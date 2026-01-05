跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
東京初雪早一天襲擊淺草寺！ 三天平原積雪狂增交通崩潰？
東京冬日魔法秀：雪花輕吻淺草寺，第一場白茫茫來襲，三天內東西部變冰雪樂園？
嘿，朋友們，2026年的冬天終於來點真材實料了！1月2日那天，東京市中心忽然變成童話世界，迎來今季頭一場雪。
比起往年平均時間，這雪來得早了整整一天，但跟去年比，又遲到了14天。想想看，本來大家還在穿薄外套逛街，結果天上突然飄下白色小精靈，讓人忍不住伸出手去接。
著名景點淺草寺那邊，晚上7點多，雪花像調皮鬼一樣從天而降，寺廟的燈籠在雪中閃爍，超有詩意。網上滿是遊客分享的照片，有人說這雪讓寺院看起來像披了層薄紗，浪漫到爆。這雪
可不是隨便下下的，背後有大氣象在作怪。日本氣象廳說，一股超冷的空氣團從高空約5500米處衝進關東甲信地區，溫度低到零下36度，簡直像把冰箱門打開了。
這種冬季氣壓模式一形成，整個日本就開始變冷。NHK新聞報導，中國地方和北陸地區已經大雪紛飛，積得厚厚的。連關東南部的平原，包括東京鬧市，也沾了光，有薄薄一層白霜。
橫濱那邊同樣是今冬初雪，市民紛紛跑去港口拍雪景，配上海風，別有一番風味。
不只東京熱鬧，太平洋沿岸也加入派對。大阪、德島、高知甚至鹿兒島，都記錄到這季第一場雪。鹿兒島那個溫暖的地方，下雪可稀奇了，當地人笑說這是新年禮物。
YouTube上有人拍了澀谷的雪中漫步影片，4K畫質看起來超療癒，街上行人少，雪地反射燈光，感覺像走進聖誕卡片。
Reddit論壇上，網友討論關東雪量，東京灣邊可能積1到3公分，市中心就薄薄一層，但山區可就不同了，預測能堆到幾十公分。
展望未來三天，這雪還沒玩夠呢。東部和西部山區會繼續下，平原積雪也會慢慢加厚。氣象專家提醒，开車的朋友小心路面滑溜，別讓雪景變成交通麻煩。
像北陸那邊，預測24小時內能下40公分，夠打場雪仗了。Asahi新聞提到，這波冷空氣會影響新年返鄉潮，大家得多備禦寒衣物。
總之，這雪不只美，還提醒大家冬天正式開張，該準備熱可可了。
Japhub小編有話說
哈哈，這場雪來得突然，讓東京瞬間變成白雪公主的王國！淺草寺的雪景太夢幻了，你有去拍嗎？如果家裡有小朋友，趕緊計劃三天內的雪地冒險，但記得安全第一。
分享你的雪中趣事，我們來比比誰的照片最酷～
