東京迪士尼海洋25週年慶典「Sparkling Jubilee」明年華麗登場！1月搶先首演、即睇6大重點活動
為了慶祝東京迪士尼海洋開園25週年銀禧紀念，樂園將於下年4月起舉行盛大的週年慶典「東京迪士尼海洋25週年 Sparkling Jubilee 閃耀歡騰」，為期一整年的活動，提供全新娛樂表演、園區限定裝飾、限定光影表演、專屬餐點與限定周邊，迪士尼朋友亦穿上25週年服飾登場，帶來一場從白天到夜晚皆閃耀的夢幻盛會，即睇慶典詳情及6大重點活動！
禧年藍為主題色 盛典氣氛Max
「東京迪士尼海洋25週年 Sparkling Jubilee 閃耀歡騰」將於2026年4月15日至2027年3月31日舉行，以海洋之美為靈感的「Jubilee Blue（禧年藍）」為主題色，全園籠罩在節慶氛圍中，部分區域還會加入閃亮燈光等，營造出一年一度的盛典氣氛。
Sparkling Jubilee重點活動1. 舞蹈+音樂表演 「Dance the Globe！」
在正式週年慶典展開之前，美國海濱區的Waterfront Park將於2026年1月14日率先帶來以世界舞蹈與音樂盛會為主題的舞台表演 「Dance the Globe！」 ，由米奇與一班迪士尼朋友們向大家展現來自世界各地、風格多樣的舞蹈與音樂表演，為週年活動揭開序幕。到25週年慶典活動期間，演出更會加入充滿祝祭感的特別演出，帶來更為熱鬧與華麗的體驗！
「Dance the Globe！」
地點：美國海濱Waterfront Park
時間：2026年1月14日
Sparkling Jubilee重點活動2. 慶典遊船「Sparkling Jubilee Celebration 閃耀慶典」
米奇與其他迪士尼角色們將換上特別的25週年服裝，登上華麗裝飾的慶典遊船，呼籲大家一同慶祝；同時岸邊也會出現東京迪士尼海洋熟悉的角色們，與觀眾互動，呈現熱鬧繽紛的慶典。
Sparkling Jubilee Celebration 閃耀慶典
地點：地中海港灣 （Mediterranean Harbor）
時間：約 20 分鐘（每日 1-3 場）
Sparkling Jubilee重點活動3. 「Dance the Globe! 舞動地球 」3大角色首次登場
由米奇帶領一眾角色，包括首次於東京迪士尼海洋登場的角色： 迪士尼電影《奇幻魔法屋》的Mirabel、《魔髮奇緣》的長髮公主Rapunzel、 《大英雄聯盟》的Hiro，與大家一同探索來自世界各地的舞蹈與音樂。節目的壓軸則由米奇與朋友們身著25週年特別服裝登場，在華麗特效中將整場表演推向高潮！
Dance the Globe! 舞動地球
地點：美國海濱 港岸公園
時間：約 25 分鐘（每日 2-4 場）
Sparkling Jubilee重點活動4. 25週年限定光影饗宴
入夜後，地中海港灣將迎來一場夢幻的光影饗宴，屆時Tokyo Disneysea Hotel Miracosta的外牆將化身成巨大幕布，以影像投射搭配25週年主題曲，營造出閃耀夢幻的世界，照亮25週年的夜晚，為遊客帶來與白天截然不同的浪漫氛圍！
Sparkling Jubilee重點活動5. 25週年特別菜單
週年活動期間，東京迪士尼海洋將推出25週年特別菜單，包括餐廳及特別餐車，部分時段還會舉辦「東京迪士尼海洋美食與美酒節（Tokyo DisneySea Food & Wine Festival）」，可展開一場充滿節慶氛圍的美食之旅。
Sparkling Jubilee重點活動6. 25週年紀念徽章+Duffy & Friends周邊
作為盛大的週年慶典，又點少得25週年周邊商品，樂園將推出以「禧年藍」為概念設計的限定紀念徽章，以及25週年限定Duffy & Friends特別周邊，相信到時定會掀起一輪搶購潮！
東京迪士尼海洋
地址：東京都千葉縣浦安市舞濱1-13（地圖按此）
營業時間：每日不同，2026年1月大部份日子為9am-9pm
票價：$466起
交通：東京車站可乘坐JR京葉線或武藏線至舞濱站，轉乘園內單軌電車「迪士尼度假區線」至迪士尼海洋站
