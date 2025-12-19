Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

東京酒店｜日本酒店集團FUFU東京銀座開業！客房設天然溫泉、打造和式奢華、房價$5,750起

「FUFU JAPAN」最新力作——「FUFU 東京 銀座」，在東京最繁華的銀座街頭，打造一楝傳統溫泉文化與現代設計完美融合的城市度假旅宿，更從熱海帶來溫泉，注入每間客房中，不用遠赴熱海，就可以隨時享受溫泉的洞癒之力。

「FUFU JAPAN」於東京銀座一丁目開設第九間旗艦級旅宿「FUFU 東京 銀座」。（官方圖片）

銀座療癒新地標 從熱海到銀座的溫泉

2025年11月，「FUFU JAPAN」於東京銀座一丁目開設第九間旗艦級旅宿「FUFU東京銀座」，選址於地標性十字路口，與地鐵有樂町線無縫連接，交通便利。這間僅設34間客房的精品旅館，延續品牌「回味時光之地」的理念，將傳統日式溫泉旅宿，帶入東京這現代都會中。酒店最大賣點，是將來自熱海的天然溫泉水，引入每間客房，人在東京亦能享受關東名湯的療癒力。客房從最小55平方米到最大160平方米，設計上大量運用木材與石材，融合傳統工藝與現代美學，無論是燈光、音樂還是家具擺設，皆展現出對生活美感的極致追求，每晚房價由$5,750起。

將來自熱海的天然溫泉水，引入每間客房，人在東京亦能享受關東名湯的療癒力。（官方圖片）

客房設計上大量運用木材與石材，融合傳統工藝與現代美學，展現對生活美感的極致追求。（官方圖片）

味蕾的極致款待 多元奢華體驗

「FUFU東京銀座」亦不忘以美食款待賓客，地下一樓的「壽司Ginga」僅設八席，主打Omakase形式，邊吃邊欣賞壽司職人手藝。十二樓的「日本料理 銀座GAYU」則提供包廂式用餐空間，部分座位更可遠眺東京夜景，設有傳統塌塌米座位，營造出靜謐的用餐氛圍。若偏好私密用餐體驗，可選擇房內享用早晚餐，重現傳統溫泉旅館的貼心服務。酒店還提供多樣化的體驗活動，包括傳統工藝課程、私人遊艇巡航東京灣、清晨參觀相撲部屋，或乘直升機俯瞰東京天際線等，為旅程增添難忘回憶。

地下一樓的「壽司Ginga」主打Omakase形式，十二樓亦有以包廂形式的「日本料理 銀座GAYU」。（官方圖片）

酒店還提供多樣化的體驗活動，包括傳統工藝課程、私人遊艇巡航東京灣、清晨參觀相撲部屋。（官方圖片）

甚至乘直升機俯瞰東京天際線。（官方圖片）

FUFU 東京銀座剛在11月開業，房價$5,750起。（官方圖片）

馥府東京銀座FUFU TOKYO GINZA

地址：東京都中央區銀座 1-7-10 Hulic 銀座大樓

交通：東京地鐵有樂町線「銀座一丁目站」6 號出口直通

房價：115,000日圓起／晚

住宿連早餐：JPY¥125,000日圓起／晚

住宿連早晚餐：JPY¥161,000 起／晚

預訂方法：trip.com｜booking.com

網址：按這裡

