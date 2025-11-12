容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
東京都美術館「名畫潤手霜」紀念品很搶手！以《星夜》、《向日葵》為靈感，潤手霜角還扣上「迷你畫作」吊飾
東京都美術館（Tokyo Metropolitan Art Museum）作為日本頂尖藝術機構，常以創意周邊商品聞名，近日推出「名畫手霜」系列，靈感源自經典名作，完美融合藝術與日常保養。
這款手霜不僅保濕滋潤，還以精緻包裝模擬畫作，宛如掌上藝術品，讓藝術愛好者隨身攜帶經典。系列特別選用梵高《星夜》、《向日葵》，還有維梅爾的《戴珍珠耳環的少女》、《倒牛奶的女僕》等經典名作。
這種「藝術+實用」的設計，迅速成為Threads熱門打卡商品，彰顯東京都美術館將名畫「活化」為生活單品的巧思，還延續藝術靈感，值得藝術愛好者入手收藏！
東京都美術館
地址：110-0007 東京都台東區上野公園8-36
