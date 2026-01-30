東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo

警方在上野的事發地點調查案件。（TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

【Yahoo新聞報道】上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）和今日凌晨亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都上野街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。

上野搶劫案 賊人曾經換車逃走

東京警方指，第一宗案件事發在當地時間晚上 9 時半，5 名中國人和日本人在台東區東上野一條街道，準備將 3 個行李箱裝入汽車時，他們突然遭 3 名身穿黑衣的男子襲擊及搶劫，3 人得手後乘坐一輛逆線行駛的汽車離開。不久後，在案發地點東南方約 100 米的街道上，一名 50 多歲男子報稱被一輛汽車撞到，他臉部受輕傷，肇事車輛逃去無蹤。警方其後到搶劫現場調查事件，在附近發現一架藍色私家車，估計賊人曾經棄車，換上另一私家車再逃走。

機場搶劫案力保不失

大約兩個半小時之後，一名 50 多歲男子在今日凌晨 0 時 10 分左右在羽田機場 3 號客運大樓附近的停車場，準備接收一個載有 1.9 億日圓的行李箱時，一架白色私家車突然駛近，車上 3 人以疑似胡椒噴霧噴灑事主。他雖然雙眼受傷，但是成功保住行李箱和現金，賊人事敗逃離現場。

廣告 廣告

事主表示，行李箱的日圓現金計劃運到香港。（TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

駐日大使館向日警提出交涉

上野搶劫案發生後，中國駐日本大使館今日在微信公眾號發文，表示 1 名中國公民昨晚在東京上野附近遭到催淚氣體襲擊，其與 4 名同伴所持行李箱被劫走，疑犯仍然在逃。中國駐日大使館已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。大使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。