東京飛上海航班緊急返航 警帶走生事男乘客

【on.cc東網專訊】春秋航空日本執飛的IJ005次航班從東京飛上海，周一（1日）晚在起飛1小時40分左右後緊急返航，並於當地時間晚上10時40分左右降落東京成田國際機場。有乘客指出，機上一名男子被警察帶走，航空公司未安排住宿，大批遊客滯留機場。

航班管家平台顯示，該航班原計劃當地時間周一晚7時43分從東京起飛。乘客小丁（化名）向內媒透露飛機返航原因，稱一對同行的男女沒有分到一起的座位，登機後男方想讓乘組人員幫他們換到一起，但未獲同意，雙方爭論起來，乘組人員選擇報警，飛機便開始返航。另一乘客白晨（化名）表示，涉事男子和乘組人員糾纏了近兩小時，在飛機返航落地後，被當地警方帶走。

白晨又指出，機場和航空公司並未安排滯留的旅客住宿，只是給每人提供1萬日圓（約500港元）補償，航班改於周二（2日）上午10時起飛時間。因飛機深夜返航，眾多乘客被迫滯留機場，在長椅或板櫈上睡覺休息。航班管家平台顯示，該航班的航次已變更為IJ005D，將於當地時間周二中午12時40分落地上海浦東機場。

