東京雙胞胎大熊貓啟程返華 料明抵四川

【on.cc東網專訊】日本東京上野動物園的雙胞胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」周二（27日）啟程返回中國，意味自1972年中日建交以來，日本境內首次沒有大熊貓。

曉曉和蕾蕾周日（25日）在上野動物園最後一次公開露面，獸醫周一（26日）為牠們檢查，確認健康狀況良好。牠們周二早上由專車接載​​離開動物園，晚上從東京成田機場乘專機前往中國四川，料周三（28日）上午抵達中國大熊貓保護研究中心。牠們會在繁殖設施隔離，確認適應環境後再展出。

日本內閣官房副長官佐藤啟表示，大熊貓深受日本民眾喜愛，今次歸還的兩隻大熊貓也長期以來深受許多人的喜愛，日方希望牠們在中國能夠健康快樂地生活。通過大熊貓進行的交流有助於改善日中兩國人民的感情，希望這種交流能夠繼續。

曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生，是2024年9月返還中國的大熊貓「比力」和「仙女」的子女。曉曉和蕾蕾的姐姐「香香」已於2023年2月回到中國。根據中日協議，曉曉和蕾蕾的返還期限為今年2月，東京都政府早前與中方協商決定提早1個月返還。

