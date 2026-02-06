黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
10個從東京也能看見富士山的拍照景點！攝影愛好者必收
位於靜岡與山梨兩縣交界處的富士山有海拔3776公尺高，以日本第一高峰及最具代表性聞名日本國內外，大部份人都以為需要親自到富士山周邊才能看見富士山，但是其實在東京也是能看見富士山的！這次就要介紹10個擁有美麗富士山景致的東京攝影點，包含高層大廈、機場、公園等等，到東京玩時若是有幸遇上好天氣，不妨就到這些地方走走，將富士山雄偉又壯麗的身姿用相機及自己的雙眼好好捕捉！
從東京看見富士山的景點1. 澀谷SCRAMBLE SQUARE最上層的360ﾟ全景展望空間「SHIBUYA SKY」
提供：澀谷SCRAMBLE SQUARE
2019年11月才開幕的「澀谷SCRAMBLE SQUARE」是與澀谷車站直結的大規模複合設施，一共有47層樓、230公尺高的大廈是澀谷地區最高的建築物。
提供：澀谷SCRAMBLE SQUARE
在東棟頂樓還設置了日本最大規模的屋頂展望設施「SHIBUYA SKY」，此為由14～45樓的移動電梯「SKY GATE」、屋頂展望空間「SKY STAGE」、46樓的室內展望回廊「SKY GALLERY」三個部份所構成，擁有能夠一望東京著名地標及富士山的360ﾟ全景展望視野。其中「SKY STAGE」設置了圓盤狀的地圖，大家可以透過地圖清楚了解到富士山位於哪個方位，在晴天的日子就有機會看見美麗的富士山喔。
SHIBUYA SKY
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア14階、45～46階、屋上
JR・地下鐵「澀谷」站直結
03-4221-0229
［營業時間］9:00〜23:00（最後入場 22:00）
※新冠肺炎疫情期間營業時間變更為11:00～22:00（最後入場21:00）
［公休日］不定時公休
［費用］ WEB門票：大人（18歲以上）1800日圓、國中・高中1400日圓、小學900日圓、幼兒（3歲〜5歲）500日圓（皆已含稅）
從東京看見富士山的景點2. 能夠看見富士山的新宿象徵地標「東京都廳展望室」
提供：東京都
佇立在西新宿的東京都廳，是由知名建築藝術家丹下健三所設計的新宿象徵地標，充滿現代感的設計在國內外觀光客之間都很受歡迎。
位於202公尺高的第一本廳舍45樓都廳展望室可以從高空中遠望新宿及東京都新的繁華，而展望室又分為北展望室與南展望室，且各自有著不同景色與風景可以比較欣賞。其中朝西方向是富士山的方位所在，在氣溫偏低、視野較佳的12月～2月時期會比較有機會看到富士山的風貌。除了欣賞富士山以外，在展望室內還有喫茶處及商店，在欣賞完富士山及東京都街景之後可以過去休息逛逛。
東京都廳展望室
東京都新宿区西新宿2-8-1
都營大江戸線「都廳前」步行即達
03-5320-7890
［營業時間］南展望室 9:30〜23:00、北展望室 9:30〜17:30（若南展望室休室則延長營業至23:00）※最後入場時間為結物營業30分鐘前
［公休日］年末年始、南展望室 ：每月第1及第3個週二／北展望室 ：每月第2及第4個週一 （若遇國定假日則延至隔日休）
※2020年5月16日因都廳舍檢修而公休
［費用］免費
※因新冠肺炎疫情影響，2/27〜4/12臨時休業，詳細開放時程資訊還請至官方網站或官方Twitter確認。
2-8-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
都廳前
03-3277-2815
從東京看見富士山的景點3. 創新體感型展望台「SKY CIRCUS Sunshine 60展望台」
位於東京池袋的太陽城「Sunshine City（サンシャインシティ）」是集結水族館、天象館、餐廳、飯店以及商店等五棟大廈的大型商業設施。
其中位在Sunshine 60大廈頂樓的「SKY CIRCUS Sunshine 60展望台」是一處可以從海拔251公尺高欣賞周圍城市壯觀景色的展望設施，但最特別的是SKY CIRCUS還有利用VR技術讓遊客翱翔於天際的特殊「體感型展望台」，可以用全身感官來眺望東京都高空視野。由於「SKY CIRCUS Sunshine 60展望台」周圍沒有會遮蔽視線的高樓建築物，只要天候條件符合，就有機會在日落的瞬間清楚眺望到鑽石富士山（指夕陽落在富士山頂的模樣）。而這裡有時候也會舉辦鑑賞活動，有興趣的話不妨把握時機，將遠方富士山美景盡收眼底吧！
SKY CIRCUS Sunshine 60展望台
東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60F
JR・東京Metro・西武線・東武線「池袋」站步行約8分鐘、東京Metro有樂町線「東池袋」站步行約3分鐘
03-3989-3457
［營業時間］10:00～22:00（最後入場21:00）
［公休日］年中無休
［費用］當日券 大人1200日圓、學生900日圓、孩童（國中・國小）600日圓、4歲以上幼兒300日圓
※搭乘VR設施每次需另外支付500日圓費用
※價格皆已含稅
從東京看見富士山的景點4. 在鬆軟沙發上眺望富士山「Sky Carrot展望廳」
位在東京三軒茶屋的高層商業辦公大廈「Carrot Tower（キャロットタワー）」的26樓有設置展望設施「Sky Carrot展望廳」，能於126公尺高處眺望東京，在往富士山方向還有設置幾個沙發座位，可以坐下來舒適地欣賞眼前美景。
同層樓還有餐廳及咖啡廳，有興致的話可以坐下來邊眺望富士山邊喝杯茶吃頓飯。
Sky Carrot展望廳
東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー26階
世田谷線「三軒茶屋」站直結、田園都市線「三軒茶屋」站步行3分鐘
03-5430-1185
［營業時間］9:30～23:00
［公休日］每個月第2個週三、年末年始
［費用］免費
從東京看見富士山的景點5. 除了富士山外還能看見滿天星斗的「六本木之丘展望台 東京CITY VIEW」
集結了各式各樣文化設施的高聳大廈「六本木之丘森大樓（六本木ヒルズ森タワー）」的52樓及屋頂有著能夠一望東京的「六本木之丘展望台 東京CITY VIEW」。
六本木之丘森大樓外觀
分為於在海拔250公尺高空的室內展望台以及270公尺高的室外展望台「SKY DECK」兩個區域，天氣好的時候在SKY DECK這邊甚至還能夠觀星哦。而若是想欣賞富士山的話，無論是從室內展望台還是SKY DECK都有機會。此外，由天文社或星空師所主辦的各項講座也會不定期推出，大家不妨多加留意官方網站的相關資訊。
六本木之丘展望台 東京CITY VIEW
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
東京Metro日比谷線「六本木」站步行3分鐘（與車站廣場直結）、都營地下鐵大江戸線「六本木」站步行6分鐘、都營地下鐵大江戸線「麻布十番」站步行9分鐘、東京Metro南北線「麻布十番」站步行12分鐘、東京Metro千代田線「乃木坂」站步行10分鐘
03-6406-6652
［營業時間］
室內 展望台：週日〜週四 10:00～23:00（最後入館 22:30）、週五・週六・假日前一天 10:00〜25:00（最後入館 24:00）
屋頂SKY DECK：11:00～20:00（最後入場 19:30）
［公休日］無
［費用］
室內 展望台：一般1800日圓、學生（高中・大學）1200日圓、孩童（4歳～國中）600日圓、65歲以上年長者1500日圓
屋頂SKY DECK（追加費用）：一般500日圓、學生（高中・大學）500日圓、孩童（4歳～國中）300日圓、65歲以上年長者500日圓
※價格皆已含稅
※新冠肺炎疫情期間休館中，詳細開放資訊請至官方網站確認
6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo
六本木
03-6406-6000
從東京看見富士山的景點6. 飛機與富士山同框照這裡拍「羽田機場 第一航廈觀景台」
Sakarin Sawasdinaka / Shutterstock.com
國內線與國際線班機往來的日本玄關口「羽田機場」是相當著名的飛機攝影景點。
其中在第一航廈的觀景台甚至還能同時看見富士山與飛機共譜的美景，推薦可以捕捉飛機起降或是黃昏時的瞬間拍攝，肯定能拍出不少滿意又值得回味的照片。
羽田機場 第一航廈觀景台
東京都大田区羽田空港
與京急線「羽田空港第１・第２航廈」站、東京單軌電車「羽田機場第一航廈」站直結
03-5757-8111
［營業時間］6:30～22:00
［公休日］年中無休
［費用］免費
Haneda Airport International Passenger Terminal
Hanedakuukou, Ota-ku, Tokyo
羽田機場國際線航站樓,羽田機場國際線大樓
從東京看見富士山的景點7. 最著名的東京現代地標也能看見富士山「東京晴空塔」
©TOKYO-SKYTREE
標高634公尺的東京晴空塔是日本第一高塔，位於350公尺高的天望甲板和450公尺高的天望回廊可以將關東一覽無遺，天氣好的話還能看見富士山。
©TOKYO-SKYTREE
甚至有時候天望甲板下還會被雲霧包圍，富士山會佇立在雲海的另一端，呈現出幻想般的迷人光景。包含東京鐵塔、東京巨蛋、富士山等知名景點相信大家都不難發現它們的蹤跡，而由於前往天望回廊的人潮相對較少，在這裡可以更愜意地欣賞到富士山的雄偉英姿。不過若非晴天時富士山容易被雲霧所遮蔽，因此最好鎖定晴天時再追加購買天望回廊的門票前往。
［費用］
天望甲板：大人2100日圓（假日2300日圓）、高中・國中1,550円（假日1650日圓）、小學生950日圓（假日1000日圓）
天望回廊：大人1000日圓（假日1100日圓）、高中・國中800円（假日900日圓）、小學生500日圓（假日550日圓）
※以上為當日券含稅價
※另有天望甲板＆天望回廊優惠套票可購買
※新冠肺炎疫情期間暫停開放，詳細資訊請至官方網站確認
Oshiage 1-1-2, Sumida-ku, Tokyo
東京晴空塔
0570-55-0634
從東京看見富士山的景點8. 都市大廈與富士山並排的珍奇景觀「文京市民中心展望廳」
集結文京區役所及公會堂等設施的「文京市民中心（文京シビックセンター）」在25樓東、西、北側有開放展望廳給民眾參觀，在西側位置能從105公尺高欣賞富士山和新宿高層大廈建築群並排的珍奇景象，東側則能看見東京晴空塔及淺草等區域。
Tupungato / Shutterstock.com
同一樓層中也有餐廳可以吃飯，雖然在餐廳內看不見富士山，但依然能夠邊用餐邊欣賞窗外的東京都會街景。
文京市民中心展望廳
東京都文京区春日1-16-21
東京Metro「後樂園」站步行1分鐘、都營地下鐵三田線・大江戸線「春日」站（文京市民中心連絡口）步行1分鐘、JR總武線「水道橋」站步行9分鐘
03-5803-1162
［營業時間］9:00～20:30
［公休日］年末年始（12月29日～1月3日）、5月第3個週日
［費用］免費
從東京看見富士山的景點9. 摩天輪與富士山共築的趣味日本風景「葛西臨海公園」
位在東京都江戶川區、坐臨東京灣的都立公園「葛西臨海公園」內也能看見富士山。
此地特別知名的除了有被夕陽染紅的東京灣與富士山黃昏景色之外，公園內還有日本最大規模的摩天輪「鑽石鮮花大摩天輪」，可以捕捉到與富士山同框的趣味風景。此外，由於這裡距離迪士尼樂園並不遠，在迪士尼玩樂結束後再到葛西臨海公園來眺望富士山也沒問題。因為行程太匆忙沒辦法實際前往富士山，但卻又很想親眼見證其壯觀風貌的話，到這裡來欣賞富士山其實頗為有趣呢。
［營業時間］常時開園
［公休日］年中無休
［費用］免費（部份設施需另外付費）
※新冠肺炎疫情期間葛西臨海水族園及鑽石鮮花大摩天輪暫停開放，詳細資訊將至官方網站確認。
6, Rinkaicho, Edogawa-ku, Tokyo
葛西臨海公園
03-5696-1331
從東京看見富士山的景點10. 富士山、多摩川與電車同框合影「多摩川淺間神社」
位於東京・田園調布的「多摩川淺間神社」是擁有約800年歷史的古老神社，現在則因色彩繽紛的御朱印而有名。
由於淺間神社建在地勢較高的坡上，因此得以從境內展望空間來眺望富士山，若是時機抓得好的話還能拍到附近東急東橫電車、多摩川以及富士山同框的奇蹟美照，有興趣不妨來挑戰一下。
多摩川淺間神社
東京都大田区田園調布1-55-12
東急東横線、多摩川線、目黑線、東京metor南北線、都營三田線「多摩川」站步行2分鐘
03-3721-4050
［營業時間］24小時開放
［公休日］年中無休
［費用］免費
從東京市中心瞭望富士山的景點快筆記起來！
來到日本玩的時候人人都會想要親眼見識一下富士山的威嚴與壯美，這次介紹的地方都是可以在東京就看見富士山的瞭望景點，建議大家可以在天氣好的時候帶上相機前往，試著親自拍下最合意的日本風景與富士山哦！
Written by:米山凱一郎
※本文為2020年的資訊，各設施的開放時間請至官網確認
