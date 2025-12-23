東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！
今次活動最特別之處，在於米妮親自「策劃」整個派對，將她最鍾愛的元素全部融入樂園。遊客一入園即會看見米妮花壇，世界市集中央更設有超巨型粉紅色圓點蝴蝶結裝置，遠處也能清楚看見，絕對是必拍打卡位。灰姑娘城堡周圍佈滿蝴蝶結與圓點裝飾，園區各處還有甜點風、玩具風等不同主題場景，每個角落都充滿驚喜。
米妮的幻彩世界(Minnie's Funderland)
活動日期：2026年1月14日至2026年3月2日
地址：千葉県浦安市舞浜29-1 （ 地圖 ）
交通：: 搭乘JR 京葉線或武藏野線，在「舞濱站」下車
時間：8am-10pm
票價：7,900日圓起
網址：按這裏
日間的重頭戲為限定遊行「米妮＠幻彩世界」，米妮將帶領米奇、唐老鴨、布魯圖等好朋友，穿上愛心造型飾品與粉紅波點服裝，乘坐裝有巨型蝴蝶結裝飾的花車出場。遊行將在城堡前廣場、幻想樂園等地點停留表演，大家可以近距離與角色互動。而夜晚的「幻彩之夜」更加震撼，灰姑娘城堡將變成大型投影幕，配合音樂投射出波點、蝴蝶結及愛心等圖案，還會播放歷年米妮主題活動的經典音樂。城堡前的路燈頂部更會變成愛心形狀的彩色玻璃設計，加上園區內的米妮人像都會發出柔和光芒，整個樂園彷彿被粉紅魔法包圍。
限定商品＋美食 主題房間延續粉紅夢
談到必買商品，今次推出的限定周邊絕對會令米妮迷大破慳囊。粉紅蝴蝶結髮箍、愛心搖搖環、糖果色手袋、心形吊飾等，每一樣都可愛得令人愛不釋手。特別推薦「愛心搖搖環」，搖動時會發出「沙沙聲」，觀賞巡行時用來打氣最為適合，還有發光手環，夜晚佩戴遊園特別有氣氛。至於餐飲方面，園內餐廳將推出粉紅色麵包熱狗、士多啤梨忌廉餅乾、蝴蝶結造型甜品拼盤等主題美食，餐廳更會換上限定裝飾，提供特別自助餐，食物都以粉紅色與愛心造型呈現，拍照效果一流。
如果想從早到晚都沉浸在米妮世界，可以考慮入住東京迪士尼樂園大飯店的「米妮幻彩主題房」。房間內由床單、窗簾到靠墊都是粉紅色配搭波點圖案，還有米妮寵物的可愛裝飾，真正感受住進米妮的私人房間。而酒店餐廳也會推出期間限定菜式，提供粉紅色主題料理與甜品。最值得留意的是活動期間（2026年1月13日至3月31日）將推出限時「一日跨園護照」優惠，上午11點後即可自由進出東京迪士尼樂園與迪士尼海洋兩個園區，門票可透過官方網站或APP購買，一張門票便可體驗兩邊的米妮主題活動，絕對是米妮粉絲的最佳時機。
Art Central 2026｜藝術中環展會3月回歸中環海濱！必睇大型裝置＋海景美食＋早鳥優惠門票攻略
每年3 月香港將迎來全城最濃厚的藝術氛圍！作為「香港藝術月」的重頭戲，Art Central（藝術中環展會） 絕對是不少藝術迷、收藏家，甚至是喜歡熱鬧的朋友每年必到的打卡點。今年 Art Central 將於3月25至29日回歸中環海濱活動空間，集合超過100間來自香港、亞洲及世界各地的革新畫廊，帶來表演、裝置、影像藝術、講座等，五日連環開騷。Klook 、Trip.com現已率先開賣早鳥門票，仲有家庭套票同彈性日期門票，想知今年有咩必睇亮點，教你點樣玩盡這個藝術嘉年華！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
【萬寧】今日出位價（只限22/12）
萬寧今日出位價草姬腸道通 28粒低至$139/件；採用墨西哥優質天然蘆薈及8種腸道益菌，清腸排毒，保持腸道健康；只需每天2粒，便能清腸排毒，管教腸胃，定時暢便。YAHOO著數 ・ 23 小時前
聖誕穿搭｜張員瑛、Karina、Joy最佳造型示範！貴氣千金、甜酷公主風格，快收藏Idol的冬日聖誕穿搭靈感
還在煩惱聖誕約會或派對要穿什麼嗎？現在就從幾位人氣偶像的私服中找靈感！張員瑛、Karina和Joy近期的冬日穿搭，正好示範了三種截然不同又節日感滿滿的造型，趕緊把這些靈感收藏起來吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」
京都洛北的叡山電車迎來開業100週年，特別推出以「披上和服去旅行」為設計理念的展望列車「舞」，並於12月1日正式啟航。這輛由700系改裝而成的雙節車廂，外觀包覆著春櫻、夏繡球、秋楓、冬南天等四季花卉紋樣，車廂內的扶手仿照髮簪造型，吊環則化身髮飾，座椅靈感源自和服腰帶，每個細節都散發濃郁的京都風情。更重要的是，這架列車行駛於最受歡迎的鞍馬線，為大家提供了一個零死角的山林觀景體驗。Yahoo 旅遊 ・ 41 分鐘前
【莎莎】聖誕禮物套裝 $200內買CANMAKE、MAYBELLINE、Eleanor套裝（即日起至08/01）
莎莎精選多款滋養護膚、閃亮美妝套裝，一套試齊多款皇牌產品，無論送禮定自用都一定啱心水！精選優惠包括SUISSE PROGRAMME 升級活氧細胞面部護理套裝（精華液 30ml+面膜 50ml+昇華霜 50ml）$1,380、SUISSE PROGRAMME尊貴魚子緊緻面部護理套裝（嫩膚凝露 50ml+ 潔膚乳 50ml+ 精華 30ml+面霜 50ml+ 睡眠面膜 15ml）$2,280、Dr.G 舒潤保濕套裝 7件裝 $498、Eleanor 滋養潤手霜套裝 3件裝 VIP價$152、CANMAKE 40週年聖誕節日套裝 6件裝 $198、MAYBELLINE 日常&節日全妝套餐 4件裝 VIP價$152！YAHOO著數 ・ 18 小時前
黃埔酒店印度旅客昏迷房內 送院後不治
今日（21日）上午約10時，警方接獲黃埔德豐街九龍海逸君綽酒店職員報案，指一名外籍男住客在房間內昏迷。救護員趕到現場進行急救並送院，但最終仍告不治。消息指出，死者為47歲印度旅客，持護照來港，曾有身體病患紀錄，稍後將安排剖屍以確定死因。am730 ・ 1 天前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 1 天前
回顧2025︱香港運動員勁揪！蔡俊彥、劉慕裳等健兒奪「世一」 一文睇清港隊歷史性佳績︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年對香港體壇可說是「黃金之年」。去年巴黎奧運過後，本港一眾頂尖運動員在國際賽場上站隱陣腳，今年再有多位選手創下歷史性突破，尤其劍擊項目。繼「劍神」張家朗和「劍后」江旻憓於巴黎奧運奪金後，港隊再迎來一位劍擊「世一」——蔡俊彥。今屆全運會中，兩人與隊友梁千雨及吳諾弘，在男子花劍團體賽上更歷史性摘金；劉慕裳在空手道世界賽決賽封后，成為港隊史上首名空手道世界冠軍；香港網球「一哥」黃澤林也創下香港網球手在大滿貫單打歷史。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸
中環友邦嘉年華（AIA Carnival）已於昨日（12月22日）正式開幕！除了超過 50 款機動遊戲及攤位遊戲外，今年的美食區陣容絕對是歷年最強。場內雲集 17 個特色餐飲攤位，當中更有多個話題十足的本地人氣品牌進駐。唔想入場只係食普通魚蛋燒賣？即睇以下 3 大必食焦點推介！Yahoo Food ・ 1 小時前
Miu Miu x UNO太貴氣了！玩遊戲也要用名牌，更附上專屬小牛皮收納盒，價錢直逼銀包
陪伴無數人成長的經典遊戲牌 UNO，近期找來精品品牌 Miu Miu 合作，推出「UNO x Miu Miu card set with leather case」限量套裝，瞬間把童年派對遊戲升級成時尚收藏品。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
疑穿櫃桶底偷管理費213萬元 管理公司員工罪成判囚3年6個月
【on.cc東網專訊】兩名青衣海悅花園管理公司員工疑「穿櫃桶底」，在2018年1月至9月期間，偷去業主及或租戶所繳交的管理費，涉及約213萬港元。兩人被控盜竊罪，其中首被告早前認罪，並在不認罪的次被告審訊中擔任控方證人。次被告經審訊後被裁定罪成，此案今（22日）on.cc 東網 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出
近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。 原欲留給下戶災民 李淑慧澄清事源am730 ・ 21 小時前
灣仔非通宵停車場「打烊」惹糾紛 13車被困場內 管理公司退費事件平息
在灣仔莊士敦道181號，一個非24小時營業的停車場於今日(21日)凌晨零時許關閘「打烊」，結果導致13名車主返場時無法取車，引起糾紛。警方接報到場，經初步調查和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。 至早上停車場重開期間，一輛七人車因電力不足停在出口，造成am730 ・ 1 天前
旺角東站4外判工疑吸入一氧化碳暈倒送院
【Now新聞台】旺角東站4名工人懷疑吸入一氧化碳，暈倒送院。 懷疑吸入一氧化碳的工人需要戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送去廣華醫院。現場是旺角東站閣樓，6名外判裝修工人在更衣室關閉抽風系統，開動兩部電油發電機進行噴石漿工程，懷疑發電機燃燒電油釋出一氧化碳，其中4人懷疑吸入過量一氧化碳暈倒，送院治理。警方列作工業意外有人受傷，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
薩爾瓦多打擊黑幫 1人遭重判1335年徒刑
（法新社聖薩爾瓦多21日電） 中美洲國家薩爾瓦多致力打擊黑幫，3年多來逮捕了逾9萬人，數以百計幫派成員遭法院判刑，其中1人被重判1335年。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）2022年3月宣布國家進入緊急狀態，嚴厲打擊黑幫成員和犯罪分子，允許警方無需拘捕令即可逮捕嫌疑人。法新社 ・ 18 小時前
艾普斯坦案文件遭大量塗黑疑掩護權貴 受害者與政壇齊怒
（法新社華盛頓20日電） 儘管已故性犯罪富豪艾普斯坦案件卷宗在今天曝光，但由於大量頁面被塗黑、照片遭審查，激怒受害者。美國司法部公開的大量資料中，包含前總統柯林頓（Bill Clinton），以及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）顯赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）和已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）。法新社 ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治
警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不am730 ・ 1 天前
上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫 未起回巨款（更新）
【12月22日更新】警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」。港島總區刑事部（行動）警司冼國明及表示，案發於12月18日早上9許時，兩名虛擬貨幣店職員到上環永樂街一間找換店兌換大批日圓，折合約5,000萬港元，期間賊車駛至，3名匪徒落車，其中1人持牛肉刀指嚇受害人，搶走4個裝錢旅行箱，登上接應車輛逃離現場，整個過程僅30秒。賊車am730 ・ 22 小時前
何文田截毒品快餐車 司機棄車攀危險位置終就擒
【on.cc東網專訊】今日(22日)早上9時17分，警員巡經九龍塘窩打老道南行與太子道西交界，發現一輛私家車男司機未有扣上安全帶，行車期間亦曾使用手提電話。警員遂指示司機停車受查，惟對方未有理會繼續行駛，並多次於窩打老道逆線行車。警員驅車尾隨追截，並發現司機將一on.cc 東網 ・ 21 小時前