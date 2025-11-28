宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
東京高院裁定同性婚姻禁令合憲 原告斥判決難以理解 將提交至最高法院審理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京高等法院今日（28 日）裁定，當地禁止同性婚姻的現行制度屬於合憲，引起原告及支援團體不滿，案件將提交至最高法院審理。
根據《BBC》報道，東京高等法院今日裁定，日本現行婚姻制度僅承認一男一女的結合，並無違反憲法。法官指，有關同性婚姻的法律應交由國會先行討論。
多名原告與律師團隊在法院外舉起「不當判決」的標語表達失望。其中原告 Shino Kawachi 形容判決「難以理解」，並質疑法官是否有考慮他們的處境及下一代的權益，其伴侶 Hiromi Hatogai 則表示「極度憤怒」，批評司法機關沒有站在他們一方，但強調會繼續爭取。
國際特赦組織形容裁決是「倒退」，聲明表示日本政府應更積極推動同性婚姻合法化，保障同性伴侶享有與異性伴侶相同的權利。
這宗裁決是自 2019 至 2021 年間、在札幌、大阪、福岡等地提出的六宗上訴案件中最後一宗判決。當中有五宗裁定禁止同性婚姻違憲，但未有接納原告的賠償要求。東京高院今次的裁決成為上述一系列判決中的例外，相關案件下一步將提交最高法院審理。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 31 分鐘前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 天前
毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動
宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊am730 ・ 12 小時前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC News 中文 ・ 1 天前
高市稱無認定台灣法律地位立場 外交部:不思悔改、錯上加錯
日本首相高市早苗昨日出席在野黨黨魁討論時指，日本根據《舊金山和約》，已放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到中方是否認同有關講法，他指高市只突出非法無效的「舊金山合約」，但對具有充分國際法效力、在《中日聯合聲明》等雙邊條約明確強調的《開羅宣言》及《波茨坦公告》避而不談，再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。 郭嘉昆強調，中方再次敦促日方切實反思糾錯，立即收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。(ST)infocast ・ 1 天前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
美國關稅｜特朗普指關稅收入龐大 未來兩年將大幅減少 甚至完全取消入息稅
美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（27日）表示，由於關稅將為政府帶來非常龐大的收入，美國政府將未來兩年將大幅減少、甚至完全取消入息稅。BossMind ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 19 小時前