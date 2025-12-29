東京電競節2026以高齡者福利及身心障礙者電競為主題 「JeSU」將舉辦專題討論及研討會

一般社團法人日本電競協會(以下簡稱JeSU)發表了將於 2026年1月9日(五)至1月11日(日) 在東京國際展示場舉辦的「東京電競節2026」內實施之活動計畫。

JeSU作為日本電競的中央競技團體，將舉辦專題討論及研討會。

於「東京電競節2026」舉辦特別專題討論・研討會

「東京電競節2026」以普及電競及振興相關產業為目的，本次為第7次舉辦。

JeSU將在本活動中實施能學習電競活化及相關技術等的研討會與競賽大會，以及旨在振興相關產業的展覽會等。

專題討論

主題: 電競×高齡者福利的現況～邁向電玩世代成為後期高齡者的未來～

實施日期時間: 2026年1月9日(五) 11:15-12:00

出演者(順序不拘，敬稱省略): 澤 紫臣 (神奈川縣 文化運動觀光局 非常勤顧問 電競顧問)、正廣 康伸 (株式會社SEGA 全球電競推進部)、鈴木 浩 (神奈川工科大學 資訊媒體學科 教授)、若狹 利伸 (eSocial Cue株式會社代表董事／社會福祉法人北杜 職能治療師)、mark25 (MATAGI SNIPERS)

研討會「透過反禁藥實現乾淨&公平的電競2026」

主題: 透過反禁藥實現乾淨&公平的電競2026

實施日期時間: 2026年1月10日(六) 16:30-16:45

出演者(順序不拘，敬稱省略): 山本 宏明 (JESU醫事委員會 委員長、反禁藥部會 部會長、日本田徑協會醫事委員會 副委員長)、Mago (「快打旋風6」JeSU職業證照持有選手、第19屆亞洲運動會日本代表)

研討會「身心障礙者電競入門」

主題: 身心障礙者電競入門

實施日期時間: 2026年1月10日(六) 17:15-18:00

出演者(順序不拘，敬稱省略): 田中 榮一 (一般社團法人Universal eSports Network代表理事／JeSU醫事委員)

海外交流企劃

實施日期時間: 2026年1月10日(六) 14:30-15:30

概要: 將於會場舞台舉辦使用「鐵拳8」的東京與海外學生交流賽。

活動詳情及最新資訊，可從「東京電競節2026」官方網站確認。

東京電競節2026 舉辦概要 2026年1月9日(五) ～ 1月11日(日) 東京國際展示場南1・2展廳 (江東區有明3-11-1) YouTube、niconico直播、OPENREC.tv、Twitch 等 免費 (僅1月9日(五)需事先進行來場登記) 東京電競節2026執行委員會

[東京都／(一社)日本電競協會／(一社)電腦娛樂協會／(一社)日本線上遊戲協會／(株)東京國際展示場]