大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
東京飛上海航班緊急返航 警帶走生事男乘客
【on.cc東網專訊】春秋航空日本執飛的IJ005次航班從東京飛上海，周一（1日）晚在起飛1小時40分左右後緊急返航，並於當地時間晚上10時40分左右降落東京成田國際機場。有乘客指出，機上一名男子被警察帶走，航空公司未安排住宿，大批遊客滯留機場。
航班管家平台顯示，該航班原計劃當地時間周一晚7時43分從東京起飛。乘客小丁（化名）向內媒透露飛機返航原因，稱一對同行的男女沒有分到一起的座位，登機後男方想讓乘組人員幫他們換到一起，但未獲同意，雙方爭論起來，乘組人員選擇報警，飛機便開始返航。另一乘客白晨（化名）表示，涉事男子和乘組人員糾纏了近兩小時，在飛機返航落地後，被當地警方帶走。
白晨又指出，機場和航空公司並未安排滯留的旅客住宿，只是給每人提供1萬日圓（約500港元）補償，航班改於周二（2日）上午10時起飛時間。因飛機深夜返航，眾多乘客被迫滯留機場，在長椅或板櫈上睡覺休息。航班管家平台顯示，該航班的航次已變更為IJ005D，將於當地時間周二中午12時40分落地上海浦東機場。
"妳確定要進站？"RBR差點像McLaren那樣落入陷阱
"妳確定要進站？"RBR差點像McLaren那樣落入陷阱 Red Bull Racing的策略工程長Hannah Schmitz，詳細解釋了自己是如何幫助Max Verstappen贏得卡達GP的。她在McLaren車隊選擇讓兩位車手都留在場上，同事們皆心存疑慮的情況下，仍堅持要他們的當家車手進站換胎。當Losail國際賽道的57圈賽事來到第7圈時，安全車因為Nico Hulkenberg與Pierre Gasly的碰撞事故而部署。巧合的是，這剛好是每套輪胎最多只能運行25圈的限令下，強制兩停策略的第一個進站窗口。當時，McLaren車隊沒有讓領先的Oscar Piastri趁機進站，並且在Verstappen駛進Pitlane之後，仍叫Lando Norris留在場上。而其他車隊都選擇了跟進Red Bull車隊，要他們的車手進站換胎，McLaren車隊負責人Andrea Stella承認他們沒有料到這一點。根據Schmitz的賽前計畫，要是比賽在第7圈部署了安全車，兩輛Red Bull賽車都要進站。但是當McLaren車隊選擇讓他們的車手留在場上時，疑慮開始浮現。不過她仍堅持自己的決Racingnet ・ 1 天前
告別機上斷線！英航2026年革命性升級 全艙免費Starlink衛星WiFi 香港航線有望受惠
長途機最怕無網絡？英國航空（British Airways）終於聽到大家心聲！航空公司正式宣布與SpaceX旗下的Starlink衛星網絡合作，於2026年起全機隊將提供免費高速WiFi服務。最重要的是，今次並不是頭等艙專利——經濟艙乘客都可以由上機一刻開始，全程享用高速上網服務，就算煲劇、online meeting或打online game都無問題，以後搭長途機都不怕失聯或沉悶啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
大灣區專線｜粵車南下市區本月23日可赴港 有車主驗車準備載親友遊維港
【Now新聞台】住在廣州的阿敏，是首批抽中粵車南下的車主，本月23號可以開車直入香港市區。不過想到香港自駕遊，要先過驗車這一關。她過不到驗車，原因是車頭凹陷，外型已經不過關。當局在廣州、中山、珠海及江門設立13間指定的車輛檢驗中心，會檢查車輛有沒有結構性改裝、車燈運作是否正常、胎紋不少於1毫米、底盤、懸掛系統的檢查等一樣都不能少。約30分鐘就能完成程序，驗車標準與香港相同，他就輕易過關。車主李先生：「駕駛我的車去香港，可以方便接載親戚朋友去逛逛香港的景色，看看維港的夜景，其實這個我已經羡慕了很久，等了很久。」驗車中心設置粵車南下專區提供相關資訊，中心指，每日可查驗30至40輛車，並即時作處理。廣州大昌行合盛店負責人楊伙璜：「比如貼了膜，導致前擋透光率低於70%，我們就可以馬上安排師傅把前擋膜撕下來，再重新測就可以通過了。如果有車輛凹的比較嚴重的話，可能維修時間也會比較長，我們就建議先準備好再過來驗車。」完成驗車程序後，就可以申請香港車牌，所有進入市區的粵車車牌是以FT開頭，驗車有效期一年，車主必須購買保險後才能入境。除了驗車，都要買保險，亦可以在第三保的基礎上按需要額外購買全保，保險業聯會提醒南下車主，如果發生意外，要留意兩地處理流程不同，香港警方不會判斷賠償問題，而是純粹紀錄用作日後調查。保險業聯會行政總裁劉佩玲：「車主一定要報警，但是就要保留所有的資料，然後在24小時之內，通知自己的保險公司發生了這個意外，將所有資料交給保險公司，由他們幫你跟進賠償的程序，和處理和對方的商議。」粵車南下香港市區初期每日有100個配額，每輛車可留港最多三日。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
空中巴士A320飛機有少量金屬面板出現問題
歐洲飛機製造商空中巴士的A320飛機，繼早前出現軟件問題需要更新後，再有生產中的客機，發現有少數金屬面板存在質量問題。公司發言人指，問題源自供應商，強調受影響的飛機數量有限，並已查明和控制問題根源，所有新生產的面板均符合所有要求。 《路透》早前報道，空中巴士發現有數十架飛機的機身面板存出現問題，導致部份飛機需要延遲交付，但目前無跡象顯示，有運營中的飛機受到影響。 《彭博》亦報道，空中巴士上周與客戶交代事件，透露有628架A320的機身面板，由於生產問題，可能出現太薄或太厚的情況，需要進行檢視。當中大部份飛機仍未交付，但有168架已經投入營運，但公司強調，相信大部份符合要求。空中巴士上周五召回全球6000架A320系列客機檢修，周一公布受安全警報影響的機隊中，絕大多數已經完成改裝，只有不到100架噴氣機還需要進行改裝。空巴分析近日一宗事件發現，強烈太陽輻射可能影響電腦軟件系統，破壞機上某些重要數據，影響A320飛行控制。監管機構上周責令該公司對A320飛機進行軟件和硬件修復。 (ST)#空中巴士 #A320infocast ・ 1 小時前
空中巴士介入軟體修復 緩解航班混亂憂慮
（法新社巴黎29日電） 飛機製造商空中巴士迅速為其約6000架A320型飛機實施緊急軟體升級，該公司先前表示，這項升級必須立即進行，此舉緩解外界對歐洲乃至全球旅行混亂數日的擔憂。這家歐洲最大的飛機製造商28日晚間宣布，在完成軟體升級前，這些飛機無法再次飛行。法新社 ・ 1 天前
大灣區專線｜粵車南下市區本月23日可赴港 有車主驗車準備載親友遊維港（黃穎芝報道）
【Now新聞台】住在廣州的阿敏，是首批抽中粵車南下的車主，本月23號可以開車直入香港市區。 不過想到香港自駕遊，要先過驗車這一關。她過不到驗車，原因是車頭凹陷，外型已經不過關。當局在廣州、中山、珠海及江門設立13間指定的車輛檢驗中心，會檢查車輛有沒有結構性改裝、車燈運作是否正常、胎紋不少於1毫米、底盤、懸掛系統的檢查等一樣都不能少。約30分鐘就能完成程序，驗車標準與香港相同，他就輕易過關。車主李先生：「駕駛我的車去香港，可以方便接載親戚朋友去逛逛香港的景色，看看維港的夜景，其實這個我已經羡慕了很久，等了很久。」驗車中心設置粵車南下專區提供相關資訊，中心指，每日可查驗30至40輛車，並即時作處理。廣州大昌行合盛店負責人楊伙璜：「比如貼了膜，導致前擋透光率低於70%，我們就可以馬上安排師傅把前擋膜撕下來，再重新測就可以通過了。如果有車輛凹的比較嚴重的話，可能維修時間也會比較長，我們就建議先準備好再過來驗車。」完成驗車程序後，就可以申請香港車牌，所有進入市區的粵車車牌是以FT開頭，驗車有效期一年，車主必須購買保險後才能入境。除了驗車，都要買保險，亦可以在第三保的基礎上按需要額外購買全保，保險now.com 新聞 ・ 1 天前
小鵬汽車(09868)11月共交付智能電動汽車36728輛 同比增19%
小鵬汽車(09868)宣佈其2025年11月車輛交付數據，2025年11月，小鵬汽車共交付智能電動汽車36728輛，同比增長19%。自2025年1月至11月，小鵬汽車的累計交付39.1937萬輛，同比增長156%。2025年1月至11月，小鵬汽車的海外交付量達到39773輛，同比增長95%。2025年11月5日，小鵬汽車成功舉辦2025小鵬科技日活動，推出了一系列突破性的「物理AI」應用，其中包括小鵬第二代視覺語言動作模型（XPENG VLA 2.0）、自動駕駛出租車（Robotaxi）和全新一代IRON人形機器人。這些AI應用預計將於2026年開始量產。2025年11月，小鵬汽車智能導航輔助駕駛（XNGP）的城區智駕月度活躍用戶滲透率達84%。2025年12月下旬，小鵬汽車將邀請中國用戶參與第二代視覺語言動作模型的試點計劃。 (CW)infocast ・ 17 小時前
長城汽車(02333.HK)11月新能源車銷售4.01萬台 按月減13.1%
長城汽車(02333.HK)公布，11月份，汽車產量共計134,201台，按年基本持平；銷量共計133,216 台，增加4.57%。首十一個月，累計汽車產量約119.45萬台，銷量總計約119.96萬台，分別增加8.51%及9.26%。 11月份，新能源車銷售40,113台，按月減少13.1%。本年累計銷售36.47萬台。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
東亞證券給予小鵬汽車(09868)目標價96元 評級為「增持」
東亞證券發表報告,給予小鵬汽車(09868.HK/XPEV.US)目標價96港元,投資評級為「增持」。該行表示,小鵬汽車近年在推出新車型和改良車型持續進步,並積極發展海外市場,有助公司應對在中國市場的激烈競爭,料可增加其智能汽車銷售業務的能見度和持續改善利潤率。除汽車業務外,小鵬汽車亦加快拓展物理人工智能相關的創新業務。雖然人型機器人和飛行汽車料在年料在2026年仍未能為公司帶來明顯收入貢獻,Robotaxi 在明年的收入貢獻仍料在起步階段,但其 AI 相關的發展藍圖清晰。該行預期,投資者不會再單單視小鵬汽車為一間智能汽車股,而是一間「智能汽車+物理 AI」的科技企業,並願意給予其更高估值。 小鵬汽車目前股價對應 NTM P/S 為1.31倍,低於過去3年平均值(1.4倍）。東亞證券認為,小鵬汽車於2026年將實現轉虧為盈和多項創新業務料在2026年開始逐步落地,估值具上調空間,給予每股收入預測為58.1元人民幣。#東亞證券 #小鵬汽車infocast ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 3 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 21 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 19 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
經絡曹德明：宏福苑火險會賠償 料業主毋須再供款
大埔宏福苑五級大火，部分受影響業主仍有按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在電台節目表示，申請按揭時銀行要求業主買火險，保險公司應會向銀行賠償。若以銀行角度而言，已經償還剩餘的按揭貸款，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款。AASTOCKS ・ 1 小時前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 16 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 18 小時前