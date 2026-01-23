【東京電競節2026】「TOPPAN」、「MegRhythm貼式碳酸凝膠面膜」、「Monster Energy」、「瀨戶內Sparks」展位報導！

於2026年1月9日(五)至11日(日)在東京國際展示場舉辦的「東京電競節2026」

本次將為您帶來「TOPPAN株式會社」、「MegRhythm貼式碳酸凝膠面膜」、「Monster Energy」、「SETOUCHI SPARKS (Big Man Project)」的展位報導。

「TOPPAN株式會社」展位！

報導TOPPAN株式會社展位！

首先是主辦上班族電競聯賽「AFTER 6 LEAGUE」的TOPPAN株式會社！

AFTER 6 LEAGUE的標誌正亮著燈光。

公眾日舉辦了電競賽事！

在公眾日舉辦了《Shadowverse: Worlds Beyond》與《GeoGuessr》的電競賽事！

展位內設置了攝影機、椅子等，瀰漫著賽前的緊張感呢。

賽事情況可從YouTube頻道「AFTER 6 LEAGUE -上班族電競聯賽-」觀看。

日研Total Sourcing株式會社的隊服

展位旁展示了贊助商日研Total Sourcing株式會社的隊服！

藍、白、黑的配色非常帥氣呢。

很期待這套隊服在未來會帶來什麼樣的名場面。

也展示了DUNLOP的產品

之前Saiga NAK也曾介紹過的DUNLOP產品也有展示！

是穿著感滑順的遊戲服飾。

也展示了樣品

也展示了樣品。

這對時常需要體力與精神力的現代電競選手而言，是必備的物品呢！

「MegRhythm貼式碳酸凝膠面膜」展位！

報導MegRhythm貼式碳酸凝膠面膜！

下一個是「MegRhythm貼式碳酸凝膠面膜」展位！

MegRhythm在日本販售唯一添加碳酸的凝膠面膜「貼式碳酸凝膠面膜」。

展位內正在進行頭部・頸部用與腿部用的試用！

碳酸的促進血液循環效果有助於冷卻

據說碳酸的促進血液循環效果能支援有效率的冷卻！

hachamecha先生也愛用

已獲得許多電競選手的熱烈支持。

據悉前《英雄聯盟》職業選手hachamecha先生(@hachamecha_LoL)也在練習中或比賽間歇時使用。

「Monster Energy」展位！

「Monster Energy」展位

接下來是大家熟悉的「Monster Energy」展位！

標誌性的爪痕標誌上下都有設計呢！

大量的Monster

正在發放Monster Energy的試飲品。

桶子裡裝滿了大量的Monster，令人非常興奮。

Monster Girls

追蹤官方X(@MonsterEnergyJP)就有機會獲得徽章或T恤！

展位內有轉蛋抽獎活動

結果是白球・・・。

「SETOUCHI SPARKS (Big Man Project)」展位！

「瀨戶內Sparks」展位

最後是以瀨戶內為據點活動的電競隊伍「SETOUCHI SPARKS」的展位！

會場內有各式各樣的宣傳單。

Takaback選手的盾牌

SETOUCHI SPARKS旗下也擁有第4屆FC Community Series 25冠軍的Takaback選手(@taka_fifa9)。

也裝飾著奪冠時的帥氣盾牌。

「THROW the SPARK」

請關注從瀨戶內炒熱電競氛圍的「SETOUCHI SPARKS」！