「東京電子競技嘉年華2026」開跑！將舉辦以官方大使Stanmi Japan為核心的電競賽事以及粉絲見面會

2026年首場大型電子競技盛事「東京電子競技嘉年華2026」終於揭開序幕！

2026年1月9日(五)至11日(日)為期三天的活動期間，東京國際展示場將舉辦多場活動與內容。

東京電子競技嘉年華2026正式開幕！

在東京國際展示場舉行

由東京都、一般社團法人日本電子競技協會等單位組成的執行委員會主辦的大型電子競技活動「東京電子競技嘉年華2026」

今年已是第7屆。

篠原光

於2026年1月9日(五)商業日開幕式上登台的是，自由主播暨電競解說員篠原光(@ko_shinohara)。

東京都知事小池百合子的影片致辭

東京電子競技嘉年華執行委員會榮譽主席 小池百合子女士

各位朋友，大家好。

我是東京電子競技嘉年華執行委員會榮譽主席 小池百合子。

感謝大家的參與與觀看。

本次活動已邁入第七屆。謹此向所有相關人士的辛勤付出致上誠摯謝意。

全球電競愛好者人數逐年增加，市場規模亦急速擴大。

大型國際賽事也將陸續登場，未來勢必掀起更熱烈的聲潮。

本次嘉年華將同時舉辦六項賽事的競技大會，以及由東京都內中小企業將會提供相關產品與服務的展覽會。

藉由展覽活動促成的商業配對中，必將激盪出嶄新的創意與合作契機。

電競運動無論男女老少，不論有無身心障礙，都能讓所有人增進彼此交流。

透過本次嘉年華活動，期盼能讓更多人感受到電子競技的魅力與樂趣。

在此宣布東京電子競技嘉年華2026正式開幕。

敬請盡情享受熱鬧沸騰的三天。

早川英樹的感言(節選)

一般社團法人 日本電子競技協會會長 早川英樹先生

今日承蒙各位百忙之中撥冗蒞臨東京電競嘉年華2026，並透過各種管道觀看活動盛況，謹此致上最誠摯的謝意。

本活動由東京都產業勞動局主導，結合我們這類相關團體共同協力，旨在推廣電子競技並振興相關產業，今年已邁入第七屆。

2026年亞洲運動會終於將在愛知・名古屋舉行。

亞洲運動會將舉辦電子競技項目共11種目13項賽事，日本代表隊的獲牌表現備受期待。

作為將引領電子競技迎向最高潮的2026年之先鋒賽事，我們衷心期盼東京電子競技嘉年華能孕育出翱翔國際的選手。

本次東京電競嘉年華不僅包含競技賽事，更全面升級內容，除了促進相關產業發展的展覽會、解析電競業界最新趨勢的研討會、介紹運用電競技術的創新企劃、提供技術學習體驗的實作課程、海外交流活動外，本屆更首度規劃多場職業電競隊伍粉絲見面會及社群賽事等豐富內容。

第2天、第3天預計舉辦6個遊戲的競技賽事

舉辦競技大會的6款遊戲

第2日 南舞台 時間表

上午10點20分～下午2點10分: 太鼓達人 炸豬排盃 2025/2026 決賽大會

下午2點30分～下午4點40分: 龍族拼圖 決賽大會

下午5點10分～下午6點50分: 快打旋風6 決賽大會

3日目 南舞台 時間表

上午11點40分～中午12點50分: 跑車浪漫旅7 決賽大會

下午2點00分～下午4點00分: eFootball 決賽大會

下午4點30分～下午6點時20分: 魔法氣泡eSports 決賽大會

擔任東京電子競技嘉年華2026官方大使的Stanmi Japan(@sutanmiJPN)也登台亮相。

首日為商業日，現場瀰漫著業界人士及相關企業員工注視舞台的略顯異常氛圍。

Stanmi Japan也將於2026年1月11日(日)下午1點30分舉辦粉絲見面會&立可拍合影活動。