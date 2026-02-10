黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。
除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。
main image：KungChuyada / Shutterstock.com
【春】1,200株櫻花樹盛開！
說起上野公園的春天，令人難忘的還是櫻花美景吧！上野公園裡約有1,200株櫻花樹盛開齊放，每年的3月底〜4月初會舉辦「上野櫻花祭」的活動。櫻花祭期間會有販賣啤酒與炒麵、關東煮、大阪燒等等小吃店家而十分熱鬧，所以遊客們即使不準備任何東西前往賞櫻，也能盡興而歸喔！另外，「櫻花通」中央園路的櫻花大道是園內首屈一指的賞櫻勝地。綿延約400公尺的櫻花隧道，應該是倘佯漫步體驗日本春天最合適的地點吧！
mapman / Shutterstock.com
只是，被稱為「賞櫻之勝地」的「櫻花通」，因為飲酒賞櫻的遊客而熱鬧非凡。所以若是想要悠閒享受櫻花美景的遊客，推薦往「不忍池」的方面前進喔！池塘的周圍有很多長椅，所以可以坐在長椅上慢慢欣賞，或者是園內也有租借划船的服務，可以從池塘上將櫻花盛開的美景盡收眼簾，盡享春日美好時光喔！
Takashi Images / Shutterstock.com
另外在櫻花祭期間，會懸掛著約1000座燭燈照亮上野公園的夜晚，所以夜櫻也是必賞美景喔！不過要注意的是，點燈活動只到晚上8點而已，要安排行程的人千萬不要錯過囉！
Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock.com
【夏】夏季是欣賞色彩鮮艷的繡球花及荷花的最佳時期！
上野公園每年到了五月底左右，繡球花便開始綻放，一直到7月初都可以欣賞到豐富多彩、百花盛開的景觀喔。特別是不忍池西側「不忍通」的繡球花小徑，非常推薦可以在這裡悠閒散步於藍紫浪漫風情中喔！
往年於7月中旬〜8月中旬的時期，「不忍池」的荷花盛開、滿塘荷香，成為夏日風物詩的愜意美景。於2014年所完工的「荷花木棧道」，可以由此處就近觀賞到荷花，所以許多遊客都紛紛拿起相機拍下美景呢！另外，由於荷花的生長習性是朝開午閉，所以建議可以在上午時段前往欣賞。
nui7711 / Shutterstock.com
順帶一提，夏季荷花綻放的「不忍池」附近，於每年的7月中〜8月初會舉辦「江戶趣味納涼大會」的夏日祭典，除了在「水上音樂堂」（戶外舞台）舉辦音樂及話劇表演之外、還有遊行演出、盂蘭盆舞、古物市集、河邊放燈等各式各樣豐富的活動喔。欣賞完荷花後，也請務必盡情享受日本的夏日祭典喔！
【秋】細心品味「藝術之秋」之巡遊景點
上野公園的秋楓美不勝收，飄灑秋色風情。往年的11月底～12月初，銀杏、櫸樹、紅葉、櫻花漸漸染色，前來造訪的遊客將此般美景盡收眼底。
Sira Anamwong / Shutterstock.com
杵立於山王台廣場「西鄉隆盛銅像」的後方有巨大的銀杏樹，站在金黃葉盛開銀杏樹前的西鄉更顯得威風可敬。建議遊客可以拍下屬於這個季節最美的一張照片喔！
KungChuyada / Shutterstock.com
另外，在銅像附近的「清水觀音堂」境內，可以欣賞到疊疊紅樹、片片丹楓的秋色風光喔！
另外緊鄰著「東京國立博物館」的銀杏大道以及博物館本館前的金黃鵝掌楸木等等的風景也是必賞景點喔。像是顯目的藍色圓形屋頂「表慶館」與鵝掌楸木的特寫鏡頭，或是重要文化財與楓葉的對比構圖拍攝等等，都是唯有秋季的上野公園才能捕捉到的風情面貌喔。博物館本館的北側還有只限春季與秋季才開放的庭園，只要進入博物館的話就可以自由參觀喔！
【冬】牡丹花齊花綻放、野鳥群集
若是冬天造訪上野公園的話、推薦可以到「上野東照宮」走走。往年的新年過後～2月底期間，園方會舉辦「上野東照宮冬季牡丹祭」的活動，能夠欣賞到於冬季開花象徵吉祥富貴的牡丹花喔！東照宮苑內使用稻草座預防霜害守護著約有40種・200株綻放出楚楚動人的冬季牡丹花。
另外，處處清香的蠟梅與早開的梅花也點綴著苑内的色彩呢！
除了賞花之外，冬季的上野公園也是個賞鳥的好場所喔！這個時期的「不忍池」聚集著許多的野鳥熱鬧現蹤！例如水鴨、紅嘴鷗、白鷺鷥、紅冠水雞等等，推薦不彷來一趟賞鳥之旅看看能夠遇到幾種鳥類喔！
可以搭到三種船！「上野恩賜公園划船場」
上野恩賜公園裡有「上野恩賜公園划船場」，其中總共有像獨木舟一般的划艇、有屋頂的小船、天鵝船三種。划艇可以乘載成人三人，小船可以搭乘成人兩人加上小孩一人、天鵝船則可以乘載成人兩人加上兒童兩人。所以建議只有大人的話，可以租借比較刺激的划艇，有小朋友的人可以選擇小船或天鵝船。
費用來說，划艇60分鐘700日幣，超過60分鐘之後每30分鐘300日幣，小船每30分鐘600日幣，天鵝船則是每30分鐘700日幣。每個月營業時間不定，12~2月的星期三為公休日，詳細的公休日以及營業時間請參考官網。
Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo
上野
03-3828-5644
公園附近的觀光景點
上野恩賜公園附近也有幾個觀光景點。從上野恩賜公園走路約10分鐘，就能到達上野阿美橫商店街。上野阿美橫商店街販賣許多超便宜商品以及魷魚絲、魚乾之類的珍味，有各式各樣有趣商品，是非常有人氣的商店街。整年都便宜的阿美橫，可以便宜買到剛捕獲的魚以及生鮮品。據說還有可以殺價的商家，很會殺價的朋友不妨一探究竟。
另外還有祭祀學問之神，菅原道真的湯島天滿宮，非常有名，從上野公園走過去大約15分鐘。還有三菱財閥第三代當家岩崎久彌的宅院，舊岩崎邸庭園從上野公園走過去，也大約15分鐘。和洋合併的庭院，還有「芝庭」這種近代庭院的初期型態，讓人能感受到近代庭園的原型。
結語
上野公園每季都能欣賞到不同的風貌、園方也舉辦了各種不同的文化活動。除了愜意漫遊在四季的花季中之外，也非常推薦遊客們體驗看看唯有當季才能參加到的祭典活動，想必能讓人忘記自己身處東京，拜訪品味到大自然的新美景也不錯呢！
※本文為2020年的資訊，最新消息請至官網確認
▼你還會有興趣
其他人也在看
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
PokéPark Kanto｜東京大雪！寶可樂園關都變銀白世界 網民：超夢幻
日本昨日（2月8日）受超強寒潮來襲，位於讀賣樂園內的全新主題樂園寶可樂園：關都（PokéPark Kanto）亦迎來了開幕後首場大雪。整個園區被厚厚積雪覆蓋，由原本的翠綠森林變成了銀白色的寶可夢世界。不少正在園內探索的旅客紛紛於社交媒體上分享實景相片，大讚雪中的關都地區猶如遊戲畫面般夢幻。
香港櫻花2026｜沙田石門逾150棵富士櫻／河津櫻夢幻盛開！即睇櫻花花期＋地址＋交通方法
每年春季都是賞櫻季節，除了飛往日韓台，其實香港也有不少賞花景點！當中沙田石門的安景街公園，沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括今年新種的12棵河津櫻，以及城門河河畔的富士櫻等，免費入場，不用坐飛機都能漫遊於櫻花公園，立即看看櫻花花期及前往的交通方法吧！
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。
【龍豐】豐搶價 CDP粧前乳霜光采柔滑 $218、GIK PDRN 95%粉紅膠原修護精華面膜 $35（即日起至16/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，凡士林24小時潤膚露 $55、唯拉珠100%純透明質酸保濕安瓶精華 $198/件、Olay胜肽專研緊緻輕潤乳霜套裝 $268、CDP粧前乳霜光采柔滑 $218、GIK PDRN 95%粉紅膠原修護精華面膜 $35、Crest美白牙貼40片 $228！
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
《港樓》元朗The YOHO Hub三房套985萬沽 一手業主持貨15個月獲利100萬
中原地產表示，分行新近促成元朗The YOHO Hub 6座低層J室成交，實用面積638平方呎，三房套房間隔，叫價999萬元，議價後以985萬元成交，實用呎價15,439元。買家為上車客。 原業主於2024年11月以884.7萬元一手買入單位，持貨約15個月，帳面賺100.3萬元，單位升值約11.3%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵
今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。
在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？
最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。 而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！
仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】
在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。
香港高鐵車票優惠｜福田站買一送一、減$500優惠碼！西九最新直達站點：南京、無錫、合肥等＋預約方法
高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
攜程(09961.HK)Trip.com：港人春節長假傾向亞太區中短程旅遊
攜程-S(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com公布最新旅遊數據，指出農曆新年將至，今年長假期港人較傾向於選擇在亞太區內的短程至中程旅遊，反映旅遊市場復甦強勁，而且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約40%香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早兩個月以上進行預訂。其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，反映各地旅客均提早部署農曆長假期。 旅遊目的地方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼繼續成為港人熱門旅遊目的地，中短途行程佔整體約六成，而長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。從年齡層分布觀察，35至49歲群組佔比最高，家庭與親子出遊需求明顯；同時，18至34歲年輕旅客以及長者旅遊比例均有上升趨勢，展現「多世代同行」的節日出遊新氣象。 Trip.com又指，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地，數據顯示入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿
Trip.com 農曆新年旅遊以亞太短線遊最受歡迎
隨着農曆新年臨近，今年的「請二放九」長假期帶動港人出遊。根據Trip.com最新航班及酒店數據，亞太區短至中程旅程仍為港人旅遊首選，反映出旅遊市場復甦強勁且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約四成香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早2個月以上進行預訂，其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，顯示各地旅客均提早部署農曆長假期，希望能夠制訂最心儀的旅遊行程。 亞太地區為熱門目的地,家庭與多世代出行成主流。在目的地選擇方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼持續成為港人熱門旅遊目的地，長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。中短途行程佔整體約六成，反映港人偏好文化體驗與休閒度假兼具的旅遊模式。 除出境熱潮外，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地。Trip.com數據顯示，入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿體驗的重視。 今年農曆新年期間，不少東亞及東南亞目的地受惠於
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
歷史性轉折！中國移動棄英偉達AI晶片 首次大規模採購華為昇藤910B
中國三大電信商之一的中國移動(0941.HK)近日與華為簽署價值 2200 萬美元的 AI 晶片採購協議，大規模引入昇騰 910B 訓練卡及 Atlas 800 訓練伺服器，用於建造省級智算中心與 5G-A 核心網 AI 推理節點，此舉標誌著中國電信巨頭首次棄用英偉達 H200 晶片，全面轉向國產算力方案，實現通訊基礎設施領域的重大突破。