東京酒店推介｜Premium hotel MONday舞濱景觀12月開幕！人均最平$278起住寬敞海景房／屋頂無邊際泳池／免費迪士尼接駁車

去東京迪士尼玩，最頭痛的永遠是住宿！如果覺得住迪士尼酒店太傷荷包，住市區又不想早起擠電車？各位迪士尼迷就要留意了，今年12月剛有一間全新酒店強勢插旗舞濱區——「Premium hotel MONday 舞濱景觀」（Premium hotel MONday Maihama View）！作為hotel MONday品牌旗下的高端線，這間新酒店完美解決了「距離、價錢、舒適度」三大難題，不僅擁有絕美東京灣景致，還提供免費接駁車直達迪士尼，而且價錢相當親民。想在新年或櫻花季去東京的朋友，這超人氣新酒店絕對要收藏！

免費Shuttle Bus 直達迪士尼 ！

去迪士尼最怕什麼？當然是玩了一整天，還要拿著大包小包擠JR回酒店！Premium hotel MONday舞濱景觀最貼心的服務，就是提供每日免費穿梭巴士往返JR舞濱站，只需約10-15分鐘車程，即去到迪士尼樂園及海洋門戶。早上無需再擔心趕不上開園時間，可舒舒服服坐專車出發，省下的體力和腳力！

Premium hotel MONday 舞濱景觀剛於 2025 年 12 月 5 日正式開業。（圖片：Trip.com）

酒店位於江戶川區南葛西，距離舞浜站約一公里，提供便捷的接駁與公共交通選擇。酒店亦安排免費巴士直達東京迪士尼度假區，方便遊客無縫連接熱門景點。（圖片：Trip.com）

現代日式風格 最多6人入住家庭房

住過東京酒店都知道，空間通常比較細小，有時連行李箱都開不到。相對一般東京商務酒店，Premium hotel MONday舞濱景觀酒店最大賣點之一，就是房間夠大，全酒店有57間客房，最大面積約56平方米，平均客房面積約37平方米，多數房型可住4至6人，相當適合家庭前來入住。酒店主打寬敞的現代日式風格，客房皆配備獨立洗手盤及乾濕分離衛浴，加上部分高層客房能眺望東京灣海景，甚至有機會在房內看到迪士尼煙花的一角，浪漫感滿分！

酒店提供多種房型以滿足不同旅客需求，包括標準房、高級房、豪華房以及各類套房。（圖片：Trip.com）

客房皆配備獨立洗手盤及乾濕分離衛浴。（圖片：Trip.com）

人均低至$278！享屋頂 Infinity Pool＋大浴場

作為2025年新開的「Premium」級別酒店，公共設施亦相當有看頭，屋頂設有無邊際泳池（Infinity Pool），主打東京灣岸夜景，可以遠眺舞濱一帶景色及煙花，晚上會有燈光營造度假感，可以慢慢歎飲品兼打卡，住宿客人可付費使用。另外還有男女分開的大浴場，男湯設有桑拿，玩完迪士尼返到酒店還可以浸浴relax！正在規劃東京之旅的朋友，幫大家對比過Klook、Trip.com及Agoda 三大網上旅遊平台，今年12月至明年1月入住高級四人房，Klook房價只需$1,110.9起，除返開人均低至$278，是3個平台之中最抵。趁現在還未被大量遊客訂滿時，趕快搶先體驗這間新酒店吧！

Premium hotel MONday 舞濱景觀

12至1月四人房最低房價：$1,110.9起

於Klook預訂房間 於Trip.com預訂房間 於Agoda預訂房間

屋頂設有無邊際泳池（Infinity Pool），主打東京灣岸夜景。（圖片：Trip.com）

酒店設有大浴場，讓旅客在遊玩後能徹底放鬆。（圖片：Trip.com）

今年12月至明年1月入住高級4人房，Klook房價只需$1,110.9起，除返開人均低至$278！（圖片：Klook）

Premium hotel MONday 舞濱景觀（Premium hotel MONday Maihama View）

地址：東京都江戸川區南葛西6-2 （地圖）

入住時間：3pm

退房時間：10am

交通：搭乘成田特快（NEX）直達東京站，然後轉乘JR京葉線到舞濱站，可乘坐酒店免費接駁巴士

