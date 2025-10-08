東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中

踏入初秋，又是日本的賞花季節。除了浪漫的紅葉及波斯菊外，東京近郊還有一片金光閃閃的萬壽菊花海等緊大家。每年10月中旬左右，位於千葉縣的東京德國村（東京ドイツ村）便是萬壽菊的盛開期，今年園方更特別擴建花田面積，種植多達11萬株萬壽菊，數量為去年的兩倍，更成為日本同品種萬壽菊的最大規模花田。超大萬壽菊花海將全面綻放，每年都吸引無數人專程前往欣賞，成為東京近效極受歡迎的季節限定賞花活動。

東京德國村的萬壽菊花海今年擴展至11萬株規模，橙黃色花朵如地毯般鋪滿整個山坡。（網上圖片）

同品種最大規模萬壽菊花海

東京德國村是以德國田園風景為設計主題的大型公園，於2001年在千葉縣袖浦市正式開幕。園區佔地極廣，面積大約是19個東京巨蛋，設計概念是追求「自然與人類共生」。整個園區劃分為「湖泊區」、「鄉村區」、「市場區」與「公園區」四個部分，遊客可以一邊遊覽，一邊感受濃厚的歐陸農莊氣息。

大品種「Perfection」萬壽菊，橙色與黃色交織成一片金秋花海，成為園內最受歡迎的打卡景點。（IG@tokyo_german_village_official）

每年10月中旬至11月中旬，東京德國村的「繽紛之丘」」的將盛開萬壽菊。園方今年特別開拓新農地，將花田面積大幅度擴充至28,400平方米，其中原有花田種植4萬株，新開闢的上層農地更種植了7萬株，總供11萬株的規模創下日本紀錄。這些萬壽菊全屬非洲系超大品種「Perfection」，花朵直徑可達10公分以上，橙色與黃色的巨型花球密密麻麻地覆蓋整片山坡，絕對會震懾大家的眼球。

大家更可以坐上摩天輪，從高空欣賞萬壽菊花田。（IG@mitsuchi4778、IG@tokyo_german_village_official）

今年園方將花田面積擴大，種植11萬株萬壽菊，成為日本最大規模的同品種萬壽菊花田。（網上圖片）

四季花卉輪番上陣 關東三大燈飾勝地

東京德國村的魅力遠超過秋季萬壽菊，萬壽菊花期期間，還有歐洲花園的1萬株洋甘菊、四季之丘的2萬株雞冠花，以及已經轉紅的1.5萬株掃帚草等秋季花卉同時綻放。園內設有動物園讓小朋友親近可愛動物，還提供採水果薯等農業體驗活動。春天有芝櫻和粉蝶花，夏天有向日葵和繡球花，一年四季都有不同花卉輪流登場。每年11月下旬開始，東京德國村更會搖身一變成為關東三大燈飾景點之一，數百萬顆LED燈將整個園區妝點成光影世界，每年主題各異的燈飾秀總能吸引大批遊客專程前往。

除了萬壽菊外，園內的掃帚草亦是最受歡迎旳打卡影相景點。（IG@yuna0205y、IG@tokyo_german_village_official）

園內的兒童動物園讓小朋友可以近距離接觸和餵食小動物，還有農場讓他們採摘蔬果，是親子遊的熱門景點。（IG@tokyo_german_village_official）

每年冬季的燈飾活動是東京德國村另一大賣點，數百萬顆LED燈營造出夢幻光影世界，與秋日花海形成截然不同的浪漫氛圍。（IG@tokyo_german_village_official）

東京德國村 萬壽菊花田

地址：千葉縣袖浦市永吉419（地圖按此）

時間：9:30am-5pm

入場價錢：成人（1,000日圓）、小童（500日圓）、4歲以下免費

交通：從JR千葉站搭乘高速巴士「千葉-鴨川線」，於東京德國村落車，車程約50分鐘 或 從JR久留里線「東橫田」站乘搭的士，車程約15分鐘

花開期：10中旬-11月中旬

網址：按這裏

