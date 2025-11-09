鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
秋冬季是去日本東京旅行，當然不能錯過經典賞楓賞富士山行程，Yahoo Travel有超抵玩一日遊推介！Trip.com於11月11日12pm推出東京富士山一日遊半價優惠，每人只需$169.2起，遊盡6大熱門景點，包括富士山、河口湖、金鳥居、御殿場Outlets等，今年年底前安排一個東京遊出發啦！
打卡完富士山後，另一景點是到建於1788年、當地人稱之為「富士聖域入口」的歷史建築「金鳥居」。遠遠望去，金鳥居正好將富士山完全納入其中，同樣是不少旅客熱門打卡點之一。最後，一行人將來到白鳥浜附近觀賞山中湖，大家更有機會看到天鵝與富士山及紅葉同框的美麗景觀。整個行程為時10個半小時，現Trip.com只需半價，每人只需$169.2起，即可一次過快遊東京富士山，萬勿錯過優惠！
遊6大熱門景點 河口湖+山中湖賞紅葉、漫步金鳥居
初去東京，想一次過去勻多個熱門景點，這東京富士山一日遊是個好選擇，全程有交通接送之餘，還有中文導遊傍到實！參加者於8am於東京集合出發，先前往日本國內佔地面積最大的Outlet 「御殿場PREMIUM OUTLETS」。Outlet從高端精品、運動品牌到生活雜貨、家居家電等，都能在這裡找到心儀又價錢優惠的商品，以及在outlet的咖啡廳或餐廳中自理午餐。血拼完2個半小時後，便會前往遊覽河口湖，沿途遠眺富士山，再到有「天梯街道」 起點之稱的日川時計店，在店門口取得富士山最佳的街景觀賞位，影相拍照一流！
每人只需$169.2起！
打卡完富士山後，另一景點是到建於1788年、當地人稱之為「富士聖域入口」的歷史建築「金鳥居」。遠遠望去，金鳥居正好將富士山完全納入其中，同樣是不少旅客熱門打卡點之一。最後，一行人將來到白鳥浜附近觀賞山中湖，大家更有機會看到天鵝與富士山及紅葉同框的美麗景觀。整個行程為時10個半小時，現Trip.com只需半價，每人只需$169.2起，即可一次過快遊東京富士山，萬勿錯過優惠！
【半價】東京富士山一日遊
價錢：$169.2
（原價$338.4）
