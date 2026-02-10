【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊

位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。



除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。

main image：KungChuyada / Shutterstock.com

【春】1,200株櫻花樹盛開！

說起上野公園的春天，令人難忘的還是櫻花美景吧！上野公園裡約有1,200株櫻花樹盛開齊放，每年的3月底〜4月初會舉辦「上野櫻花祭」的活動。櫻花祭期間會有販賣啤酒與炒麵、關東煮、大阪燒等等小吃店家而十分熱鬧，所以遊客們即使不準備任何東西前往賞櫻，也能盡興而歸喔！另外，「櫻花通」中央園路的櫻花大道是園內首屈一指的賞櫻勝地。綿延約400公尺的櫻花隧道，應該是倘佯漫步體驗日本春天最合適的地點吧！

廣告 廣告

mapman / Shutterstock.com

mapman / Shutterstock.com

只是，被稱為「賞櫻之勝地」的「櫻花通」，因為飲酒賞櫻的遊客而熱鬧非凡。所以若是想要悠閒享受櫻花美景的遊客，推薦往「不忍池」的方面前進喔！池塘的周圍有很多長椅，所以可以坐在長椅上慢慢欣賞，或者是園內也有租借划船的服務，可以從池塘上將櫻花盛開的美景盡收眼簾，盡享春日美好時光喔！

Takashi Images / Shutterstock.com

Takashi Images / Shutterstock.com

另外在櫻花祭期間，會懸掛著約1000座燭燈照亮上野公園的夜晚，所以夜櫻也是必賞美景喔！不過要注意的是，點燈活動只到晚上8點而已，要安排行程的人千萬不要錯過囉！

Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock.com

Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock.com

【夏】夏季是欣賞色彩鮮艷的繡球花及荷花的最佳時期！

上野公園每年到了五月底左右，繡球花便開始綻放，一直到7月初都可以欣賞到豐富多彩、百花盛開的景觀喔。特別是不忍池西側「不忍通」的繡球花小徑，非常推薦可以在這裡悠閒散步於藍紫浪漫風情中喔！

往年於7月中旬〜8月中旬的時期，「不忍池」的荷花盛開、滿塘荷香，成為夏日風物詩的愜意美景。於2014年所完工的「荷花木棧道」，可以由此處就近觀賞到荷花，所以許多遊客都紛紛拿起相機拍下美景呢！另外，由於荷花的生長習性是朝開午閉，所以建議可以在上午時段前往欣賞。

nui7711 / Shutterstock.com

nui7711 / Shutterstock.com

順帶一提，夏季荷花綻放的「不忍池」附近，於每年的7月中〜8月初會舉辦「江戶趣味納涼大會」的夏日祭典，除了在「水上音樂堂」（戶外舞台）舉辦音樂及話劇表演之外、還有遊行演出、盂蘭盆舞、古物市集、河邊放燈等各式各樣豐富的活動喔。欣賞完荷花後，也請務必盡情享受日本的夏日祭典喔！

【秋】細心品味「藝術之秋」之巡遊景點

上野公園的秋楓美不勝收，飄灑秋色風情。往年的11月底～12月初，銀杏、櫸樹、紅葉、櫻花漸漸染色，前來造訪的遊客將此般美景盡收眼底。

Sira Anamwong / Shutterstock.com

Sira Anamwong / Shutterstock.com

杵立於山王台廣場「西鄉隆盛銅像」的後方有巨大的銀杏樹，站在金黃葉盛開銀杏樹前的西鄉更顯得威風可敬。建議遊客可以拍下屬於這個季節最美的一張照片喔！

KungChuyada / Shutterstock.com

KungChuyada / Shutterstock.com

另外，在銅像附近的「清水觀音堂」境內，可以欣賞到疊疊紅樹、片片丹楓的秋色風光喔！

另外緊鄰著「東京國立博物館」的銀杏大道以及博物館本館前的金黃鵝掌楸木等等的風景也是必賞景點喔。像是顯目的藍色圓形屋頂「表慶館」與鵝掌楸木的特寫鏡頭，或是重要文化財與楓葉的對比構圖拍攝等等，都是唯有秋季的上野公園才能捕捉到的風情面貌喔。博物館本館的北側還有只限春季與秋季才開放的庭園，只要進入博物館的話就可以自由參觀喔！

【冬】牡丹花齊花綻放、野鳥群集

若是冬天造訪上野公園的話、推薦可以到「上野東照宮」走走。往年的新年過後～2月底期間，園方會舉辦「上野東照宮冬季牡丹祭」的活動，能夠欣賞到於冬季開花象徵吉祥富貴的牡丹花喔！東照宮苑內使用稻草座預防霜害守護著約有40種・200株綻放出楚楚動人的冬季牡丹花。

另外，處處清香的蠟梅與早開的梅花也點綴著苑内的色彩呢！

除了賞花之外，冬季的上野公園也是個賞鳥的好場所喔！這個時期的「不忍池」聚集著許多的野鳥熱鬧現蹤！例如水鴨、紅嘴鷗、白鷺鷥、紅冠水雞等等，推薦不彷來一趟賞鳥之旅看看能夠遇到幾種鳥類喔！

可以搭到三種船！「上野恩賜公園划船場」

上野恩賜公園裡有「上野恩賜公園划船場」，其中總共有像獨木舟一般的划艇、有屋頂的小船、天鵝船三種。划艇可以乘載成人三人，小船可以搭乘成人兩人加上小孩一人、天鵝船則可以乘載成人兩人加上兒童兩人。所以建議只有大人的話，可以租借比較刺激的划艇，有小朋友的人可以選擇小船或天鵝船。

費用來說，划艇60分鐘700日幣，超過60分鐘之後每30分鐘300日幣，小船每30分鐘600日幣，天鵝船則是每30分鐘700日幣。每個月營業時間不定，12~2月的星期三為公休日，詳細的公休日以及營業時間請參考官網。

上野恩賜公園

Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo

上野

03-3828-5644

公園附近的觀光景點

上野恩賜公園附近也有幾個觀光景點。從上野恩賜公園走路約10分鐘，就能到達上野阿美橫商店街。上野阿美橫商店街販賣許多超便宜商品以及魷魚絲、魚乾之類的珍味，有各式各樣有趣商品，是非常有人氣的商店街。整年都便宜的阿美橫，可以便宜買到剛捕獲的魚以及生鮮品。據說還有可以殺價的商家，很會殺價的朋友不妨一探究竟。

另外還有祭祀學問之神，菅原道真的湯島天滿宮，非常有名，從上野公園走過去大約15分鐘。還有三菱財閥第三代當家岩崎久彌的宅院，舊岩崎邸庭園從上野公園走過去，也大約15分鐘。和洋合併的庭院，還有「芝庭」這種近代庭院的初期型態，讓人能感受到近代庭園的原型。

結語

上野公園每季都能欣賞到不同的風貌、園方也舉辦了各種不同的文化活動。除了愜意漫遊在四季的花季中之外，也非常推薦遊客們體驗看看唯有當季才能參加到的祭典活動，想必能讓人忘記自己身處東京，拜訪品味到大自然的新美景也不錯呢！

※本文為2020年的資訊，最新消息請至官網確認

▼你還會有興趣

▶【東京上野】掌握上野車站你會更好逛！JR上野站各出口及剪票口，鄰近景點不迷路！