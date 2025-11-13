黑色星期五優惠大合集！
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
距離東京僅一小段新幹線車程、最快只需24分鐘即可抵達的「埼玉縣」，近年成為許多訪日旅客規劃「一日近郊小旅行」的熱門地點。除了以懷舊氛圍聞名的小江戶川越，其實埼玉還藏著豐富的在地文化與令人驚喜的職人體驗。
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感。
走入被譽為「和紙故鄉」的小川町，旅人可以親手體驗擁有1300年歷史的傳統和紙工藝，從零開始創作出獨一無二的和紙扇或和紙燈，彷彿穿越千年時光，觸摸日本手作文化的靈魂。想體驗更多職人精神，推薦前往川越的百年印章老店「バンコドウ（BANKODO）」，在老師傅指導下刻製專屬印章，並將印記印上帆布托特包，打造屬於自己的旅途紀念。而「文星舍」則能讓人學習傳統「和綴」技法，親手完成一本古典風的線裝書，讓旅行回憶以更具文化的形式保存下來。
喜歡探索在地美食的人，也絕不能錯過「金笛醬油公園」。這家擁有200多年歷史的釀造所，開放旅人參觀木桶發酵過程，了解醬油的誕生故事。更特別的是，園區提供以醬油入味的烏龍麵與招牌「醬油霜淇淋」，鹹甜交織的滋味，讓人驚艷於傳統風味的創新魅力。
若想感受懷舊日本的時光流動，不妨搭上「SL PALEO EXPRESS」蒸汽火車。這條號稱離東京最近的復古列車，沿途穿越秩父地區的田園與溪谷，車窗外的景色彷彿一幅會移動的風景畫，濃濃的煙霧與汽笛聲帶來獨特的旅程氛圍。而在埼玉最古老的茅草屋頂民家「吉田家住宅」，旅人可坐在榻榻米上品嚐現打蕎麥麵與現烤糰子，感受江戶時代流傳至今的溫暖人情與生活美學。
如果選擇夏天造訪，絕不能錯過關東第一的祇園祭「熊谷團扇祭」。十二台華麗花車在街頭競相展演，伴隨太鼓與笛聲穿梭巷弄，展現日本夏日最具代表性的節慶活力。
