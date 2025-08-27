東京高溫連10日逾35度 創觀測以來最長紀錄

（法新社東京27日電） 日本氣象廳今天表示，東京連續10天氣溫達攝氏35度以上，打破連續天數最長的紀錄。

日本氣象廳向法新社表示，這是自1875年開始調查以來，首次出現這樣的連續高溫，今天為這波高溫的第10天。

科學家表示，由於人為造成的氣候變遷，全球熱浪愈發頻繁且強烈，日本今年經歷有史以來最炎熱的6月和7月。

日本去年夏天與2023年並列為有史以來最熱，隨後迎來自126年前有紀錄以來最溫暖的秋季。

專家警告，由於氣候變暖，日本備受喜愛的櫻花開花時間提前，有時甚至無法完全盛開，因為秋冬季不夠寒冷，無法促使花芽發育。

去年，富士山初冠雪創下最遲報到的新紀錄，直到11月初才出現，較往年的平均時間10月初晚一個月。