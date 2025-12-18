lululemon年末大減價低至3折
東京酒店｜上野新開幕「HOTEL TOKI 季」！住進日本四季主題客房、交通極便利、每晚人均$446起
在東京上野新開幕的「HOTEL TOKI 季」，雖然僅有18間客房的精品酒店，卻把日本傳統色彩與四季意象融入設計，包含春櫻、夏綠、秋楓、冬雪日本四季的色彩，而且有齊冰箱、微波爐、洗衣機等家電，非常方便家庭客入住，4人房間每晚人均只需$446，加上交通方便，親子遊必選酒店，讓每一次入住都像是展開一段與季節對話的旅程。
日本四季意象主題酒店房
「HOTEL TOKI 季」於2025年9月正式開幕，座落於交通便利的上野地區，步行至上野站僅需3分鐘。酒店樓高十層，採用全日式住宅設計，空間寬敞舒適，最多可容納6人同住。最特別是每間客房均以日本四季作主題，從春日櫻花的柔粉、夏季綠意盎然，到秋天楓紅與冬日雪白，透過燈光、家具與色彩的細膩搭配，營造出彷彿置身自然畫境的氛圍。
設備齊全 每晚人均$446起
同時酒店在設備上亦毫不馬虎，每間房間均配備洗衣機、冰箱、微波爐等家電，並備有鍋具、餐具與餐桌沙發等家具，讓旅人即使身處異地，也能享受如家般的便利與自在。對於計劃長住或希望深入體驗當地生活的旅客而言，這樣的配置無疑是一大加分位，每房每晚由$1,784起，可以住上4人，即人均只是$446，於東京酒店來說極划算。
HOTEL TOKI 季
地址：東京都台東區東上野 2-15-2
交通：JR／東京Metro「上野站」步行3分鐘，或東京Metro日比谷線「仲御徒町站」步行5分鐘
房價：由$1,784起
預訂方法：Klook｜trip.com｜booking.com
網址：按這裡
