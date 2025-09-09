東京迪士尼度假區聖誕節

日本東京 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 - 東京迪士尼度假區將精心準備多項與聖誕節相關的活動內容，為遊客打造難忘的度假體驗。於11月11日至12月25日期間，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋將舉辦為期45天的特別活動「迪士尼聖誕節」。除此之外，迪士尼飯店、迪士尼度假區線、伊克斯皮兒莉等設施亦共襄盛舉，一展風格獨具的節日氣氛。





※圖片皆僅供參考。 ©Disney



東京迪士尼樂園繼去年於本特別活動期間登場的遊行表演屆滿10年落幕後，今年全新推出滿盈歡樂魔法的遊行表演「玩具奇妙聖誕！」。誕生於聖誕老人玩具工廠的各式玩具將偕同米奇等迪士尼好友，與遊客熱鬧互動度過開懷時刻。



東京迪士尼海洋則有「迪士尼聖誕節迎賓會」登場。當聖誕樂曲響起，身穿聖誕風格服飾的米奇、達菲等明星將與聖誕老人齊同現身，於地中海港灣熱情問候遊客。此外，美國海濱亦有街頭娛樂表演呈獻精彩內容。





除上述內容之外，各園區不僅皆竪立起聖誕樹增添特別活動氛圍，亦推出聖誕風格十足的商品與餐飲。夕陽西下，煙火表演「星彩聖誕」將伴隨著聖誕歌曲，以璀璨瑰麗的煙火點綴園區夜空，帶來華美浪漫時光。



竭誠歡迎遊客與親朋好友或心愛伴侶蒞臨東京迪士尼度假區，在溫馨美好氣氛環繞之中留下難忘的聖誕假期回憶。



