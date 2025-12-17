Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
東京酒店推介｜Premium hotel MONday舞濱景觀12月開幕！人均最平$278起住寬敞海景房／屋頂無邊際泳池／免費迪士尼接駁車
去東京迪士尼玩，最頭痛的永遠是住宿！如果覺得住迪士尼酒店太傷荷包，住市區又不想早起擠電車？各位迪士尼迷就要留意了，今年12月剛有一間全新酒店強勢插旗舞濱區——「Premium hotel MONday 舞濱景觀」（Premium hotel MONday Maihama View）！作為hotel MONday品牌旗下的高端線，這間新酒店完美解決了「距離、價錢、舒適度」三大難題，不僅擁有絕美東京灣景致，還提供免費接駁車直達迪士尼，而且價錢相當親民。想在新年或櫻花季去東京的朋友，這超人氣新酒店絕對要收藏！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
免費Shuttle Bus 直達迪士尼 ！
去迪士尼最怕什麼？當然是玩了一整天，還要拿著大包小包擠JR回酒店！Premium hotel MONday舞濱景觀最貼心的服務，就是提供每日免費穿梭巴士往返JR舞濱站，只需約10-15分鐘車程，即去到迪士尼樂園及海洋門戶。早上無需再擔心趕不上開園時間，可舒舒服服坐專車出發，省下的體力和腳力！
現代日式風格 最多6人入住家庭房
住過東京酒店都知道，空間通常比較細小，有時連行李箱都開不到。相對一般東京商務酒店，Premium hotel MONday舞濱景觀酒店最大賣點之一，就是房間夠大，全酒店有57間客房，最大面積約56平方米，平均客房面積約37平方米，多數房型可住4至6人，相當適合家庭前來入住。酒店主打寬敞的現代日式風格，客房皆配備獨立洗手盤及乾濕分離衛浴，加上部分高層客房能眺望東京灣海景，甚至有機會在房內看到迪士尼煙花的一角，浪漫感滿分！
人均低至$278！享屋頂 Infinity Pool＋大浴場
作為2025年新開的「Premium」級別酒店，公共設施亦相當有看頭，屋頂設有無邊際泳池（Infinity Pool），主打東京灣岸夜景，可以遠眺舞濱一帶景色及煙花，晚上會有燈光營造度假感，可以慢慢歎飲品兼打卡，住宿客人可付費使用。另外還有男女分開的大浴場，男湯設有桑拿，玩完迪士尼返到酒店還可以浸浴relax！正在規劃東京之旅的朋友，幫大家對比過Klook、Trip.com及Agoda 三大網上旅遊平台，今年12月至明年1月入住高級四人房，Klook房價只需$1,110.9起，除返開人均低至$278，是3個平台之中最抵。趁現在還未被大量遊客訂滿時，趕快搶先體驗這間新酒店吧！
Premium hotel MONday 舞濱景觀
12至1月四人房最低房價：$1,110.9起
於Klook預訂房間 於Trip.com預訂房間 於Agoda預訂房間
Premium hotel MONday 舞濱景觀（Premium hotel MONday Maihama View）
地址：東京都江戸川區南葛西6-2 （地圖）
入住時間：3pm
退房時間：10am
交通：搭乘成田特快（NEX）直達東京站，然後轉乘JR京葉線到舞濱站，可乘坐酒店免費接駁巴士
更多相關文章：
日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
其他人也在看
瑰麗酒店集團推女性餐飲領袖培訓計劃 免費參加+2026年1月初截止申請 香港女性調酒師、廚師、品酒師最後召集
瑰麗酒店集團 (Rosewood Hotel Group)公布，旗下瑰麗慈善基金主辦的 「Rise to the Table」全球餐飲女性領袖計劃現正接受香港申請，並將於2026年1月5日截止。集團表示一直致力推動性別平等，希望透過此計劃為香港餐飲界培育更多具潛質的女性領袖。Yahoo Food ・ 2 小時前
冬至2025│冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛 消滯按咩穴道
肚痛、胃痛，傻傻分不清？二十四節氣的冬至猶如提前版新年，聚餐多數食盆菜、海味、燒味等豐富中菜，再加上聖誕大餐，十分容易引起腸胃不適。要是搞不清楚自己是肚痛還是胃痛，更難對症下藥。這次就請來註冊中醫師何昕教大家按對穴道，好好保養腸胃，提前作好食大餐準備！Yahoo Food ・ 2 小時前
日本直送行李回港服務！一文睇清三種寄件方法、運費、禁運物品清單、如何配合退稅新例
日本大買特買後，又不想辛苦自己搬回香港？推介大家使用「日本順豐」聯乘「回家易」行李直送回家服務，由取件﹑打包﹑報關﹑出貨一條龍處理，遊客可將紙箱、原個行李箱或背包，放在酒店前台等快遞取件或到便利店寄件，最快4-5日便能送到香港住宅或工商地址，全程有真人中文客服跟進，物流狀態都可在順豐官網追蹤，非常方便。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
宏福苑全部七座受災樓宇正進行初步結構評估
政府發言人表示，截至昨日(16日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 1 小時前
聖誕北上短線團2025｜潮汕3天美食純玩團！一人一鍋任食牛肉火鍋＋每人6隻生蠔＋獅頭鵝／住5星酒店
聖誕想離港來個快閃遊？不如北上來一場說走就走的「高鐵美食之旅」！潮汕一向是港人的美食後花園，KKday早前推出的「潮汕美食純玩3天團」，主打全程歎多餐地道珍饈，出海遊船食新鮮生蠔，還會走訪有「東方夏威夷」之稱的南澳島、青澳灣燈塔及千年潮州古城，更安排入住五星標準酒店。最重要是12月25日出發班次保證成團，只需一個週末加一日假，就能過一個暖笠笠又飽足的聖誕，CP值極高，想知行程概要及團費，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
-35°C 極寒挑戰！香港直衝哈爾濱冰雪節 飛機高鐵點揀？「東方莫斯科」交通攻略
本篇攻略將會為你詳盡整理 香港去哈爾濱交通嘅各種途徑，包括飛機、高鐵時間、購票優惠等等實用資訊，幫你輕鬆規劃一趟難忘嘅哈爾濱冰雪之旅！Trip.com ・ 20 小時前
Trip.com年尾優惠震撼登場！一口價機票$399起、機場快綫$12、海洋公園買一送一、機票/酒店減$400及8%回贈
年尾已至，優惠不停！Trip.com壓軸推出「年尾狂賞」優惠活動，最受歡迎的一口價機票載譽歸來，低至$399！其他旅遊優惠包括門票買1送1/半價、香港機場快綫/外遊eSIM $12、Trip Coins回贈高達8%、機票酒店折扣代碼高達$7,000等～有齊機票、酒店、門票、火車、租車、旅遊SIM卡等一連串優惠，有齊本地、日韓台泰、深圳、廣州等熱門旅遊目的地，絕對是大放送，即睇優惠內容。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港航空首班墨爾本服務啟航
香港航空首班往來香港與澳洲墨爾本的直航服務於星期六(12日)正式開通。新航線每周營運三班,為前往澳洲的商務、旅遊及中轉旅客提供更多元靈活的出行選擇。墨爾本航線是香港航空繼悉尼航線,今年內開通的第二個澳洲定期航點,讓公司成為近20年來第二家營運直航多個澳洲核心城市的香港航空公司,達成重要的里程碑。 (BC)#香港航空infocast ・ 18 小時前
聖誕老人發出和平訊息 籲人們反思「讓彼此更靠近、和平共處」
距離聖誕節不到兩周，聖誕老人近日在芬蘭羅瓦涅米的北極圈辦公室內，閱讀來自世界各地孩子的信件的同時，也向全球釋出和平訊息，希望人們能花點時間思考，如何讓彼此更靠近、和平共處。 臨近年終佳節，聖誕老人村變得更熱鬧，慕名而來的家庭遊客，滿心歡喜地擁抱白雪世界，體驗各種聖誕活動，包括搭乘馴鹿或哈士奇雪橇、與聖誕老人合影等，並與四處忙碌的精靈互動。 村裡的郵局是非常受歡迎的景點，人們希望從聖誕老人村寄出自己的祝福訊息，蓋上北極圈專屬的特別郵戳。每年10月到隔年3月，是羅瓦涅米的旅遊旺季，聖誕老人村已經發展成一個龐大的「觀光產業」，村裡有7家飯店、20多家餐廳，還有無數的紀念品商店，疫情之後每年遊客屢創新高，2024年吸引了150萬名的過夜遊客。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 4 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 1 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 20 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 38 分鐘前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！YAHOO著數 ・ 1 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 22 小時前