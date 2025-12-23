東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！

官方圖片

官方圖片

官方圖片

粉紅色樂園日夜大變身

今次活動最特別之處，在於米妮親自「策劃」整個派對，將她最鍾愛的元素全部融入樂園。遊客一入園即會看見米妮花壇，世界市集中央更設有超巨型粉紅色圓點蝴蝶結裝置，遠處也能清楚看見，絕對是必拍打卡位。灰姑娘城堡周圍佈滿蝴蝶結與圓點裝飾，園區各處還有甜點風、玩具風等不同主題場景，每個角落都充滿驚喜。

官方圖片

米妮的幻彩世界(Minnie's Funderland)

活動日期：2026年1月14日至2026年3月2日

地址：千葉県浦安市舞浜29-1 （ 地圖 ）

交通：: 搭乘JR 京葉線或武藏野線，在「舞濱站」下車

時間：8am-10pm

票價：7,900日圓起

網址：按這裏

「米妮＠幻彩世界」遊行的花車設計充滿甜點、愛心與蝴蝶結元素，配合輕快音樂，氣氛歡樂無比。（官方圖片）

日間的重頭戲為限定遊行「米妮＠幻彩世界」，米妮將帶領米奇、唐老鴨、布魯圖等好朋友，穿上愛心造型飾品與粉紅波點服裝，乘坐裝有巨型蝴蝶結裝飾的花車出場。遊行將在城堡前廣場、幻想樂園等地點停留表演，大家可以近距離與角色互動。而夜晚的「幻彩之夜」更加震撼，灰姑娘城堡將變成大型投影幕，配合音樂投射出波點、蝴蝶結及愛心等圖案，還會播放歷年米妮主題活動的經典音樂。城堡前的路燈頂部更會變成愛心形狀的彩色玻璃設計，加上園區內的米妮人像都會發出柔和光芒，整個樂園彷彿被粉紅魔法包圍。

夜晚的「幻彩之夜」將米妮元素投射到灰姑娘城堡，粉紅色燈光效果配合音樂，營造出夢幻浪漫氛圍。（官方圖片）

園區內的路燈將變成愛心形彩色玻璃設計，夜晚會發出粉紅色光芒，每個角落都充滿米妮的可愛元素。（官方圖片）

米妮與朋友將穿上特別設計的粉紅圓點服裝，佩戴愛心造型飾品，造型可愛至極。（官方圖片）

限定商品＋美食 主題房間延續粉紅夢

談到必買商品，今次推出的限定周邊絕對會令米妮迷大破慳囊。粉紅蝴蝶結髮箍、愛心搖搖環、糖果色手袋、心形吊飾等，每一樣都可愛得令人愛不釋手。特別推薦「愛心搖搖環」，搖動時會發出「沙沙聲」，觀賞巡行時用來打氣最為適合，還有發光手環，夜晚佩戴遊園特別有氣氛。至於餐飲方面，園內餐廳將推出粉紅色麵包熱狗、士多啤梨忌廉餅乾、蝴蝶結造型甜品拼盤等主題美食，餐廳更會換上限定裝飾，提供特別自助餐，食物都以粉紅色與愛心造型呈現，拍照效果一流。

限定商品包括粉紅蝴蝶結髮箍、愛心搖搖環等，每樣都充滿米妮元素，米妮迷肯定會購買多項商品。（官方圖片）

園內餐廳推出的粉紅色主題美食，包括特製熱狗、士多啤梨番薯甜品等，賣相精緻可愛，影相打卡一流。（官方圖片）

如果想從早到晚都沉浸在米妮世界，可以考慮入住東京迪士尼樂園大飯店的「米妮幻彩主題房」。房間內由床單、窗簾到靠墊都是粉紅色配搭波點圖案，還有米妮寵物的可愛裝飾，真正感受住進米妮的私人房間。而酒店餐廳也會推出期間限定菜式，提供粉紅色主題料理與甜品。最值得留意的是活動期間（2026年1月13日至3月31日）將推出限時「一日跨園護照」優惠，上午11點後即可自由進出東京迪士尼樂園與迪士尼海洋兩個園區，門票可透過官方網站或APP購買，一張門票便可體驗兩邊的米妮主題活動，絕對是米妮粉絲的最佳時機。

東京迪士尼樂園大飯店的米妮主題房，由床單到裝飾都採用粉紅色波點設計，住宿體驗如同進入米妮的私人空間。（官方圖片）

