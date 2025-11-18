天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
東京迪士尼度假區1至3月活動介紹
東京迪士尼樂園舉辦聚焦於米妮的特別活動
東京迪士尼海洋睽違約12年於港岸公園推出全新舞台表演
日本東京 - Media OutReach Newswire - 2025年11月18日 - 東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋持續於2026年1至3月期間展開精彩紛呈的活動內容，熱烈迎接遊客蒞臨。東京迪士尼樂園將舉辦特別活動系列「迪士尼好友樂力四射」第5波「迪士尼好友樂力四射『米妮的幻彩世界』」，園區搖身成為米妮憧憬的多彩可愛世界。東京迪士尼海洋則將有全新舞台表演「舞動全球！」於港岸公園隆重登場。2座園區的部分遊樂設施亦限期推出特別版本，帶來不同平常的遊園體驗。
〈東京迪士尼樂園〉
特別活動系列「迪士尼好友樂力四射」旨在呈獻一段「與好友嬉鬧的最棒歡樂時光」。於2026年1月14日至3月2日期間，本特別活動系列第5波「迪士尼好友樂力四射『米妮的幻彩世界』」將在東京迪士尼樂園盛大展開。屆時，娛樂表演「米妮＠幻彩世界」將於遊行路徑與城堡前院熱鬧演出。不僅如此，「米妮的幻彩世界」這處米妮憧憬的多彩可愛世界，今年更新增情境營造「幻彩之夜」。入夜後，蝴蝶結、愛心等圖案將在音樂陪襯下，以光雕投影映照於灰姑娘城堡。路燈上方也改以鑲嵌玻璃拚接出愛心造型。遊客不論白天夜晚，皆能沉浸在米妮憧憬的多彩可愛世界。
除上述特別活動之外，遊樂設施「小小世界」自12月27日起將舉辦可見到漫威明星的「小小世界with格魯特」，商店亦配合遊樂設施銷售特別商品。
〈東京迪士尼海洋〉
於週年慶活動「東京迪士尼海洋25週年『閃耀歡騰』」（活動期間：2026年4月15日～2027年3月31日）起跑之前，全新舞台表演「舞動全球！」將自1月14日起於美國海濱的港岸公園隆重登場，呈獻世界各地舞蹈與音樂交織而成的活力盛會。
此外，於2026年1月13日至3月31日期間，遊樂設施「驚魂古塔」亦推出特別版「驚魂古塔：恐懼無限」，打造更甚平常的驚悚體驗。
不僅活動多樣繽紛，園方另將銷售「一日跨園護照（期間限定）」。本票券可供遊客於2026年1月13日至3月31日期間入園1天，並於入園當日11：00以後自由往返2座園區，推薦給希望於有限時間盡享2座園區各項活動、遊樂設施等精彩魅力的遊客。
※「一日跨園護照（期間限定）」詳情請確認：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/ticket/park_hopper.html
【票券價格】
「一日跨園護照（期間限定）」：
全票14,500日圓～18,900日圓／學生票11,900日圓～15,500日圓／兒童票8,600日圓～9,600日圓
※票券價格依入園日期而有所不同。詳情請確認東京迪士尼度假區官方網站的線上預約＆購票網頁。
※「小小世界with格魯特」的結束日期未定。
［一般諮詢］東京迪士尼度假區官方網站
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/parkguide/tc/
Hashtag: #東京迪士尼度假區
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
