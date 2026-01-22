【東京電競節2026】「TCL」「眼鏡monoYA」「電競英語會話」攤位報導！

2026年1月9日(五)至1月11日(日)在東京國際展覽中心舉行的「東京電競節2026」

這次為大家帶來「TCL」「眼鏡monoYA」「電競英語會話」的攤位報導。

「TCL」「眼鏡monoYA」「電競英語會話」攤位報導！

攤位報導！

2026年1月9日(五)至1月11日(日)在東京國際展覽中心舉行，從兒童到老年人的任何人都可以輕鬆參加並享受其中的活動「東京電競節2026」

這次為大家帶來「TCL」「眼鏡monoYA」「電競英語會話」本次參展的攤位報導。

「TCL」攤位

「TCL」攤位

首先來到「TCL」攤位！

在這裡可以使用 C6K 與方向盤控制器體驗迫力十足的賽車遊戲。

高階螢幕！

這裡展示了高階螢幕。





32:9超寬水平視野

雙4K解析度(7,680×2,160)

1000R 黃金曲線

精確局部調光 2304 個區域

98% DCI-P3超高色域

VESA DisplayHDR1000認証

TÜV Rheinland認証 低藍光設計

內建雙聲道喇叭

支援90W供電

搭載多功能USB Type-C

這款量子點迷你Mini LED螢幕「57R94」的峰值亮度高達1000nits，可看到影像的每個細節。

34R83Q

量子點迷你 LED(1152-zone)

VESA DisplayHDR1400認証

1,400nit瞬時峰值亮度

Fast-HVA面板

170Hz

全功能90W Type-C連接埠

反應速度: 1ms (GTG)

最大解析度: 3,440×1,440

TÜV Rheinland低低藍光認証

量子點迷你 LED螢幕「34R83Q」可顯示流暢、清晰的影像，且影像殘留極少。

27C NEW 1

4K 螢幕

Display HDR 1400

量子點迷你 LED

2304分區局部調光

峰值亮度 2,000nits

98%P3色域・∆Ε<1

DC調光無閃爍

還有搭載峰值亮度2,000nits與2304分區局部調光的迷你 LED 旗艦遊戲螢幕「27C NEW 1」與・・・

32X NEW





4K 螢幕

98%P3色域・∆Ε<1

VESA VlearMR 13000

BANG & OLUFSEN 客製化音訊

搭載VESA ClearMR 13000以及BANG＆OLUFSEN 客製化音訊的OLED旗艦遊戲螢幕「32X NEW」與・・・

27C NEW 2

4K 螢幕

Display HDR 1000

量子點迷你 LED

1196分區局部調光

峰值亮度 1,400nits

98%P3色域・∆Ε<1

DC調光無閃爍

搭載1,400nits峰值亮度以及1196分區局部調光的迷你 LED遊戲螢幕「27C NEW 2」也有展示。

希望有一天能用這些螢幕來獲得極致的遊戲體驗・・・。

「眼鏡monoYA」攤位

「眼鏡monoYA」攤位

來到「「眼鏡monoYA」」攤位了！

迎接我的是各式各樣的遊戲眼鏡。

銷售為了保護遊戲玩家眼睛而開發的「e-Sports Athlete Specs(以下簡稱eSAS)」的「眼鏡monoYA」曾多次出現在媒體報導中，目前是業界最受關注的遊戲眼鏡製造商。





eSAS使用的鏡片採用了即使一天 24 小時玩遊戲也不會讓眼睛感到疲倦理念所獨自研發的鏡片。

這款鏡片採用擴展景深設計，可提供更清晰的視覺效果和更廣闊的視野。

「電競英語會話」攤位

「電競英語會話」攤位

GECIPE株式會社所提供的以遊戲為主題的線上英語交流課程「電競英語會話」將遊戲英語會話作為課外活動選擇，正受到越來越多的關注。

還有與真鍋 拓也以及Yas教練的對談！

進行了GECIPE株式會社 代表董事 CEO: 真鍋 拓也以及總教練: Yas教練的對談。

擁有良好實績的「電競英語會話」

截至2025年4月，課程聽講次數已高達30萬次、持續率則高達97%，擁有良好實績的「電競英語會話」日後的發展不容錯過！