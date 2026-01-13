「東京電視台」收購活動公司「Q-nine株式會社」成為子公司！致力強化國內外電競業務

株式會社東京電視台宣布，為強化業務，已取得Q-nine株式會社所有已發行股份，使其成為 全資子公司 。

將活用在電子競技領域具備專業知識的Q-Nine之優勢，積極推動 大型電競活動 的發展計畫。

東京電視台收購了擁有電競活動製作能力的Q-nine公司，使其成為全資子公司！

左起東京電視台董事兼IP事業局長 長友香織 Q-nine株式會社代表董事社長 春田康行 京電視台代表董事社長 (省略職稱)

東京電視台迄今為止，透過舉辦高中生電競大賽「STAGE:0」（舞台零）以及綜藝節目「有吉咿咿eeeee！～そ對了！現在就去你家打遊戲吧？」等形式，持續 傳遞電競的魅力 。

本次收購的子公司Q-nine從事活動事業，特別是在電子競技領域具備串流技術、舞台演出、流程管理等製作功能的一體化整合能力。

透過結合電視東京的實績、品牌影響力及網絡資源，目標在於 取得國內外大型電競活動的商業權利 。

為實踐電視東京所倡導的「發掘未知的精彩內容」，該公司正積極規劃以電競賽事作為全新內容形式，其未來動向值得關注。

詳情請參閱東京電視控股官方網站。

東京電視台 吉次弘志社長的留言

電視東京目前正積極推動各類內容的開發。

其中「電競」被視為未來最受年輕族群支持的媒體內容之一，自2018年起強化相關布局，並於2019年啟動「STAGＥ:0 全國高中對抗電競大賽」。

此次，憑藉穩健的電競賽事製作實績，並在各類活動中展現卓越製作能力的Q-nine株式會社加入東京電視台集團，將加速推動以活動為核心的內容開發，尤其著重於電競事業的發展。

我們將致力於推動積極的內容開發，使其成為東京電視台集團嶄新的成長引擎。

Q-nine株式會社 春田康行社長的留言

本次，Q-nine株式會社將作為株式會社東京電視的子公司，在全新體制下推進業務發展。

因應本案，春田康行將持續擔綱該公司代表董事社長職務，負責公司營運事務。

本公司將以在電競活動領域累積的企劃營運實力及製作實績為核心優勢，透過與東京電視台集團的合作，致力強化事業基礎並進一步提升服務價值。

今後，我們將運用集團的經營資源與專業知識，致力實現中長期成長及提升企業價值。