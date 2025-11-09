東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025

【Now Sports】阿仙奴被新特蘭逼和，之前10連勝的走勢告一段落，領隊阿迪達賽後指出球隊不足之處，但亦讚揚球員展示出韌力與勇氣。阿仙奴周六作客被新特蘭尾段入波，打成2:2平手，早前連勝的走勢告終，領隊阿迪達賽後說：「我們失掉兩個近似的失球，對我們而言是未夠好。」他不認為球隊今仗全沒可取之處：「不過事實是我們展示出無比的韌力與勇氣，從而反撲。即使到最後當我們失球，尚有一個可致勝的絕佳機會。」被問到可有失望時，他謂：「不，我們之前連贏10場且沒有失球，陣中有7名球員受傷，但球隊在表現與成績方面都出色，且繼續下去。」兵工廠在國際賽期後，首仗就迎來硬仗，那是11月23日主場與熱刺合演北倫敦打吡。

now.com 體育 ・ 22 小時前