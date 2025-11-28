東京高院裁定同性婚姻禁令合憲 原告斥判決難以理解 將提交至最高法院審理︱Yahoo

圖為民眾於 2024 年 4 月 21 日在東京參與「Tokyo Rainbow Pride 2024」遊行。(Photo by Philip FONG / AFP)

【Yahoo新聞報道】日本東京高等法院今日（28 日）裁定，當地禁止同性婚姻的現行制度屬於合憲，引起原告及支援團體不滿，案件將提交至最高法院審理。

根據《BBC》報道，東京高等法院今日裁定，日本現行婚姻制度僅承認一男一女的結合，並無違反憲法。法官指，有關同性婚姻的法律應交由國會先行討論。

多名原告與律師團隊在法院外舉起「不當判決」的標語表達失望。其中原告 Shino Kawachi 形容判決「難以理解」，並質疑法官是否有考慮他們的處境及下一代的權益，其伴侶 Hiromi Hatogai 則表示「極度憤怒」，批評司法機關沒有站在他們一方，但強調會繼續爭取。

國際特赦組織形容裁決是「倒退」，聲明表示日本政府應更積極推動同性婚姻合法化，保障同性伴侶享有與異性伴侶相同的權利。

這宗裁決是自 2019 至 2021 年間、在札幌、大阪、福岡等地提出的六宗上訴案件中最後一宗判決。當中有五宗裁定禁止同性婚姻違憲，但未有接納原告的賠償要求。東京高院今次的裁決成為上述一系列判決中的例外，相關案件下一步將提交最高法院審理。