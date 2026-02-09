東京全年天氣與服裝建議！旅遊服裝的問題就看這一篇！

日本位處溫帶氣候帶因此四季分明，全年各季節的天氣氣候也分別存在著相異的特徵，像是冬天氣溫可低至零下，夏天則常突破30度，同時也因為濕度相較於台灣低，因此即使是溫度計上的溫度一樣，台灣與日本的體感溫度也會有不小的落差。這篇文章除了要為大家分析日本首都－東京一年12個月的天氣之外，也特別為台灣人製作了各個月份的推薦穿搭，有計畫來日本旅遊的各位，千萬別錯過啦！

東京春天3月、4月、5月的天氣概況

大部分日本學校或企業都是在四月開始新的一年，而漸漸回暖的春天、含苞待放的櫻花更是讓人充滿期待。不過別以為春暖花開就掉以輕心，東京的3、4月對於台灣人來說其實還是偏冷的天氣，圍巾、帽子等保暖小物最好還是帶著比較好。

3～5月也是東京溫差最大的月份，各月份平均氣溫相差可達15度，不過整體來說春天的東京氣候還是相當舒適，適合踏青郊遊享受戶外美好春光。

東京3月：平均溫度11.5度 / 平均最高溫16.9度 / 平均最低溫6.5度

隨著春季的到來，白天平均最高溫會到13度左右，但在早上及晚上時還是偏冷，出現10度以下低溫的機率很高，需注意日夜溫差大的問題。

東京3月女生服裝建議：

厚大衣或羽絨外套、內搭發熱衣、毛衣、有厚度的褲子或是毛料裙子配褲襪。

配件＆鞋類：靴子、毛帽、圍巾、口罩、比較怕冷的人請帶暖暖包

東京3月男生服裝建議：

厚大衣或羽絨外套、內搭發熱衣、毛衣、有厚度的褲子。

配件＆鞋類：毛帽、圍巾、口罩、比較怕冷的人請帶暖暖包。

東京4月：平均溫度17度 / 平均最高溫22.1度 / 平均最低溫12.4度

平均溫度落在15度左右，在4月上旬時櫻花會盛開到最高峰，隨著日照時間變長，漸漸暖和的氣候也很適合去戶外郊遊，不過因為早晚溫差較大，建議隨身攜帶薄外套及口罩等，以免晚上著涼容易感冒。去年4月的雨量比較多，建議隨身攜帶雨具。

東京4月女生服裝建議：

風衣、毛衣或針織衫、褲子或是裙子配褲襪。

配件：口罩、雨具

東京4月男生服裝建議：

風衣或夾克、薄毛衣或針織衫或厚襯衫、褲子。

配件：口罩、雨具

另外，4月初對於部分較怕冷的人來說可能還是太冷，可以參考3月的穿搭建議斟酌調整唷！

東京5月：平均溫度19.8度 / 平均最高溫24.6度 / 平均最低溫15.4度

5月時最高氣溫會超過20度，夜晚也極少出現10度以下的溫度了。5月也是是日本春季當中日照時間最長的月份，因此可以好好安排戶外行程。如果一整天都在外面行走的話，因為晚上氣溫會稍涼，最好還是帶件輕薄的連帽外套。

東京5月女生服裝建議：

連帽外套或是針織小外套、罩衫或T-shirt、褲子或是裙子加絲襪。

東京5月男生服裝建議：

薄外套、襯衫或T-shirt、褲子

東京夏天6月、7月、8月的天氣概況

過了初夏6月的梅雨季節後，日本的夏天就正式來了。東京夏天的氣溫雖然沒有台灣高，不過大都市的熱島效應仍然會讓人感到悶熱，另外長時間在戶外行走的旅客們防曬小物更是要帶好，才不會因為中暑或得到熱感冒而破壞遊興，一起來看看夏季來東京適合服裝以及天氣介紹吧！

★注意★東京的初夏是雨季，出門時別忘了帶雨傘！

關東的梅雨季節大概從6月初到7月底，梅雨季最讓人頭痛的就是天氣不穩定，一下熱、一下冷，一下放晴、一下大雨的關係，對許多人來說，梅雨氣壓急降，最容易引發頭痛，所以容易犯頭痛的人，記得要隨身攜帶頭痛藥以防不時之需。

東京6月：平均溫度22.4度 / 平均最高溫度26.6度 / 平均最低溫度19.1度

初夏的東京還不算熱，雖稍帶點涼意但說起來有點濕濕悶悶。因此雖然六月的台灣熱得不行，但是來到東京，最好還是隨身帶件小外套比較好，因為雨季的關係，記得隨身攜帶摺傘，避免遇上下雨也能遮陽。

東京6月女生服裝建議：

薄外套、短袖上衣、薄長裙、小洋裝

配件＆鞋類：球鞋、涼鞋、防曬用品、止汗劑、傘

東京6月男生服裝建議：

薄襯衫或小外套、短T、薄長褲、牛仔褲

配件&鞋類：球鞋、涼鞋、止汗劑、傘

東京7月：平均溫度28.5度 / 平均最高溫度33度 / 平均最低溫度25.2度

因為已經進入夏日，服裝上可以選擇較輕薄的上衣，下半身也可以選擇通風性佳的寬褲或長裙。不過還是建議可以帶件較薄的外套，白天可以擋太陽，晚上面對直下到20度左右的溫差也不易受到感冒。

東京7月女生服裝建議：

雪紡紗、寬鬆上衣、防曬小外套、寬鬆長褲、短褲、雪紡長裙

配件＆鞋類：球鞋、涼鞋、遮陽帽、手帕、濕紙巾、防曬用品、止汗劑

東京7月男生服裝建議：

淺色T恤、輕薄襯衫、牛仔褲、綿麻材質短褲、透氣性佳長褲

配件&鞋類：球鞋、涼鞋、遮陽帽、沁涼系濕紙巾、止汗劑

東京8月：平均溫度26.4度 / 平均最高溫度30.4度 / 平均最低溫度 23.4度

8月對東京人來說，就是猛暑的季節。雖然溫度上不比台灣的夏天高，但受到溫室效應的影響，以及高樓群集的產生的都市熱島效應，也使得東京的高溫年年破記錄。穿著上建議盡量選擇通風佳的材質，以及防曬為最主要的考量。

東京8月女生服裝建議：

雪紡上衣、寬鬆上衣、無袖上衣、寬鬆長褲、短褲、雪紡長裙

配件＆鞋類：球鞋、涼鞋、遮陽帽、手帕、濕紙巾、防曬用品、止汗劑

東京8月男生服裝建議：

淺色T恤、輕薄襯衫、綿麻材質短褲、透氣性佳短褲

配件&鞋類：球鞋、涼鞋、遮陽帽、沁涼系濕紙巾、止汗劑

東京秋天9月、10月、11月的天氣概況

日本一年四季中最美的時節或許就是秋季了，每到秋天就好像上天在街道上作畫一般，橙色、黃色、綠色，恣意地揮灑在樹上。相對於台灣秋季還帶著暑氣，日本的秋季其實溫差變化很大，習慣台灣秋天的旅人千萬別掉以輕心！

同時因為秋天的東京溫差相當的大，建議大家能採用洋蔥式穿搭，配上圍巾或方便攜帶的保暖外套，就能隨時依照自身的狀況調整成最舒服的狀態。

東京9月：平均溫度 22.8 度 / 平均最高溫度 26.8 度 / 平均最低溫度 19.5 度

一進入九月，平均溫度就會迅速降溫至 24 度左右，體感溫度相較台灣來說是相當舒服的月份。不過九月因為容易有颱風的關係，總降雨量是一整年中第二多的，所以這段期間如果到東京旅遊，記得隨時注意氣象，隨身攜帶折傘比較保險。此外 9 月開始進入秋季所以早晚溫差變得更大，白天可以穿短袖，但早晚最好再加一件薄外套。

東京9月女生服裝建議：

針織外套、短袖T-shirt、薄長袖T-shirt、薄雪紡紗、長裙

配件＆鞋類：球鞋、娃娃鞋、防曬用品、傘

東京9月男生服裝建議：

薄襯衫、短袖或長袖T-shirt、薄長褲、短褲、牛仔褲

配件＆鞋類：球鞋、傘、手帕或小毛巾

東京10月：平均溫度 16.8 度 / 平均最高溫度 20.1 度 / 平均最低溫度 14.2 度

10月應該就是一整年中最最舒服的季節了，平均氣溫不但是最適合人體的 18 度，除非遇上颱風不然平時也不太容易下雨，剛剛好就是所謂秋高氣爽的好天氣呀！十月也還不會像春天或冬天那麼乾冷，是一個不論逛街、踏青都相當合適的月份。可以選擇自己喜愛的長褲或長裙，配上雪紡紗或襯衫，完成自己的秋季時尚。

東京10月女生服裝建議：

針織上衣、牛仔褲、厚雪紡紗、襯衫、風衣、牛仔外套

配件＆鞋類：球鞋、娃娃鞋、薄圍巾、薄披肩

東京10月男生服裝建議：

一般襯衫、七分袖或長袖T-shirt、薄外套、牛仔褲

配件＆鞋類：球鞋、手帕或小毛巾

東京11月：平均溫度 11.9 度 / 平均最高溫度 16.6 度 / 平均最低溫度 7.9 度

11 月的東京就已經開始為了入冬做準備了，氣溫會降至 10 度左右，相當於台灣 1、2 月最冷時候的溫度了，因此 11 月來東京，保暖工作一定要做好。這段時間，差不多可以將衣櫃裡美美的大衣或厚夾克帶上了，如果是比較怕冷的人，建議可以多攜帶一件薄羽絨外套，添加在大衣裡，以避免因突然驟降的溫度而感到不適。

東京11月女生服裝建議：

厚針織上衣、毛衣、牛仔褲、風衣、大衣、厚夾克、羽絨衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、娃娃鞋、圍巾、披肩、帽子、手套

東京11月男生服裝建議：

襯衫、長袖針織衫、帽T、牛仔褲、厚夾克、大衣、風衣、羽絨衣

配件＆鞋類：球鞋、靴子、帽子、圍巾

東京冬天12月、1月、2月的天氣概況

東京的冬天通常溼度偏低較為乾燥，對於習慣濕潤亞熱帶氣候的台灣人來說，除了保暖之外，還需要特別注意皮膚乾癢及脫皮的問題，保溫瓶、護唇膏＆護手霜一定要隨身攜帶。另外，因為冬天時日落時間較早，通常在下午5點過後天就會轉黑，所以如果有安排戶外行程的話，記得多注意時間唷！

也建議儘量選擇保暖但不厚重的外套，因為日本室內幾乎都會開暖氣，外套太笨重的話活動會很不方便，小撇步是可以另外準備一個可摺疊購物袋，進入室內時將就大衣收進購物袋裡，就能更輕鬆逛街或參觀囉！

東京12月：平均溫度 6.6 度 / 平均最高溫度 11.1 度 / 平均最低溫度 2.7 度

12月雖然還不是日本冬天最冷的月份，但是跟秋天相較之下，氣溫如同溜滑梯般急速下降，而且還有機會遇上下雪，旅遊時需特別注意日夜溫差大。另外，12月份的日落時間約為下午四點半，是整個冬季太陽最早下山的月份。

東京12月女生服裝建議：

羊毛含量高毛衣、發熱衣、長褲、羊毛大衣、羽絨衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套、厚褲襪

東京12月男生服裝建議：

厚帽T、毛衣、羊毛含量高背心、發熱衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套

東京1月：平均溫度 4.7 度 / 平均最高溫度 9.4 度 / 平均最低溫度 0.6 度

1月份時是日本冬季最寒冷的時候，而且日出的時間也最晚。於每年1月20日或21日的二十四節氣「大寒」之後，1月中下旬時通常是東京冬季最冷的時期，外出應以保暖為最高原則。另外，1月份同時也是流感的高峰期，在東京街道上時常可見戴著口罩的人們。

東京1月女生服裝建議：

喀什米爾羊毛衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨衣（可多帶一件輕薄羽絨一塞進大衣裡）

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套、厚褲襪、厚毛襪、耳罩、口罩、雪靴

東京1月男生服裝建議：

毛衣、純羊毛背心、發熱衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套、耳罩、口罩、羊毛襪

東京2月：平均溫度 5.4 度 / 平均最高溫度 10.1 度 / 平均最低溫度 1.3 度

就算進入2月份，東京的低溫依舊讓人不掉以輕心，此時的東京仍然還是有機會下雪。但只要到了二月下旬，平均氣溫就會比明顯地上旬來得高，有時白天的氣溫還會如春天般溫暖呢！

東京2月女生服裝建議：

厚帽T、毛衣、牛仔褲、發熱衣、羊毛大衣、厚夾克、羽絨衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套、厚褲襪、耳罩、口罩

東京2月男生服裝建議：

毛衣、純羊毛背心、發熱衣、發熱褲、長褲、羊毛大衣、羽絨衣、防風大衣

配件＆鞋類：靴子、球鞋、圍巾、帽子、手套、耳罩、口罩

以上就是一年四季東京的天氣資訊，還有各個月份的穿搭建議以及針對天氣變化的溫馨小提醒。氣溫、降雨量等圖表資訊出自於日本氣象廳，希望能給大家最直接、最完整的東京天氣資訊，來日本旅遊時能好好享受四季遞嬗的絕佳美景。

