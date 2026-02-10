黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
「東京電玩展 2026」活動概要正式發表！史上最長 連續5 天舉辦＆30 週年紀念企劃等內容滿載
將於 2026 年 9 月 17 日（四）至 9 月 21 日（一） 舉辦的「東京電玩展 2026（以下簡稱 TGS2026）」的活動概要已正式公布。
TGS2026 活動概要公佈！
2026 年東京電玩展也將再度登場！
TGS2026 確定舉辦，並舉行了本活動的舉辦發表會。
本屆不僅在舉辦方式上與往年不同，還準備了多項特別紀念企劃，內容相當豐富。
東京電玩展 2025 的成果
「東京電玩展 2025」在 4 天期間的累計來場人數為 263,101 人。
活動盛況空前，尤其是在商務日創下了歷來最多的來場人數紀錄。
歷年來場人數
東京電玩展 2018：298,690 人 ※歷史最高
東京電玩展 2019：262,076 人
東京電玩展 2020：線上舉辦
東京電玩展 2021：1,574 人
東京電玩展 2022：138,192 人
東京電玩展 2023：243,238 人
東京電玩展 2024：274,739 人
東京電玩展 2025：263,101 人
TGS2026 的舉辦方式
舉辦日期
2026 年 9 月 17 日（四）上午 10:00～下午 5:00
2026 年 9 月 18 日（五）上午 10:00～下午 5:00
2026 年 9 月 19 日（六）上午 9:30～下午 5:00
2026 年 9 月 20 日（日）上午 9:30～下午 5:00
2026 年 9 月 21 日（一）上午 9:30～下午 4:00
2026 年 9 月 17 日（四）與 18 日（五）為商務日，2026 年 9 月 19 日（六）至 21 日（一）為一般公開日。
為了讓更多人能夠享受 TGS2026，並希望大家能更舒適、安全地參觀會場，展期將從以往的 4 天，史無前例地延長為 5 天 。
另外，與東京電玩展 2025 相比的變更點之一，是因幕張展覽館活動大廳施工，「親子遊戲園區」將移設至 TKP 東京灣幕張會館。
2026 年迎來 30 週年！紀念企劃準備中！
自 1996 年開始舉辦的「東京電玩展」，將於 2026 年迎來 30 週年。
配合這個重要里程碑，目前正籌備 30 週年特別紀念企劃！
屆時將推出紀念商品與合作企劃等內容。
詳細資訊預計將於 2026 年 7 月公布！
一起期待後續消息吧！
CESA 全新吉祥物角色「塞薩恐龍」
與東京電玩展同樣在 2026 年迎來 30 週年的「CESA（電腦娛樂協會）」，其全新吉祥物角色「塞薩恐龍」正式誕生！
該角色從超過 700 件公開徵選作品中，經過嚴格審查後正式決定。
塞薩恐龍是一隻 熱愛遊戲 、充滿玩心的恐龍，暱稱為「塞薩」。
今後將會在東京電玩展等由 CESA 主辦的各項活動中登場，與來場觀眾進行交流。
TGS2026 的主題為「史上最長，玩好玩滿的 5 DAYS」
東京電玩展今年將邁向全新的階段。
來自世界各地的遊戲與人們齊聚一堂，跨越年齡與國界，一起遊玩、連結並描繪未來的 TGS。
2026 年，舞台將擴展為史上最長的 5 天。
不論是遊玩的內容量，還是熱情的規模都全面升級，一場玩到盡興的遊戲 SHOW 即將揭幕。
史上首次的 5 天舉辦，以及 30 週年紀念活動等，TGS2026 可說是看點滿滿。
追蹤官方 X(@tokyo_game_show)，一起等待後續消息吧！
活動概要
東京電玩展 2026
2026 年 9 月 17 日（四）～9 月 21 日（一）
一般社團法人 電腦娛樂協會（CESA）
日經 BP 株式會社、索尼音樂解決方案株式會社
幕張展覽館（國際展示場 1～11 展示廳、國際會議中心）
