：N’EX 成田特快 🚆
唔使轉車，一程車輕鬆去到東京站、品川、澀谷、新宿。拖住大件行李嘅懶人恩物！
最梳乎：利木津巴士 (Airport Limousine) 🚌
點對點直達各大酒店門口，唔怕喺大站蕩失路，啱晒一家大細。
由羽田機場 (HND) 出發：
東京單軌電車 (Tokyo Monorail)： 最快13分鐘到「濱松町站」，方便轉乘JR山手線。
京急電鐵 (Keikyu Line)： 最快11分鐘到「品川站」，轉車超方便。
更多東京機場出行攻略
【東京機場】羽田機場 VS 成田機場！東京兩大機場到市區交通全攻略！附紅眼航班住宿推介，東京旅行必備！
成田機場到東京交通攻略 | 6 大交通推介對比，最快36分鐘，更享3%優惠購票！
出發前必做 Checklist ✅
出發前請務必檢查以下清單，確保跨年之旅萬無一失。
1. 搞掂入境手續 (Visit Japan Web)
雖然日本已經全面開關，但都強烈建議你出發前填定 Visit Japan Web。填完入境審查同海關申報資料後，會 gen 一個 QR Code。到時喺機場 show 個截圖就搞掂，可以極速過關，慳返好多時間！記得喺香港就整好，廢事去到日本冇 Wi-Fi 就麻煩。
日本入境2025最新消息！Visit Japan Web申請教學、免稅QR Code、日本自由行優惠機酒
2. 準備穩定網絡 (必備！)
跨年夜周圍都人山人海，網絡隨時塞車！諗下喺寒風中同朋友失散又上唔到網，幾咁掃興！
推薦用 eSIM： 唔使換實體卡，Scan個QR Code就用得，仲可以 keep 住香港電話號碼收 SMS，超方便！
傳統 SIM 卡： 如果手機唔支援 eSIM，都可以揀返 Docomo/Softbank 嘅實體卡。
熱門eSIM推介
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25795人已購)
日本SoftBank 4G/5G原生線路 eSIM 1-30天 一鍵安裝 QR code，低至HK$6(4300人已購)
【日本eSIM】KDDI(au)本地4G/5G 數據eSIM | 高速流量，低至HK$47(3441人已購)
3. 交通卡與支付
交通卡： iPhone 用家可以直接將 Suica (西瓜卡) 或 Pasmo 加入 Apple Wallet，用 Apple Pay 增值，搭車、便利店買嘢「嘟一嘟」就得，方便到極！
現金： 雖然電子支付好方便，但去神社參拜（入錢箱）、買御守、行小食攤檔（屋台），好多時都只收現金。記得帶夠 Yen 喺身呀！
2026 東京跨年好去處：6大熱門倒數活動推薦
戲肉嚟啦！幫你精選咗6個最有氣氛嘅東京跨年倒數地點，總有一個啱你心水！
1. 東京迪士尼樂園 (Tokyo Disneyland / DisneySea) - 夢幻新年首選！🏰
想過一個充滿童話感嘅新年？迪士尼冇得輸！
新年特別活動： 雖然31號晚冇通宵倒數，但2026年1月1日至12日期間，迪士尼樂園同海洋都會有「新年特別活動」。米奇米妮會換上超靚嘅和服同大家拜年，充滿日式新年 feel！
馬年限定打卡位： 2026年係馬年，樂園門口會擺設以「馬」為主題嘅傳統「門松」裝飾，絕對係影相打卡呃 like 嘅絕佳位置！
特別餐飲： 園區餐廳仲會推出新年限定嘅日式年糕湯 (Zoni) 同甜品，fans 必試！
溫馨提示： 12月31日迪士尼通常會提早喺夜晚9點左右關門，亦冇煙花倒數。建議大家日頭喺樂園玩盡佢，夜晚再轉場去市區倒數！
2. 增上寺 (Zojoji Temple) - 東京鐵塔下的108下鐘聲 🗼
古老寺廟配上現代鐵塔，呢個畫面可以話係東京跨年嘅經典！
跨年特色： 12月31日午夜0時，寺廟會舉行「除夜之鐘」儀式，敲響108下鐘聲，象徵消除108種煩惱，用最純淨嘅心迎接新一年。
倒數時刻： 當最後一下鐘聲響起，後面嘅東京鐵塔燈光會由「2025」轉為「2026」，全場一齊歡呼，氣氛超震撼！傳統同現代嘅完美結合，只此一家！
現場體驗： 寺內會有好多小食檔（屋台），可以飲杯熱辣辣嘅甘酒、食個炒麵，暖住身等倒數。
注意： 想親手敲鐘就要預早攞「整理券」，通常要收費而且極難搶。但就算只係喺現場感受氣氛，都絕對值回票價！
3. 明治神宮 (Meiji Jingu) - 全日本No.1！體驗最地道「初詣」⛩️
想體驗最傳統嘅日式新年？一定要嚟明治神宮「初詣」（新年第一次參拜）！
跨年特色： 呢度係全日本新年參拜人數最多嘅神社，除夕夜會通宵開放。成千上萬人一齊排隊祈福，場面非常壯觀，亦係一份獨有嘅感動。
體驗重點： 參拜完記得求張籤、買個靚靚嘅「御守」做手信。明治神宮嘅籤文冇吉凶之分，而係明治天皇嘅詩歌，非常有意思。
注意： 新年期間人潮極之誇張，由門口行到正殿可能要排1-2個鐘。東京夜晚好凍，記得著夠衫、著對好行嘅鞋！
4. 澀谷 (Shibuya) - 年輕人嘅狂歡聖地 🎉
好多人以為澀谷十字路口有萬人倒數，但 請注意！為咗安全起見，近年官方已經取消咗街頭倒數活動，仲會嚴格管制人流同禁止街頭飲酒。
推薦玩法： 雖然街頭冇倒數，但周圍嘅 Nightclubs 同酒吧會搞售票制嘅「倒數派對」，氣氛一樣 high 爆！想同班 friend 狂歡就最啱。
景點推薦： 跨年前可以先上 SHIBUYA SKY 展望台，喺高空俯瞰東京最靚嘅夜景。
注意事項： 跨年夜澀谷站周邊會非常多人同有警察管制，建議預早 book 定餐廳、酒吧或派對門票，唔好喺街頭呆等。
5. 淺草寺 (Senso-ji Temple) - 江戶風情 x 晴空塔夜景 🏮
作為東京最古老嘅寺廟，淺草寺充滿濃厚嘅江戶風情，啱晒鍾意傳統氣氛或者同屋企人一齊跨年嘅你。
跨年特色： 除夕夜，掛滿燈籠嘅仲見世通商店街靚到好似返咗古代咁。午夜時分，寺廟同樣有「除夜之鐘」儀式。
隱藏玩法： 拜完神可以行去附近嘅吾妻橋，可以同時影到淺草寺同後面嘅 東京晴空塔 (Tokyo Skytree) 新年特別燈飾，個 view 一流！
6. 【加碼推薦】橫濱港未來21 (Yokohama) - 璀璨煙花港灣夜景 🎆
如果覺得東京市區太逼，不妨搭30分鐘車去橫濱，過一個浪漫跨年！
浪漫之選： 橫濱港未來地區通常會有獨特嘅「除夜之汽笛」（船隻一齊鳴笛），仲有機會睇到短暫而璀璨嘅煙花匯演（詳情要等官方公佈）。配埋摩天輪嘅倒數燈飾，浪漫指數爆燈，情侶必去！
日本跨年小知識：入鄉隨俗更好玩！
除夜之鐘： 寺廟敲108下鐘，象徵趕走108種煩惱，迎接新開始。
跨年蕎麥麵 (Toshikoshi Soba)： 日本人除夕夜必食！蕎麥麵易斷，寓意「切斷今年嘅厄運」；長長嘅麵條就代表「健康長壽」。
初詣 (Hatsumode)： 新年第一次去神社或寺廟參拜，祈求一年順利。
搶福袋 (Fukubukuro)： 1月1日或2日起，各大百貨公司會開賣超值福袋，係血拼嘅好時機！
紅白歌合戰： 日本版「春晚」，好多家庭會圍埋一齊睇電視，感受溫馨嘅新年氣氛。
跨年實用資訊 (交通、天氣、住宿)
1. 跨年交通駛乜驚？
好消息！為咗方便大家，JR 山手線、中央線同大部分地鐵線路，喺12月31日晚到1月1日朝早都會通宵行駛（終夜運轉）！不過班次會比平時疏，記得出發前用 App check 清楚最新時間表。
交通票券推薦：
東京地鐵通票 (Tokyo Subway Ticket) 絕對係慳錢神器！有24/48/72小時任君選擇，期間可以無限次搭晒所有東京地鐵同都營地鐵線，CP值極高！
更多東京交通票券
【官方票】 東京地鐵Metro 24/48/72小時乘車券，低至HK$40(72250人已購)
東京BRT一日乘車券+東京地鐵Tokyo Subway Ticket 24小時乘車券，低至HK$70(32人已購)
東京地鐵通票(3日)Tokyo City Pass|地鐵三日券&地標景點票&周邊景點通票，低至HK$279(14人已購)
2. 天氣與衣著
氣溫： 東京1月平均氣溫約 2°C - 10°C，夜晚隨時跌到接近冰點。
穿搭建議： 一定要帶羽絨、Heattech、冷帽、頸巾、手套！因為好多戶外活動同排隊，保暖功夫一定要做足！
3. 商店營業時間
12月31日： 大部分百貨公司、商店會提早喺傍晚6-7點收工。餐廳記得提早 book 位！
1月1日： 絕大多數商店、博物館都會休息。只有神社、寺廟同部分連鎖餐廳會開。
1月2日： 百貨公司開始營業，福袋大戰正式開始！
4. 住宿點揀好？
跨年係旺季中嘅旺季，酒店最少要提早3-6個月訂！
住宿區域推薦：
上野、淺草： 交通方便（尤其來往機場），鄰近傳統參拜地點，新年氣氛濃厚。
新宿： 交通樞紐，去邊都方便，夜生活豐富，食嘢買嘢選擇極多。
銀座： 高級酒店林立，適合追求奢華體驗，兼想瘋狂 shopping 嘅你。
1. 三井花園酒店銀座普米爾
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$1,751起
2. 東京巨蛋酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$859起
3. 東京皇家王子大飯店花園塔
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$2,152起
準備好迎接一個充滿驚喜嘅2026年未？
東京嘅跨年體驗，由傳統嘅靜謐到都市嘅狂熱，應有盡有，絕對係一生人點都要去一次嘅地方！唔好等啦，立即上 Trip.com，預訂你嘅機票酒店，開始策劃你嘅夢幻東京跨年之旅，為2026年揭開最完美嘅序幕啦！
更多日本跨年攻略
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
