每年最適合去東京迪士尼的日子！網民分享日本成人禮早上人潮激減

去東京迪士尼最驚排長龍？最近有日本網民驚喜分享，原來每年1月有一個「黃金日子」入園人數會大減。根據網民最新消息，不少打算趁三連休衝園的遊客都發現，原來「成人禮」（成人之日）當天早上的安檢竟然無需排隊，連熱門設施的等候時間都大大縮短，絕對是各位「迪士尼迷」的入園首選！

東京迪士尼入園安檢處暢通無阻。（圖片來源：Getty Images）

成人禮當日安檢暢通無阻

每逢1月的第二個星期一（日本成人之日），東京迪士尼度假區都會成為浦安市舉行成人禮的場地。以2026年1月12日（週一）為例，當天早上的景況令不少網民大呼驚訝。以往清晨7時30分早已擠滿黑壓壓的人潮，但在成人禮當天，即便在上午7時40分到達，入口處完全沒有出現平時人山人海的排隊盛況。

由於大批參與典禮的「新成人」會集中前往特定區域參加儀式，一般遊客的入園安檢處變得暢通無阻。有網民實測發現，這段時間入園連平時用作分流的側門入口都因為人流太稀疏而關閉，直接走正門也是秒速過關。對於想爭分奪秒玩盡樂園的旅客來說，這天早上簡直像獲得了免費的「快速通行證」。

平日迪士尼人潮多到窒息

對比之下，東京迪士尼平日及一般連假的人流壓力確實驚人。在普通日子，開園前2小時（約清晨6時多），入口廣場已經排滿備有地墊、準備衝刺的遊客。 以2026年1月10日（三連休首天）為例，當天的入園人數估計高達8.4萬人。在這種高峰期，熱門機動遊戲如「美女與野獸：城堡奇緣」或「杯麵的歡樂巡航」，等候時間隨時突破200分鐘。甚至連買個爆谷、進入禮品店都需要長時間排隊。對比之下，2026年1月12日成人禮當天的「空靈感」顯得格外珍貴，完全是兩個世界。

揭開成人禮人潮真空之謎

為什麼2026年1月12日這天會出現「人潮真空」？其實與日本特有的社會文化有關。「成人之日」是法定的國定假期，旨在祝賀年輕人步入成年。由於東京迪士尼所在的浦安市，每年都會租用園內場地（如樂園的歌舞基地或海洋的百老匯音樂劇場）舉辦官方儀式，這導致一般日本遊客產生了「預期排斥」心理。

東京迪士尼所在的浦安市每年都會租用園內場地（如樂園的歌舞基地或海洋的百老匯音樂劇場）舉辦官方儀式。（圖片來源：Getty Images）

許多日本國民認為這一天園內會塞滿數千名穿著華麗「振袖」和服或西裝的新成年人，擔心交通混亂或拍照背景全是人，因而刻意避開這天入園。加上參加典禮的年輕人多集中在早上參與儀式，不會一開園就去排隊玩遊戲，令遊樂設施區出現短暫的空檔。最關鍵的是，這天是三連休的最後一天，日本國內遊客多數已在回程路上準備翌日上班，種種因素加起來，反而讓2026年1月12日這天早上成為外地遊客「執雞」入園的最佳時機。

加上參加典禮的年輕人多集中在早上參與儀式，不會一開園就去排隊玩遊戲，令遊樂設施區出現短暫的空檔。（圖片來源：Getty Images）

2026年1月12日是三連休的最後一天，日本國內遊客多數已在回程路上準備翌日上班。（圖片來源：Getty Images）

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-1

官方網站

東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-13

官方網站

經Klook預訂 經KKday預訂

